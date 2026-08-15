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200થી વધુ ક્રાંતિકારીઓની શહીદીનું પ્રતિક છે આ 'ફાંસિયો વડ', જાણો 1857ના બળવા સાથે જોડાયેલી ગુજરાતની ગાથા

ગુજરાતના આણંદ જિલ્લાના ખાનપુરમાં આવેલો વર્ષો જૂનો વડ પણ આવી જ એક ઐતિહાસિક સ્મૃતિ સાથે જોડાયેલો છે. આણંદથી રવિ ભટ્ટનો અહેવાલ...

200થી વધુ ક્રાંતિકારીઓની શહીદીનું પ્રતિક છે આ 'ફાંસિયો વડ'
200થી વધુ ક્રાંતિકારીઓની શહીદીનું પ્રતિક છે આ 'ફાંસિયો વડ' (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 6:50 AM IST

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આણંદ: દેશ આજે આઝાદીનો પર્વ ગૌરવભેર ઉજવી રહ્યો છે. ઠેર-ઠેર તિરંગો લહેરાઈ રહ્યો છે અને દેશભક્તિનો માહોલ છે. પરંતુ આ આઝાદી પાછળ અનેક જાણીતા-અજાણ્યા વીરોએ સંઘર્ષ કર્યો અને બલિદાન આપ્યું. ગુજરાતના આણંદ જિલ્લાના ખાનપુરમાં આવેલો વર્ષો જૂનો વડ પણ આવી જ એક ઐતિહાસિક સ્મૃતિ સાથે જોડાયેલો છે. સ્થાનિકોમાં ‘ફાંસિયા વડ’ તરીકે ઓળખાતું આ વૃક્ષ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ સાથે જોડાયેલી સ્થાનિક ગાથાઓને આજે પણ જીવંત રાખે છે.

1857ના બળવાના પડઘા ગુજરાત સુધી
વર્ષ 1857 અંગ્રેજ શાસન સામે દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં અસંતોષ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હતો. મેરઠથી પ્રગટેલી બળવાની ચિંગારી દિલ્હી, કાનપુર, ઝાંસી અને લખનૌ સહિત દેશના અનેક વિસ્તારોમાં ફેલાઈ હતી. આ સંઘર્ષથી ગુજરાત પણ અસ્પર્શિત રહ્યું નહોતું. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં બ્રિટિશ સત્તા સામે સ્થાનિક સ્તરે વિરોધ થયો હતો. આણંદ વિસ્તાર પણ આ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલો હોવાનું વિવિધ ઐતિહાસિક અને પ્રકાશિત વર્ણનોમાં જોવા મળે છે. આ જ સંઘર્ષનો એક સ્થાનિક અધ્યાય ખાનપુર સાથે જોડાયેલો છે.

અંગ્રેજોના આદેશ સામે ખાનપુરે કર્યો હતો વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

અંગ્રેજોના આદેશ સામે ખાનપુરે કર્યો હતો વિરોધ
1857ના સમયગાળામાં ખાનપુર લુણાવાડા રાજ્યના પ્રભાવ હેઠળ આવતું હતું. અહીં કોળી સહિતના સ્થાનિક સમુદાયોની નોંધપાત્ર વસતી હતી. ઐતિહાસિક વર્ણનો અનુસાર બ્રિટિશ સત્તા દ્વારા હથિયારો જમા કરાવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ખાનપુરના સ્થાનિક આગેવાનોએ આ આદેશનો વિરોધ કર્યો. આ વિરોધ માત્ર એક સરકારી આદેશ ન માનવા પૂરતો સીમિત નહોતો. તે સમયે બ્રિટિશ સત્તાની સામે ઊભા રહેવું પોતે જ મોટો પડકાર હતો. ખાનપુરનો વિરોધ આખરે બ્રિટિશ તંત્ર સુધી પહોંચ્યો અને ગામ સામે કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી શરૂ થઈ.

ડિસેમ્બર 1857માં ખાનપુર સામે કાર્યવાહી
ખાનપુરના બળવા સાથે ડિસેમ્બર 1857ની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ જોડાયેલી છે. ઐતિહાસિક વર્ણનો મુજબ 6 ડિસેમ્બર 1857ના રોજ ખાનપુર સામે કાર્યવાહી કરવા દળ આગળ વધ્યું અને બીજા દિવસે એટલે કે 7 ડિસેમ્બરે દળ ખાનપુર પહોંચ્યું. ગામને ઘેરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી. સ્થાનિક આગેવાનોને કેદ કરવામાં આવ્યા અને ગામને આગ લગાડવામાં આવી હોવાના ઉલ્લેખ પણ વિવિધ વર્ણનોમાં જોવા મળે છે. ખાનપુર સામેની આ કાર્યવાહી બાદ પણ વિરોધ શાંત થયો નહોતો. પરત ફરી રહેલા સરકારી દળ સામે આસપાસના સ્થાનિકોએ વિરોધ કર્યો હોવાના ઉલ્લેખ મળે છે. આ ઘટના એ બાબતની સાક્ષી આપે છે કે 1857નો સંઘર્ષ માત્ર દેશનાં મોટાં શહેરો પૂરતો સીમિત નહોતો. તેની જ્વાળા ગુજરાતનાં ગામડાં સુધી પહોંચી હતી.

પેઢીઓ બદલાઈ, ‘ફાંસિયા વડ’ આજે પણ અડીખમ
પેઢીઓ બદલાઈ, ‘ફાંસિયા વડ’ આજે પણ અડીખમ (ETV Bharat Gujarat)

આ વડનું નામ ‘ફાંસિયા વડ’ કેમ પડ્યું?
ખાનપુરની આ ઐતિહાસિક કહાણીનું સૌથી ચર્ચિત પ્રતીક અહીં આવેલો વિશાળ વડ છે, જેને સ્થાનિક લોકો ‘ફાંસિયા વડ’ તરીકે ઓળખે છે. પેઢી દર પેઢી ચાલી આવતી સ્થાનિક લોકસ્મૃતિ પ્રમાણે અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન બ્રિટિશ સત્તાનો વિરોધ કરનાર ક્રાંતિવીરોને આ સ્થળે ફાંસી આપવામાં આવી હતી. કેટલાક સ્થાનિક વર્ણનો અને પ્રકાશિત અહેવાલોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને અહીં ફાંસી આપવામાં આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. કેટલાક વર્ણનો આ સંખ્યા આશરે 200થી 250 સુધી હોવાનું પણ કહે છે. જોકે આ ચોક્કસ સંખ્યાને નિર્વિવાદ રીતે પ્રમાણિત કરતો સ્પષ્ટ સત્તાવાર ઐતિહાસિક દસ્તાવેજ ઉપલબ્ધ સ્રોતોમાં સામે આવતો નથી. તેથી આ સંખ્યાને સ્થાનિક લોકસ્મૃતિ અને પ્રકાશિત દાવા તરીકે જોવી જરૂરી છે. પરંતુ ખાનપુર અને આસપાસના લોકો માટે આ વડ આજે પણ તેમના પૂર્વજોના સંઘર્ષની જીવંત સ્મૃતિ છે.

જાણો 1857ના બળવા સાથે જોડાયેલી ગુજરાતની ગાથા
જાણો 1857ના બળવા સાથે જોડાયેલી ગુજરાતની ગાથા (ETV Bharat Gujarat)

પેઢીઓ બદલાઈ, ‘ફાંસિયા વડ’ આજે પણ અડીખમ
1857 બાદ ઘણું બદલાયું. અંગ્રેજી શાસનનો અંત આવ્યો. 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ ભારત સ્વતંત્ર બન્યું. ત્યારબાદ પેઢીઓ બદલાઈ, ગામો બદલાયા અને દેશ વિકાસના નવા માર્ગે આગળ વધ્યો. પરંતુ ખાનપુરનો આ વડ આજે પણ ઊભો છે. આજે તેની ડાળીઓ પર પક્ષીઓનો કલરવ છે અને તેની આસપાસ સામાન્ય જનજીવન ધબકે છે. છતાં તેની સાથે જોડાયેલી સ્મૃતિ લોકોને લગભગ દોઢ સદી જૂના સંઘર્ષ તરફ લઈ જાય છે. કેટલાક સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના નામ ઇતિહાસના પાનાં પર અંકિત થયા, પરંતુ અનેક એવા લોકો પણ હતા જેમના નામ સમય જતાં લોકસ્મૃતિ સુધી સીમિત રહી ગયા. ‘ફાંસિયા વડ’ એવી જ અજાણી-ઓછી જાણીતી ગાથાઓનું પ્રતીક બની રહ્યો છે.

ગુજરાત પણ 1857ના સંઘર્ષથી અસ્પર્શિત નહોતું
1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો ઉલ્લેખ થાય ત્યારે મેરઠ, દિલ્હી, કાનપુર, ઝાંસી અને લખનૌ જેવા વિસ્તારોનાં નામ સૌથી પહેલાં સામે આવે છે. પરંતુ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ અંગ્રેજ સત્તા સામે વિરોધ થયો હતો. પ્રકાશિત ઐતિહાસિક વર્ણનોમાં આણંદ સહિત ગુજરાતનાં અનેક સ્થળોએ 1857 દરમિયાન વિરોધ અને બળવાની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ખાનપુરની ગાથા આ જ વ્યાપક સંઘર્ષનો એક સ્થાનિક અધ્યાય છે. તે આપણને યાદ અપાવે છે કે ભારતની સ્વતંત્રતાની લડત માત્ર મોટા નેતાઓ કે મોટા શહેરોની કહાણી નહોતી. દેશના નાના-નાના ગામો અને સામાન્ય નાગરિકોએ પણ પોતાની રીતે બ્રિટિશ શાસન સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો.

આઝાદીની ઉજવણી વચ્ચે બલિદાનને યાદ કરવાનો દિવસ
આઝાદીની ઉજવણી વચ્ચે બલિદાનને યાદ કરવાનો દિવસ (ETV Bharat Gujarat)

1857થી 1947... આઝાદી સુધીની લાંબી સફર
15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ ભારત સ્વતંત્ર થયું, પરંતુ આઝાદીની આ સફર એક દિવસ કે એક આંદોલનની નહોતી. 1857ના બળવાથી લઈને 1947 સુધી દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં અનેક સ્વરૂપે સ્વાતંત્ર્યની લડત ચાલી. કોઈએ સત્યાગ્રહ કર્યો, કોઈએ જનઆંદોલન ચલાવ્યું, કોઈએ જેલવાસ સહન કર્યો તો અનેક લોકોએ દેશ માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું. આવી સ્થિતિમાં ખાનપુર જેવા ગામોની સ્થાનિક ગાથાઓ ભારતના વિશાળ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામને એક સ્થાનિક ચહેરો આપે છે. ‘ફાંસિયા વડ’નો વારસો સાચવવાની સ્થાનિકોની લાગણી ખાનપુરના લોકો માટે આ માત્ર એક જૂનું વૃક્ષ નથી. તે ગામના ઇતિહાસ અને પૂર્વજોના સંઘર્ષ સાથે જોડાયેલી વિરાસત છે.

સ્થાનિકોમાં એવી લાગણી જોવા મળે છે કે આ સ્થળનું વધુ ઐતિહાસિક સંશોધન થવું જોઈએ. ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજો એકત્રિત કરવામાં આવે, સ્થળની ઐતિહાસિક ઓળખ જાળવવામાં આવે અને નવી પેઢીને ખાનપુરના 1857 સાથે જોડાયેલા ઇતિહાસની પ્રમાણભૂત માહિતી મળી રહે તે માટે પ્રયાસ થવા જોઈએ. કારણ કે ઐતિહાસિક વારસો માત્ર કિલ્લા, મહેલો કે વિશાળ સ્મારકોમાં જ નથી હોતો. ક્યારેક કોઈ ગામનું વર્ષો જૂનું વૃક્ષ પણ આખી પેઢીના સંઘર્ષની કહાણી સાચવીને ઊભું હોય છે.

જાણો 1857ના બળવા સાથે જોડાયેલી ગુજરાતની ગાથા
જાણો 1857ના બળવા સાથે જોડાયેલી ગુજરાતની ગાથા (ETV Bharat Gujarat)

આઝાદીની ઉજવણી વચ્ચે બલિદાનને યાદ કરવાનો દિવસ
15 ઓગસ્ટ માત્ર તિરંગો લહેરાવવાનો દિવસ નથી. આ દિવસ એ તમામ જાણીતા અને અજાણ્યા લોકોના સંઘર્ષને યાદ કરવાનો પણ અવસર છે, જેમણે સ્વતંત્ર ભારતનું સ્વપ્ન જોયું હતું. ખાનપુરનો ‘ફાંસિયા વડ’ આજે કંઈ બોલતો નથી, પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલી સ્મૃતિ એક મોટો સંદેશ આપે છે- આઝાદી આપણને વારસામાં મળી છે, પરંતુ તેની કિંમત અનેક પેઢીઓએ સંઘર્ષ અને બલિદાનથી ચૂકવી છે.

આ 15 ઓગસ્ટે જ્યારે તિરંગો આકાશમાં ગૌરવથી લહેરાય અને રાષ્ટ્રગીતના સૂર ગુંજે, ત્યારે એવા અજાણ્યા વીર સપૂતોને પણ યાદ કરવાનો સમય છે, જેમના નામ કદાચ ઇતિહાસના મુખ્ય પાનાં પર ન હોય, પરંતુ જેમના સંઘર્ષની સ્મૃતિ આજે પણ ખાનપુરના ‘ફાંસિયા વડ’ જેવી વિરાસતોમાં જીવંત છે.

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TAGGED:

INDEPENDENCE DAY SPECIAL
KHANPUR 1857 REBELLION
15TH AUGUST
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