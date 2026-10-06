સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢ અને સાયલામાં PGVCLએ કરોડોની વીજચોરી પકડી, 1080 ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણો પકડ્યા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વીજલોસ સતત વધતો જઈ રહ્યો છે અને ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા પણ ખનીજ ચોરી દરમિયાન ગેરકાયદેસર વીજ ચોરી કરવામાં આવતી હોવાનો ધડાકો થયો છે.
Published : October 6, 2026 at 8:31 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર પીજીવીસીએલ વિભાગ અને પોલીસ વિભાગની ટીમ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ વિસ્તારના ચોરવીરા ઈશ્વરીયા વગડીયા સોનગઢ વેલાળા ખાખરાવાળી રાવરાણી ગામમાં ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં પોલીસ વિભાગ અને પીજીવીસીએલ વિભાગની 104 જેટલી ટીમોને કામે રાખી અને આ કામગીરી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વીજલોસ સતત વધતો જઈ રહ્યો છે અને ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા પણ ખનીજ ચોરી દરમિયાન વીજ જોડાણો ગેરકાયદેસર રીતે લઈને વીજ ચોરી કરવામાં આવતી હોવાનો ધડાકો થયો છે.
આ આધારે લીંબડી ડિવિઝન અને ચોટીલા ડિવિઝનના અધિકારીઓને સાથે રાખી અને દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને 104 જેટલી ટીમોને સાથે રાખી અને આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા તેમ જ સુરેન્દ્રનગર પીજીવીસીએલ વિભાગની ટીમોને પણ સાથે રાખવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ગેરકાયદેસર 1080 જેટલા વીજ જોડાણોમાં વીજચોરી થતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ અંગે 1.54 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે
ચેકિંગ કામગીરી દરમિયાન એક્સપ્લોઝિવનો જથ્થો પણ મળી આવ્યો છે અને આ અંગે ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. રેડ દરમિયાન એલસીબી, એસઓજી, લોકલ પોલીસ અને પીજીવીસીએલના અધિકારીઓની પણ અલગ અલગ ટીમોને સાથે રાખવામાં આવી હતી અને ખનીજ ચોરી ઉપર લેવામાં આવેલા વીજઉકરણો ઉપર પણ દરોડા પાડી અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વીજ ચોરી વધતી જઈ રહી છે. બીજી તરફ ખનીજ માફીઆઓ પણ ખનીજ ચોરી દરમિયાન વીજ ચોરીનો ઉપયોગ કરતા હોવાનો ધડાકો થયો છે. અલગ અલગ 100થી વધુ ટીમોને સાથે રાખી અને દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. જેમાં જીલેટીનનો પદાર્થ પણ ઝડપાયો છે અને આ અંગે પણ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલતી ખનીજ ચોરી અટકાવવા માટે પીજીવીસીએલ વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી છે. 1.54 કરોડ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે અને 1007 જેટલા સ્થળેથી વીજ ચોરી પણ ઝડપાઈ છે.
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