બોટાદમાં PGVCLની વીજળી ઝડપ, થાંભલા નાખ્યા પણ મીટર આપ્યા વિના જ ફટકારી દીધા બિલ!
ઢસા PGVCL કચેરી દ્વારા અપાયેલા આ વીજબિલને લઈને ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા તપાસના આદેશ અપાયા છે.
Published : October 26, 2026 at 4:24 PM IST
બોટાદઃ ગઢડા તાલુકાના ઢસામાં આવેલી PGVCL કચેરીની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. જલાલપુર ગામના બે ગ્રાહકોને વીજ મીટર લગાવવામાં આવ્યું ન હોવા છતાં વીજ બિલ મળ્યાં હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે ગ્રાહકે દ્વારા વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરતા વીજ વિભાગની કામગીરી અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
મીટર વગર જ આવી ગયું વીજ બિલ!
જલાલપુર ગામના શૈલેષભાઈ ડોડીયા અને ગોબરભાઈ સોલંકીએ પોતાના ઘરના વપરાશ માટે નવા વીજ કનેક્શન મેળવવા અરજી કરી હતી. આ અરજી બાદ તેમના ઘર નજીક વીજપોલ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ગ્રાહકોના જણાવ્યા અનુસાર, વીજ કનેક્શન માટે જરૂરી કેબલ નાખવામાં આવ્યા નથી અને વીજ મીટર પણ લગાવવામાં આવ્યાં નથી. આવી સ્થિતિમાં બંને ગ્રાહકોને રૂપિયા 818 અને રૂપિયા 818નાં વીજ બિલ મળતાં તેઓ આશ્ચર્યમાં મુકાયા હતા.
જેમને વીજ બિલ મળ્યા છે તેઓ સવાલ કરી રહ્યા છે કે, મીટર લગાવાયું નથી, કેબલ નાખવામાં આવ્યો નથી અને વીજ કનેક્શનની કામગીરી પણ પૂર્ણ થઈ નથી, તો પછી વીજ બિલ કયા આધારે આપવામાં આવ્યાં?
ગ્રાહકોએ આ સમગ્ર મામલે વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યો છે. વીડિયોના માધ્યમથી વીજ વિભાગની કામગીરી અંગે સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. નવા વીજ કનેક્શન માટે અરજી કરનારા ગ્રાહકોને જો જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પહેલાં જ બિલ આપવામાં આવ્યાં હોય, તો તેની તપાસ થવી જરૂરી છે.
જોકે, સમગ્ર મામલે PGVCLના સુપ્રરિટેન્ડિંગ એન્જિનિયર કેડી નિનામાએ તાત્કાલિક અસરથી આ ઘટના અંગે તપાસના આદેશો આપી દીધા છે, ગ્રાહક દ્વારા કનેક્શન માટે અરજી કરી છે, ત્યારે ગ્રાહકને યોગ્ય રીડિંગ અને બીલિંગ થાય તેવી કાર્યવાહી માટે સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે.
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