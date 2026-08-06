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ગ્વાલિયર એરફોર્સ સ્ટેશન પર પેટ્રોલ બોમ્બ હુમલો; વાયુસેનાએ આરોપીને પકડ્યો; ગુપ્તચર એજન્સીઓ સતર્ક

ગ્વાલિયર એરફોર્સ સ્ટેશનના ગેટ પર એક યુવકે પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંક્યો; આરોપીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે અને તે માનસિક રીતે બીમાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ગ્વાલિયર એરફોર્સ સ્ટેશન પર પેટ્રોલ બોમ્બ હુમલો
ગ્વાલિયર એરફોર્સ સ્ટેશન પર પેટ્રોલ બોમ્બ હુમલો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 4:45 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 5:18 PM IST

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ગ્વાલિયર: ગ્વાલિયર એરફોર્સ સ્ટેશનના ગેટ પર એક યુવકે પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંક્યો, જેના કારણે ગેટ પર ગભરાટ ફેલાયો. આતંકવાદી હુમલાના ડરથી, ગેટ પર રહેલા સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક તે યુવાનને ઘેરી લીધો અને પકડી લીધો. જોકે, અત્યંત સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે તે યુવાન માનસિક રીતે બીમાર હોવાનું જણાય છે.

હકીકતમાં, ગ્વાલિયરના મહારાજપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા મહારાજપુરામાં ભારતીય વાયુસેના સ્ટેશનના ચંબલ ગેટ પર એક માનસિક રીતે બીમાર યુવકે હોબાળો મચાવ્યો. યુવકે ખાલી બિયરની બોટલમાં પેટ્રોલ ભરીને પેટ્રોલ બોમ્બ બનાવ્યો, તેને આગ લગાવી દીધી અને એરફોર્સ સ્ટેશનના ગેટ પર ફેંકી દીધી.

મહારાજપુરા પોલીસે આરોપી યુવાનની અટકાયત કરી

પેટ્રોલ બોમ્બ અચાનક પડતાં ગેટ પર હાજર વાયુસેનાના કર્મચારીઓ સતર્ક થઈ ગયા અને તાત્કાલિક તે પાગલ યુવાનની ધરપકડ કરી. આ ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો, જ્યારે ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો અને ડિફેન્સ ઇન્ટેલિજન્સ સહિતની ગુપ્તચર એજન્સીઓ પણ સતર્ક થઈ ગઈ હતી. વાયુસેનાના જવાનોએ પોલીસને ઘટના અંગે જાણ કરી, ત્યારબાદ મહારાજપુરા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો.

આરોપી વારાણસીનો રહેવાસી છે અને તેણે ભોપાલથી એમ.ટેક પૂર્ણ કર્યું હતું

પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન, યુવકે પોતાનું નામ રાકેશ કુમાર (નામ બદલ્યું છે) હોવાનું જણાવ્યું, જે વારાણસી, ઉત્તર પ્રદેશનો રહેવાસી છે. તેણે ભોપાલના MANIT થી M.ટેક કર્યું છે અને આંધ્રપ્રદેશમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર હોવાનો દાવો કરે છે. જોકે, પોલીસ હાલમાં યુવકની પૂછપરછ કરી રહી છે. આ બાબતે, મહારાજપુરા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ યશવંત ગોયલે જણાવ્યું હતું કે, "પૂછપરછ દરમિયાન, યુવક અસંગત નિવેદનો આપી રહ્યો છે. તેના શબ્દો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે માનસિક રીતે અસ્થિર છે. તે છેલ્લા આઠ વર્ષથી માનસિક રીતે અસ્વસ્થ વ્યક્તિની જેમ ભટકતો રહે છે."

યુવકને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુવિધામાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો

સ્ટેશન ઇન્ચાર્જે જણાવ્યું હતું કે પોલીસે આરોપી યુવકને ગ્વાલિયર માનસિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રમાં દાખલ કરવા માટે અરજી કરી હતી. મુખ્ય ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટે અરજી સ્વીકારી અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય તપાસ કર્યા પછી, યુવકને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુવિધામાં દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

Last Updated : August 6, 2026 at 5:18 PM IST

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PETROL BOMB ATTACK
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