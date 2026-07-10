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2500 PSIના હકો માટેની અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી, રાજ્ય સરકારે જવાબ રજૂ કરવા માગ્યો સમય

સમગ્ર રાજ્યના PSIના હકો માટે 11 પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર્સે પ્રતિનિધિત્વ કરીને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સામૂહિક પિટિશન દાખલ કરી છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 7:18 AM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત રાજ્યમાં ફરજ બજાવતા અંદાજે 2500 પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર્સના રજા પગાર અને પબ્લિક સિક્યોરિટી એલાઉન્સનો મુદ્દો હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વના તબક્કે પહોંચ્યો છે. સમગ્ર રાજ્યના PSIના હકો માટે 11 પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર્સે પ્રતિનિધિત્વ કરીને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સામૂહિક પિટિશન દાખલ કરી છે. આ અરજી પર આજે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર્સ 24 કલાકની જવાબદારી નિભાવતા હોવાથી તેઓ રવિવાર, જાહેર રજાઓ તેમજ 15મી ઓગસ્ટ, 26મી જાન્યુઆરી અને દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન પણ સતત ફરજ પર હોય છે. સામાન્ય સરકારી કર્મચારીઓની જેમ તેઓ રજાનો લાભ લઈ શકતા નથી. તેમ છતાં નિયમ મુજબ મળવાપાત્ર રજા પગાર અને પબ્લિક સિક્યોરિટી એલાઉન્સનો લાભ તેમને મળતો નથી. અનેક વખત વહીવટી સ્તરે રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ નિર્ણય ન આવતા આખરે 11 PSIએ સમગ્ર રાજ્યના અંદાજે 2500 PSIના હિતમાં હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે.

સુનાવણી દરમિયાન PSI તરફથી એડવોકેટ હર્ષ પરીખે દલીલ કરી હતી કે, જ્યારે પોલીસ અધિકારીઓ વર્ષો સુધી જાહેર રજાઓ અને તહેવારોમાં પણ સતત ફરજ બજાવે છે ત્યારે તેમને બંધારણ અને સેવા નિયમો મુજબ મળવાપાત્ર રજા પગારના લાભથી વંચિત રાખવાનો આધાર શું છે? તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આ મામલો માત્ર 11 અરજદારોનો નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યના હજારો PSIના કાયદાકીય અને બંધારણીય હકો સાથે જોડાયેલો છે.

સુનાવણી બાદ એડવોકેટ હર્ષ પરીખે જણાવ્યું હતું કે, આ અરજી સમગ્ર રાજ્યના અંદાજે 2500 PSIના હકો માટે કરવામાં આવી છે. પોલીસ અધિકારીઓ સતત જાહેર સેવા બજાવે છે અને પોતાની રજાનો ત્યાગ કરે છે, છતાં તેમને નિયમ મુજબ મળવાપાત્ર લાભો આપવામાં આવતા નથી. આજે રાજ્ય સરકારે સિનિયર લીગલ ઓફિસરની હાજરી માટે સમય માંગ્યો છે. હવે આગામી સુનાવણીમાં સરકાર પોતાનો જવાબ રજૂ કરશે અને અમને વિશ્વાસ છે કે પોલીસ કર્મચારીઓને ન્યાય મળશે.

સરકારી વકીલે હાઈકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દો નીતિવિષયક છે અને તેનો રાજ્ય સરકાર પર મોટો આર્થિક બોજ પડી શકે છે. તેથી સરકારનો સત્તાવાર પક્ષ રજૂ કરવા માટે એડવોકેટ જનરલની સલાહ અને હાજરી જરૂરી હોવાથી વધુ સમય આપવામાં આવે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારની રજૂઆત સ્વીકારીને સત્તાવાર જવાબ દાખલ કરવા માટે સમય ફાળવ્યો છે. હવે આગામી સુનાવણીમાં રાજ્ય સરકાર કોર્ટમાં જવાબ રજૂ કરશે.

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