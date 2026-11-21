રાજુલા તાલુકા ભાજપના સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જ વિક્રમ સાંખટ સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ, ભાજપે હોદ્દા પરથી દૂર કર્યા
ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો, મહિલાની ફરિયાદના આધારે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ
Published : November 21, 2026 at 6:59 PM IST
અમરેલી: રાજુલા તાલુકા ભાજપના સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જ વિક્રમ વિહાભાઈ સાંખટ સામે મહિલાની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરીથી શારીરિક સંબંધ બાંધવા અને દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. ફરિયાદમાં આરોપી દ્વારા મહિલાને ધમકી આપી, ઘરમાં પ્રવેશ કરીને બળજબરીથી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હોવા સહિતના ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. ફરિયાદની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ખાંભા પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, આરોપી વિક્રમ સાંખટ રાત્રિના સમયે મહિલાના ઘરે પહોંચ્યો હતો અને દરવાજો ખખડાવી ઘરની અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ મહિલાને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી હતી અને રસોડામાં મહિલાનું મોઢું હાથથી દબાવી તેની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરીથી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદમાં આરોપી દ્વારા વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં આવ્યા હોવાના પણ આક્ષેપો કરાયા છે.
આ મામલે મહિલાએ પોલીસનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ નોંધાવતા ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિક્રમ વિહાભાઈ સાંખટ, રહેવાસી વાવેરા ગામ, તાલુકો રાજુલા, સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
બીજી તરફ, આરોપી વિક્રમ સાંખટને થોડા દિવસ અગાઉ જ રાજુલા તાલુકા ભાજપના સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જ તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. દુષ્કર્મના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવ્યા બાદ અમરેલી જિલ્લા ભાજપ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અતુલ કાનાણી દ્વારા વિક્રમ સાંખટને ભાજપના તમામ હોદ્દાઓ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
આ મામલે અમરેલીના એએસપી જયવીર ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદી પોલીસ સમક્ષ આવ્યા હતા અને ફરિયાદની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. હાલ ખાંભા પોલીસ દ્વારા આ સમગ્ર મામલે વિશેષ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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