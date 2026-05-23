ETV Bharat / state

અમદાવાદ: પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતના અભાવે મીઠાના ઉત્પાદન અને ટ્રાન્સપોર્ટેશને મોટો ફટકો, કોંગ્રેસે સરકાર પાસે કરી માંગણી

કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ ખુલાસો કર્યો હતો અને સરકાર પાસે આ માંગણીઓ કરી હતી.

પેટ્રોલ-ડીઝલ અછતના અભાવે મીઠાના ઉત્પાદન અને ટ્રાન્સપોર્ટેશને મોટો ફટકો
પેટ્રોલ-ડીઝલ અછતના અભાવે મીઠાના ઉત્પાદન અને ટ્રાન્સપોર્ટેશને મોટો ફટકો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : એક તરફ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાના કારણે મઘ્યમવર્ગના લોકો પર મોટી અસર પડી રહી છે. પૂરતી માત્રામાં ડીઝલ ન મળતા મીઠાના ઉત્પાદન અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનને મોટો ફટકો પડી રહ્યો છે. મીઠાના ઉત્પાદન પર કેવી અસર પડી રહી છે તે અંગે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવ રાજ કઠવાડિયાએ ખુલાસો કર્યો હતો.

કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારતના કુલ મીઠાઈ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો હિસ્સો 70%થી વધુ છે. જેમાં સાંતલપુર અને રાધનપુર જે આ મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારો છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે ખાંડની અછત છે અને ડીઝલની ઉપલબ્ધતા ન હોવાને કારણે તેની કિંમતમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જેની ઉત્પાદન પર મોટી અસર પડી રહી છે.

કચ્છના સાંતલપુર, આડેસર અને નાના રણ વિસ્તારમાં લગભગ 2000 અગરિયાઓ છે. સરેરાશ 2000 ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન થાય છે, જેના કારણે આ વિસ્તારમાં કુલ વાર્ષિક ઉત્પાદન આશરે 35 થી 40 લાખ ટન છે. 5000 પરિવાર આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. ફક્ત ડીઝલ બંધ થવાથી 5,000થી વધુ પરિવારોની આજીવિકા જોખમમાં મુકાઈ છે અને 50,000 લોકોના જીવન પર આડકતરી અસર પડી છે."

પેટ્રોલ-ડીઝલ અછતના અભાવે મીઠાના ઉત્પાદન અને ટ્રાન્સપોર્ટેશને મોટો ફટકો (ETV Bharat Gujarat)

પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે ડીઝલની અછતને કારણે મીઠાનું પરિવહન રણમાંથી થઈ શકશે નહી. તેથી જો ઉદ્યોગમાં કાર્યરત સેંકડો મજૂરો અને કામદારોને કામ અને આજીવિકાનું મોટું નુકસાન થશે. જેના કારણે તેમના પરિવારોની આજીવિકા પર સીધી અસર પડશે. પુરતી માત્રામાં ડિઝલ ન મળતાં મીઠાના ઉત્પાદન અને ટ્રાન્સપોર્ટેશને મોટો ફટકો પડશે. હાલ 60 લાખ ટન મીઠું પાકીને તૈયાર છે પણ ડિઝલ ઉપલબ્ધ ન થતાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. જો આ સ્થિતિમાં વરસાદ પડે તો 250 કરોડનું નુકસાન થશે."

તેમણે કહ્યું કે, ટ્રાન્સપોર્ટ એજન્સીઓ મીઠાને ટ્રાન્સફર કરવા માટે અગરિયાઓ પાસે ડિઝલની માંગ કરી રહ્યા છે, સરકારને વિનંતી છે કે અગરિયાઓને ડિઝલ ઉપલબ્ધ કરાવે. ડિઝલના પંપથી કોણ વધારે ડીઝલ લઇ જઇ રહ્યું છે તેની તપાસ થવી જોઈએ. ધાંગ્રધ્રા, કારાઘોડા, કચ્છના નાના રણમા અગરિયાઓ સ્થિતિ કફોડી છે. આડકતરી રીતે એક લાખ કરતાં વધારે લોકો આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે, જેથી ડિઝલ ન મળવાના કારણે થયેલ નુકસાનનું સરકાર વળતર ચુકવે.

કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયા
કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયા (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે આગળ જણાવ્યું, સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવતું ડીઝલ યોગ્ય રીતે વહેંચવામાં આવતું નથી અથવા વચેટિયાઓ દ્વારા વાળવામાં આવતું નથી. શું થઈ રહ્યું છે તેની ઉચ્ચ સ્તરે તપાસ થવી જોઈએ. ડીઝલ સંકટના ઉકેલ માટે સ્થાનિક તંત્ર કે જિલ્લા વહીવટીતંત્રે કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ન કરવી જોઈએ. તે હજુ આવ્યું નથી, અગરિયોઓ પોતાના દમ પર લડી રહ્યા છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું, ખેડૂતો અને સ્થાનિક સંગઠનોએ વારંવાર સરકારી કચેરીઓમાં અરજીઓ અને રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ સક્ષમ અધિકારીઓ દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. સરકારને તાકીદે માંગણી છે કે, ડીઝલ પુરવઠો તાત્કાલિક અસરથી ફરી શરૂ કરવામાં આવે. ભવિષ્યમાં આવી પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય તે માટે નીતિ ઘડવી જોઈએ. ડીઝલ ક્યાં જાય છે તે જાણવા માટે એક ઓનલાઈન ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ બનાવવી જોઈએ. અગરિયોઓ અને ગુજરાત રાજ્યના કરોડો ખેડૂતોને પણ આનો ફાયદો થયો. જો મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ડાયવર્ઝન થયું હોત, તો FIR નોંધાઈ હોત. ડીઝલની ઉપલબ્ધતા ન હોવાને કારણે થયેલા નુકસાન માટે સરકારે વળતર ચૂકવવું જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

  1. પેટ્રોલ-ડીઝલ પછી હવે ખાદ્યતેલનો માર! સિંગતેલ-કપાસિયા તેલ મોંઘું થતાં ગૃહિણીઓ ચિંતામાં
  2. પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવવા ગુજરાત સરકારનો આદેશ, કર્મચારીઓએ જિલ્લા બહાર મુસાફરી ટાળવી, સરકારી વાહનો જમા કરાવવા

TAGGED:

PARTHIVRAJ KATHWADIA
પેટ્રોલ ડીઝલની અછત
SALT PRODUCTION
AHMEDABAD
PETROL AND DIESEL SHORTAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.