ભુજ ખાતેની મસ્જિદના ડિમોલિશન મામલે હાઈકોર્ટમાં અરજી, કચ્છના કલેક્ટરને સોગંદનામું રજૂ કરવા આદેશ
આ કેસની આગામી સુનાવણી 22 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ હાથ ધરાશે.
Published : October 14, 2026 at 8:20 PM IST
અમદાવાદ: કચ્છના ભુજમાં મોહમદી મસ્જિદ તોડી પાડવાના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. મસ્જિદ તોડી પાડવાની કાર્યવાહી દરમિયાન કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હોવાના આક્ષેપ સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. આ અરજીની સુનાવણી દરમિયાન જસ્ટિસ નિરલ આર. મહેતાએ કચ્છના કલેક્ટરને 19 ઓક્ટોબર, 2026 સુધીમાં સોગંદનામું રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આ કેસની આગામી સુનાવણી 22 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ હાથ ધરાશે.
મોહમદી મસ્જિદ જમાત વતી તેના ટ્રસ્ટી અને મુતવલ્લી સિદ્દિક તેજમલ સામાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. અરજીમાં રાજ્ય સરકારના સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા મસ્જિદ તોડી પાડવા માટે હાથ ધરવામાં આવેલી કાર્યવાહી સામે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. અરજદારનો આક્ષેપ છે કે સરકારી જમીન પર દબાણ હોવાના આધારે મસ્જિદ તોડી પાડતી વખતે પૂરતી નોટિસ આપવામાં આવી નહોતી, પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની યોગ્ય તક આપવામાં આવી નહોતી અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું નહોતું. આ ઉપરાંત, અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન થયું હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ, 18 જૂન, 2026ના રોજ ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સંહિતાની કલમ 61 હેઠળ ભુજ ગ્રામ્યના મામલતદાર દ્વારા કારણદર્શક નોટિસ આપવામાં આવી હતી. અરજદારને આ નોટિસ 19 જૂનના રોજ બપોરે આશરે એક વાગ્યે મળી હતી. નોટિસનો જવાબ અને પુરાવા રજૂ કરવા માટે માત્ર બે દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હોવાનો અરજદારનો દાવો છે. અરજદારે 20 જૂનના રોજ પોતાનો જવાબ રજૂ કર્યો હતો. જોકે, અરજીમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે જવાબ રજૂ થાય તે પહેલાં જ 19 જૂનના રોજ સરકારી જમીન પર દબાણ હોવા અંગેનો આદેશ પસાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ 21 જૂન, 2026ના રોજ મસ્જિદ તોડી પાડવામાં આવી હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર સમયક્રમના આધારે અરજદારે કાર્યવાહી સામે સવાલ ઉઠાવી કાયદા મુજબ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક ન મળ્યાનો મુદ્દો હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો છે.
અરજદારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ મસ્જિદ તોડી પાડવાની કાર્યવાહીને ગેરકાયદેસર અને ગેરબંધારણીય જાહેર કરવાની માગ કરી છે. સંબંધિત આદેશ રદ કરવા ઉપરાંત તોડી પાડવામાં આવેલી મોહમદી મસ્જિદને તેના મૂળ સ્થળે અને મૂળ સ્થિતિમાં પુનઃસ્થાપિત કરવાનો નિર્દેશ આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, થયેલા નુકસાન બદલ વકફને યોગ્ય વળતર ચૂકવવા તેમજ જવાબદાર અધિકારીઓ સામે વિભાગીય અને અન્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની પણ માગ કરવામાં આવી છે.
અરજદારના વકીલ એ. આર. કાદરીએ જણાવ્યું હતું કે, મસ્જિદ તોડી પાડવાની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયાનું યોગ્ય રીતે પાલન થયું હતું કે નહીં તે મહત્ત્વનો મુદ્દો છે. અરજદારને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની યોગ્ય તક મળવી જરૂરી હતી. આ મામલે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલી દલીલો અને દસ્તાવેજોના આધારે ન્યાય મેળવવાની માગ કરવામાં આવી છે. જોકે, એડવોકેટ એ. આર. કાદરીનું આ નિવેદન તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે જ પ્રકાશિત કરવું જોઈએ; તેમની પાસેથી સીધું નિવેદન મળ્યું ન હોય તો તેને તેમના નામે અવતરણ તરીકે રજૂ કરવું યોગ્ય રહેશે નહીં.મામલાની સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઈકોર્ટે કચ્છના કલેક્ટરને 19 ઓક્ટોબર, 2026 સુધીમાં સોગંદનામું રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે આ કેસની આગામી સુનાવણી માટે 22 ઓક્ટોબર, 2026ની તારીખ નક્કી કરી છે.
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