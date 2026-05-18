પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારાથી રીક્ષા ચાલકો અને ઓલા ઉબેર ડ્રાઇવરો પરેશાન, શું હડતાલ પર ઉતરશે?

રીક્ષા ચાલકો અને ઓલા ઉબેર ડ્રાઇવરો મુશ્કેલમાં મુકાયા છે. તો જાણો શું છે એમની માંગણીઓ....

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 7:40 PM IST

અમદાવાદ : શહેરમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા પછી CNG ગેસના ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોના અનેક પેટ્રોલ પંપ પર ડિઝલનો જથ્થો પૂર્ણ થઈ જતા લોકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. જેના કારણે રીક્ષા ચાલકો અને ઓલા ઉબેર ડ્રાઇવરો મુશ્કેલમાં મુકાયા છે. તો જાણો શું છે એમની માંગણીઓ અને શું છે તેમની પરિસ્થિતિ શું છે ચાલો જાણીએ વિગતે...

અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન રીક્ષા ડ્રાઇવર યુનિયનના ઉપપ્રમુખ કૈલાશ પંજાબીએ જણાવ્યું હતું કે, "CNG ગેસના ભાવમાં વધારાથી દરેક રિક્ષા ડ્રાઇવરોને બહુ જ તકલીફ ભોગવી પડી રહી છે, પરંતુ સરકારે અમારા ભાડા વધાર્યા નથી. અત્યારેે સામાન્ય ભાડુ 20 રૂપિયા છે તેની જગ્યાએ 30 રૂપિયા થાય એવી અમારી માંગણી છે. અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનમાં 600 કરતાં વધારે રિક્ષા ડ્રાઇવરો કામ કરી રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં લાખોની સંખ્યામાં રીક્ષા ડ્રાઇવરો છે, તેમને બહુ જ મોટી અસર પડી રહી છે. જો ભાવમાં વધારો ન કરવામાં આવે તો ના છૂટકે અમારે હડતાલ પર ઉતરવું પડશે."

"પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારાથી અમને બહુ તકલીફ પડી રહી છે. CNGના ભાવમાં પણ વધારો થઈ ગયો છે અને પેસેન્જરો ભાડા નહીં આપતા ઓછામાં ઓછા પૈસામાં જવા માંગે છે. હું 1992થી રિક્ષા ચલાવું છું અને હવે 800 હજાર રૂપિયા કમાઈએ છીએ તેમાંથી રુ.300 તો રીક્ષાના માલિકને આપવા પડે છે અને બાકીના પૈસા તે પેટ્રોલ ભરાવીએ અને ગેસમાં ખર્ચ થઈ જાય છે." - ફિરોઝભાઈ ભાટી, રિક્ષા ડ્રાઇવર

ઓલા ઉબેર ટેક્સી ડ્રાઇવર ઝાહિદ ખાને જણાવ્યું હતું કે, "CNG ગેસમાં વધારાથી લગભગ રોજનું 200 રૂપિયાનું નુકસાન અમારે જશે. જેટલા રૂપિયાનું ગેસ અમે રુ.500માં પુરાવતા હતા, એ હવે રુ.700માં મળશે. અમે રોજના બે થી અઢી હજાર રૂપિયા કમાવીએ છીએ પરંતુ ભાવ વધારાના કારણે એની પર તો ઉપર અસર પડશે. અમદાવાદ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર લગભગ ત્રણ થી ચાર હજાર ટેક્સીઓ રોજની અવરજવર કરે છે. આ તમામ લોકો પર અસર પડશે."

"હું છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ઓલા ઉબેર ચલાવું છું. સીએનજીના ભાવમાં વધારો થયો છે પરંતુ ઓલા ઉબેર કંપની દ્વારા વધારવામાં આવ્યો નથી, હજી પણ એ જ ભાડામાં લઈ જાય છે. સામાન્ય રુ.20ના ભાડે લઈ જઈએ છીએ." - સુરેશભાઈ, ડ્રાઇવર

બાબુભાઈ પટનીએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે ગેસનો ભાવ એટલો બધો વધી ગયો છે કે પહેલા અમે 100 રૂપિયામાં આખી ટાંકી ભરાવતા હતા. હવે એક લીટર કે થોડા જ વધારે આવે છે અને 300 રૂપિયામાં ટાંકી ભરાય છે, અમારો ધંધો થતો નથી. છોકરાઓને કેવી રીતે ભણાવવા? અમારા ભાડા નથી વધાર્યા, 20 રૂપિયા જ મિનિમમ ભાડું છે. 30 રૂપિયાના ભાડા કરવા માંગીએ છીએ. અમારે ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. આવી પરિસ્થિતિ તમે ક્યાં જઈએ?

