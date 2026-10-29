સિસ્ટમ સુધારવા બાબતે UKના OCI કાર્ડધારકની PIL, હાઇકોર્ટનો સવાલ: તમને ભારતમાં વોટ કરવાનો અધિકાર છે?
અરજદારે ભારતના છેવાડાના વર્ગો, મહિલાઓ અને બાળકોની કથિત દયનીય પરિસ્થિતિનો મુદ્દો ઉઠાવીને જાહેર હિતમાં રજૂઆત કરી હતી
Published : October 29, 2026 at 7:44 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK)ના ઓવરસીઝ સિટિઝન ઑફ ઇન્ડિયા (OCI) કાર્ડધારક દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી જાહેર હિતની અરજીને લઈને મહત્વપૂર્ણ કાનૂની પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. અરજદારે ભારતના છેવાડાના વર્ગો, મહિલાઓ અને બાળકોની કથિત દયનીય પરિસ્થિતિનો મુદ્દો ઉઠાવીને જાહેર હિતમાં રજૂઆત કરી હતી. જોકે, ચીફ જસ્ટિસની કોર્ટ સમક્ષ સુનાવણી દરમિયાન અરજદારની ભારતીય નાગરિકતા અને જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવાની કાયદેસરની પાત્રતા અંગે સવાલો ઊભા થયા હતા. હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને OCI કાર્ડધારક ભારતમાં જાહેર હિતની અરજી કરી શકે કે નહીં અને કાયદા હેઠળ તેમને કયા અધિકારો મળે છે તે અંગે વિસ્તૃત જવાબ રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. આ કેસની વધુ સુનાવણી 7 ડિસેમ્બરે હાથ ધરાશે.
અરજદારે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે તેઓ મૂળ ભારતીય છે અને તેમનો જન્મ ગુજરાતમાં થયો છે. તેમના પિતા બી.એસસી. એગ્રીકલ્ચર સુધીનો અભ્યાસ ધરાવતા હતા. અરજદાર ભારત આવતા રહે છે અને હાલમાં કરજણ, વડોદરા ખાતે રહેતા હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત પહેલાં જેવો સુંદર રહ્યો નથી અને સમાજમાં પણ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. મહિલાઓ, બાળકો અને સમાજના નબળા વર્ગના લોકો મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છે. આવા લોકોના હિતમાં અવાજ ઉઠાવવો અને તેમને ન્યાય અપાવવો એ જ તેમની જાહેર હિતની અરજી પાછળનો હેતુ છે.
અરજદારની રજૂઆતોના જવાબમાં હાઇકોર્ટે તેમની ભારતીય નાગરિકતા અને ભારતમાં રહેવાના સમયગાળા અંગે સવાલો કર્યા હતા. કોર્ટે પૂછ્યું હતું કે, તમે યુનાઇટેડ કિંગડમના નાગરિક છો તો ભારતમાં કેટલો સમય રહ્યા છો? અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ ભારતમાં એક વર્ષ અને 15 દિવસ રહ્યા હતા. આટલા સમયના અનુભવના આધારે સમગ્ર દેશની સામાજિક પરિસ્થિતિ અંગે તમે શું જાણ્યું છે? તેવો સવાલ પણ કોર્ટ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે વધુમાં પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, જ્યારે તમે સંપૂર્ણ ભારતીય નાગરિકતા ધરાવતા નથી, ત્યારે તમને ભારતીય નાગરિકોના હિતમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવાનો અધિકાર કયા કાયદા હેઠળ મળે છે?
સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર રહેલાં એડિશનલ એડવોકેટ જનરલ મનીષા લવકુમાર શાહે રજૂઆત કરી હતી કે OCI કાર્ડધારકોના અધિકારો ભારતીય નાગરિકોની સરખામણીએ મર્યાદિત હોય છે. OCI કાર્ડ હોવાનો અર્થ ભારતીય નાગરિકતા પ્રાપ્ત થઈ હોવાનો નથી. આ કાર્ડના આધારે ભારતમાં રહેવા સહિતની કેટલીક સુવિધાઓ મળે છે, પરંતુ તેનાથી ભારતીય નાગરિકને મળતા તમામ અધિકારો પ્રાપ્ત થતા નથી. કોર્ટે પણ આ મુદ્દે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે જો અરજદાર ભારતના મતદાર નથી અને ભારતીય નાગરિકતા ધરાવતા નથી, તો તેમને ભારતીય નાગરિકોના અધિકારો સંબંધિત મુદ્દે કોર્ટ સમક્ષ જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવાની પાત્રતા કેવી રીતે મળે? અન્ય દેશના નાગરિકો ભારતની આંતરિક બાબતોમાં હસ્તક્ષેપ કરી શકે કે નહીં, તે મુદ્દે પણ કોર્ટ સમક્ષ કાનૂની પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો.
બીજી તરફ, અરજદારે પોતાની રજૂઆતમાં સવાલ કર્યો હતો કે ભારતના નબળા અને છેવાડાના લોકો માટે અવાજ ઉઠાવવાથી તેમને વ્યક્તિગત રીતે શું ફાયદો થવાનો છે? તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ પોતાની ઇચ્છાથી આ અરજી પાછળ નાણાં ખર્ચી રહ્યા છે અને તેમનો હેતુ સમાજના જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદ કરવાનો છે. અરજદારે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ યુનાઇટેડ કિંગડમમાં રેસિઝમ એટલે કે વંશીય ભેદભાવનો ભોગ બન્યા છે. ત્યાંના કેટલાક લોકોએ તેમને પોતાના દેશમાં પાછા જતા રહેવા કહ્યું હતું. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ હવે યુનાઇટેડ કિંગડમ પરત જવા માગતા નથી.
અરજદારે ભારતની પરિસ્થિતિ અંગે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે ભારત એક સુંદર દેશ છે, પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિ તેમને કાયદા વગરના સમાજ જેવી લાગી રહી છે. તેમ છતાં, તેઓ ભારતના નબળા વર્ગો માટે કામ કરવા માગે છે અને તેમની સમસ્યાઓને કોર્ટ સમક્ષ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અરજદારે કોર્ટને એમ પણ જણાવ્યું હતું કે જો ગુજરાત હાઇકોર્ટ કાયદાકીય કારણોસર તેમની જાહેર હિતની અરજી સાંભળી ન શકે, તો તેઓ આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરવા માગે છે. તેથી તેઓ અરજી પાછી ખેંચવા તૈયાર નથી. કોર્ટ યોગ્ય માને તો અરજી ફગાવી શકે છે, જેથી તેઓ કાયદાકીય ઉપાય માટે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ જઈ શકે, તેવી રજૂઆત પણ તેમણે કરી હતી.
અરજદારે અગાઉ પણ કોર્ટમાં હાજર રહીને રજૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેઓ ફરીથી કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર થઈને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા તૈયાર છે, પરંતુ તેના માટે ચોક્કસ સમય ફાળવવામાં આવે તેવી માગ કરી હતી.આ સમગ્ર મુદ્દે હાઇકોર્ટે અરજદાર અને રાજ્ય સરકાર બંનેને OCI કાર્ડધારક જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી શકે કે નહીં, તે અંગે કાયદાકીય આધાર રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. ખાસ કરીને OCI કાર્ડધારકના અધિકારો, જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવાની પાત્રતા અને આ પ્રકારની અરજીમાં કોર્ટ કઈ હદ સુધી સુનાવણી કરી શકે તે અંગે રાજ્ય સરકાર પાસેથી વિસ્તૃત જવાબ માગવામાં આવ્યો છે.
એડિશનલ એડવોકેટ જનરલ મનીષા લવકુમાર શાહને આ મુદ્દે કાયદાકીય સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા જણાવાયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અરજદારે પોતાની અરજીમાં ગુજરાત રાજ્ય ઉપરાંત પોલીસ કમિશનર, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDCA), ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા (FSSAI), નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો, માનવ અધિકાર આયોગ અને બાળ અધિકાર આયોગ સહિતના વિવિધ સત્તામંડળોને પક્ષકાર બનાવ્યા છે. હવે આ કેસમાં મુખ્ય પ્રશ્ન એ રહેશે કે ભારતીય નાગરિકતા ન ધરાવતા OCI કાર્ડધારકને ભારતીય નાગરિકોના હિતમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરવાની કાયદાકીય પાત્રતા છે કે નહીં. હાઇકોર્ટ આ મુદ્દે રાજ્ય સરકારનો જવાબ અને સંબંધિત કાનૂની જોગવાઈઓની તપાસ કર્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી અંગે નિર્ણય લેશે.
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