મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવાની માંગ સાથે હાઈકોર્ટમાં અરજી, આવતીકાલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી
ખોખરા વોર્ડના કોંગ્રેસના દાવેદાર સંજય ગઢવી દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.
Published : April 8, 2026 at 3:42 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા મતદાર યાદીને લઈને મોટો વિવાદ ઉભો થયો છે. કોંગ્રેસના અનેક ઉમેદવારોના નામ કોર્પોરેશનની મતદાર યાદીમાં ન હોવાના કારણે હવે મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે, જે રાજકીય રીતે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બન્યો છે.
ખોખરા વોર્ડના કોંગ્રેસના દાવેદાર સંજય ગઢવી દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં તેઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમનું નામ વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાં યથાવત છે, એટલે કે તેઓ કાયદેસર મતદાર છે, પરંતુ કોર્પોરેશનની મતદાર યાદીમાં નામ ગાયબ છે, જેના કારણે તેમની ઉમેદવારી પર સીધી અસર પડી રહી છે.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ ચિંતન ચાંપાનેરીએ જણાવ્યું હતું કે અમારું નામ મતદાર યાદીમાં ઉમેરવામાં આવે તે અમારી મુખ્ય માંગ છે.
તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી કે આ માત્ર ટેકનિકલ ખામી નથી, પરંતુ ઉમેદવારના બંધારણીય હકને અસર કરતો મુદ્દો છે.
અરજીમાં એ દાદ માગવામાં આવી છે કે જ્યારે વિધાનસભાની મતદાર યાદી માન્ય છે, ત્યારે તે જ આધાર પર કોર્પોરેશનની મતદાર યાદીમાં નામ હોવું જોઈએ. આ વિસંગતતા તંત્રની કામગીરી પર ગંભીર પ્રશ્ન ઊભો કરે છે.
આ કેસમાં રાજ્ય ચૂંટણી પંચ, જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સહિતના સંબંધિત તંત્રને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે, જેથી જવાબદારી નક્કી થઈ શકે અને તાત્કાલિક ઉકેલ મળી શકે. સંજય ગઢવી ખોખરા વોર્ડમાંથી કોંગ્રેસની ટિકિટ માટે દાવેદારી કરી રહ્યા છે.
માત્ર ખોખરા વોર્ડનો જ પ્રશ્ન નથી. માહિતી મુજબ ઇન્દ્રપુરી, નવરંગપુરા જેવા અન્ય વોર્ડમાં પણ કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કેટલાક ઉમેદવારોના નામ કોર્પોરેશનની મતદાર યાદીમાં નથી. એટલે કે આ સમસ્યા વ્યાપક સ્તરે સર્જાઈ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.
વિશેષ નોંધનીય બાબત એ છે કે ચૂંટણી પહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મતદાર યાદીની ચોકસાઈ સુનિશ્ચિત કરવાની વાત કરવામાં આવી હતી. છતાં આ પ્રકારની ખામીઓ સામે આવતા તંત્રની કાર્યક્ષમતા પર સવાલ ઊભા થયા છે.
આ મામલે આવતીકાલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થવાની છે. કોર્ટ શું માર્ગદર્શન આપે છે અને ઉમેદવારોને રાહત મળે છે કે નહીં તે હવે ખૂબ જ મહત્વનું બની ગયું છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ માત્ર કોંગ્રેસ માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રણાલી માટે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. હવે નજર હાઈકોર્ટના નિર્ણય પર છે, જે આ વિવાદને કઈ દિશામાં લઈ જાય છે તે નક્કી કરશે.
આ પણ વાંચો: