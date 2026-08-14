16 વર્ષની સગીરાનું શારીરિક શોષણ: પરિણીત આરોપીને 20 વર્ષની કેદ, સગીરાને રૂ.4 લાખ વળતર
કેસની વિગતો મુજબ આરોપી ગોતા વિસ્તારમાં રહેતો હતો અને પરિણીત હોવા ઉપરાંત એક બાળકનો પિતા હતો. બીજી તરફ પીડિતા 16 વર્ષની સગીરા હતી.
Published : August 14, 2026 at 7:47 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની વિશેષ POCSO કોર્ટે 16 વર્ષની સગીરા સાથે વારંવાર દુષ્કર્મના કેસમાં મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસમાં 35 વર્ષીય પરિણીત આરોપી પિયુષ અરવિંદભાઈ જેઠવાને કોર્ટે દોષિત ઠેરવીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત સગીરાને રૂ.4 લાખનું વળતર ચૂકવવા માટે સંબંધિત ઓથોરિટીને હુકમ કર્યો છે.
કેસની વિગતો મુજબ આરોપી ગોતા વિસ્તારમાં રહેતો હતો અને પરિણીત હોવા ઉપરાંત એક બાળકનો પિતા હતો. બીજી તરફ પીડિતા 16 વર્ષની સગીરા હતી. સગીરાના માતા-પિતા રસોઈના કામ સાથે સંકળાયેલા હોવાથી ઉત્તરાયણના દિવસે તેમણે સગીરાને આરોપીના ઘરે ટિફિન આપવા મોકલી હતી. તે સમયે આરોપીની પત્ની પિયર ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈને આરોપીએ સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીએ સગીરાને ધમકી આપી હોવાનો પણ કેસમાં ઉલ્લેખ છે. સગીરા સોશિયલ મીડિયા વાપરતી હોવાથી તેના અનેક છોકરાઓ સાથે સંબંધો હોવાની વાત તેના પરિવારજનોને કહી દેવાની ધમકી આપીને આરોપીએ તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હોવાનો પ્રોસિક્યુશનનો કેસ હતો. આરોપીની પત્ની એક વખત સગીરાને પોતાના ઘરે લઈ ગઈ હતી ત્યારે પણ આરોપીએ તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમથી કંટાળીને સગીરા પોતાના એક મિત્ર સાથે ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર મામલો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો હતો અને નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરુદ્ધ IPCની સંબંધિત કલમો તેમજ POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
કેસની સુનાવણી અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટમાં આવેલી વિશેષ POCSO અદાલતમાં ચાલી હતી. પ્રોસિક્યુશન તરફથી કેસને સાબિત કરવા માટે સગીરાના નિવેદન સહિત સંબંધિત સાક્ષીઓ અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે રજૂ થયેલા પુરાવા અને સાક્ષીઓની જુબાનીનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો. વિશેષ POCSO કોર્ટના જજ એચ.એન. દેસાઈએ આરોપી પિયુષ જેઠવાને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. સાથે જ પીડિત સગીરાને રૂ.4 લાખનું વળતર ચૂકવવા માટે સંબંધિત ઓથોરિટીને હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, સગીરાની ઉંમર, તેના નિવેદન, કેસના અન્ય પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓની જુબાનીના આધારે આરોપ સામેનો કેસ પ્રોસિક્યુશન દ્વારા સફળતાપૂર્વક સાબિત કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે, આરોપીએ સગીરાની ઉંમર અને તેની પરિસ્થિતિનો લાભ લઈને તેની સાથે ગંભીર ગુનો આચર્યો હોવાથી કાયદા મુજબ કડક સજા થવી જોઈએ. કોર્ટે પ્રોસિક્યુશન તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ આરોપીને દોષિત ઠેરવી 20 વર્ષની સખત કેદની સજા સંભળાવી છે. આ સાથે પીડિત સગીરાના પુનર્વસન અને સહાય માટે રૂ.4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ હુકમ કર્યો છે.
આ પણ વાંચો: