ભરૂચ જામા મસ્જિદ વિવાદ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી, મલ્લિનાથ ભગવાનની મૂર્તિના સંરક્ષણ અને પૂજાના અધિકારની માગ
હાઈકોર્ટે ASI પાસેથી સમગ્ર મુદ્દે સૂચનાઓ મેળવવા અને રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓની તપાસ કરવા જણાવ્યું છે. હવે આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 13 ઓક્ટોબરે હાથ ધરાશે.
Published : October 9, 2026 at 4:07 PM IST
અમદાવાદ: ભરૂચની 14મી સદીની જામા મસ્જિદના ઐતિહાસિક સ્વરૂપ અંગેનો વિવાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. પાંચ અરજદારોએ દાવો કર્યો છે કે, ભરૂચમાં આવેલી આ ઐતિહાસિક ઇમારત મૂળ જૈન મંદિર છે, જેને ભારતીય પુરાતત્ત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) દ્વારા મસ્જિદ તરીકે નોંધવામાં આવી છે. અરજદારોએ આ સ્થળને અશ્વબોધ તીર્થ અને શકુનિકા વિહાર તરીકે ઓળખાવી તેને જૈન-હિન્દુ મંદિર જાહેર કરવાની માગ કરી છે. સાથે જ જૈન ધર્મના 19મા તીર્થંકર ભગવાન મલ્લિનાથની મૂર્તિના સંરક્ષણ, પૂજાની મંજૂરી અને ઐતિહાસિક ઇમારતને નુકસાન ન થાય તે માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની માગ કરવામાં આવી છે. આ મામલે હાઈકોર્ટે ASI પાસેથી સમગ્ર મુદ્દે સૂચનાઓ મેળવવા અને રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓની તપાસ કરવા જણાવ્યું છે. હવે આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 13 ઓક્ટોબરે હાથ ધરાશે.
શું છે સમગ્ર વિવાદ?
અરજદારોના જણાવ્યા અનુસાર, ભરૂચની જામા મસ્જિદ તરીકે ઓળખાતી આ ઇમારતના સ્થાપત્યમાં જૈન મંદિરનાં લક્ષણો જોવા મળે છે. અરજદારોનો દાવો છે કે આ સ્થળનો સંબંધ અશ્વબોધ તીર્થ અને શકુનિકા વિહાર સાથે છે અને તેનો ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ વિવિધ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મળે છે. તેમના મતે, ઇમારતના મૂળ સ્વરૂપ અને ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિની યોગ્ય તપાસ કર્યા વિના તેને મસ્જિદ તરીકે ઓળખવામાં આવી છે.
અરજદારોએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે વર્ષ 1909ના ગેઝેટમાં આ સ્થળને મસ્જિદ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેમના મતે આ નોંધ શરૂઆતથી જ ખોટી છે. સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે આટલા વર્ષો પછી આ મુદ્દો કેમ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે? તેના જવાબમાં અરજદારોએ જણાવ્યું હતું કે સ્થળની ઓળખ અંગેની તેમની ફરિયાદ નવી નથી, પરંતુ શરૂઆતથી જ ખોટી નોંધણી કરવામાં આવી હોવાનો તેમનો દાવો છે.
જૂન 2026માં મલ્લિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ મળી હોવાનો દાવો
અરજદારોની સૌથી મહત્ત્વની રજૂઆત એવી છે કે જૂન 2026માં આ ઇમારતના ભોંયરાના ભાગમાંથી જૈન ધર્મના 19મા તીર્થંકર ભગવાન મલ્લિનાથની મૂર્તિ મળી આવી હતી. અરજદારોએ આ અંગેનો વીડિયો પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો હોવાનું જણાવ્યું છે.
અરજદારોના વકીલ પ્રતિક ભાટિયાએ રજૂઆત કરી હતી કે, ભગવાન મલ્લિનાથની મૂર્તિ જૈન સમાજ માટે અત્યંત પવિત્ર છે. મૂર્તિને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરીને તેમણે તેના તાત્કાલિક સંરક્ષણની માગ કરી હતી. અરજદારોનો દાવો છે કે મૂર્તિ ઉપરાંત ઇમારતના કેટલાક સ્તંભોને પણ નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થયો છે.
અરજદારોએ એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે શુક્રવારે નમાજ માટે આવતા લોકોના પ્રવેશ દરમિયાન મૂર્તિ અને સ્થાપત્યને નુકસાન થવાની આશંકા છે. આ રજૂઆતો અરજદારોના દાવા પર આધારિત છે, જેની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ થવાની બાકી છે.
અશ્વબોધ તીર્થ અને શકુનિકા વિહારના ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ રજૂ કર્યા
અરજદારોએ ભરૂચના પ્રાચીન ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ભરૂચનું પ્રાચીન નામ ભૃગુકચ્છ હતું અને આ વિસ્તાર ઐતિહાસિક બંદર તરીકે ઓળખાતો હતો. અરજદારોના જણાવ્યા અનુસાર, જૈન સાહિત્ય સહિતના વિવિધ ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાં આ વિસ્તારના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસના ઉલ્લેખો મળે છે.
અરજદારોએ દાવો કર્યો હતો કે શકુનિકા વિહારનું નિર્માણ રાજકુમારી સુદર્શના કુમારીએ રાજા વિજયબાહુના સમયમાં કરાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત જૈન આચાર્ય જૈનપ્રભસૂરિ દ્વારા લખાયેલા ગ્રંથનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મંદિરના નવીનીકરણ અંગેની વિગતો હોવાનું અરજદારોનું કહેવું છે.
અરજદારોએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની પાસે આ ઐતિહાસિક દાવાઓને સમર્થન આપતા મૂળ ગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે. આ તમામ સામગ્રીના આધારે ઇમારતના ઐતિહાસિક સ્વરૂપની તપાસ કરવાની માગ કરવામાં આવી છે.
હાઈકોર્ટ સમક્ષ અરજદારોની મુખ્ય માગણીઓ
અરજદારોએ ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ વિવિધ રાહતો માગી છે. તેમાં ASIના વડોદરા સર્કલમાં આ સ્થળની જૈન મંદિર તરીકેની ઓળખ અંગે યોગ્ય તપાસ કરવાની, તેને અશ્વબોધ તીર્થ અને શકુનિકા વિહાર તરીકે જાહેર કરવાની તથા જામી મસ્જિદ તરીકેની નોંધ રદ કરવાની માગનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત, અરજદારોએ મુસ્લિમ પક્ષને આ સ્થળે નમાજ અદા કરતાં રોકવા અને જૈન તથા હિન્દુ ધર્મના અનુયાયીઓને પૂજાની મંજૂરી આપવા માગ કરી છે. જોકે, આ તમામ માગણીઓ અરજદારોની રજૂઆતો છે અને તેના પર કોર્ટનો અંતિમ નિર્ણય આવવાનો બાકી છે.
અરજદારોએ એવી દલીલ પણ કરી હતી કે જો આ સ્થળ જૈન મંદિર હોય તો ત્યાં પૂજા કરવાનો અધિકાર ન આપવો એ તેમના મૂળભૂત અધિકારોના ભંગ સમાન બની શકે છે. કોર્ટ દ્વારા સત્તાવાળાઓનો સંપર્ક કર્યા વિના સીધા હાઈકોર્ટમાં આવવા અંગે સવાલ કરવામાં આવતાં અરજદારોએ જવાબ આપ્યો હતો કે મૂળભૂત અધિકારોના ભંગનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે નાગરિક સીધા કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે.
ASIએ મૂર્તિ મળી હોવાની હકીકત સ્વીકારી, પરંતુ તપાસ જરૂરી ગણાવી
સુનાવણી દરમિયાન ASI તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, સ્થળેથી ભગવાનની મૂર્તિ મળી હોવાની હકીકત ધ્યાનમાં છે, પરંતુ કાયદા મુજબ તપાસ કર્યા પછી જ આગળનો નિર્ણય લઈ શકાય. ASIના વકીલે જણાવ્યું હતું કે સંસ્થાની મુખ્ય જવાબદારી ઐતિહાસિક સ્મારકનું સંરક્ષણ કરવાની છે, જ્યારે પૂજાની મંજૂરી જેવા મુદ્દે રાજ્ય સરકાર નિર્ણય લઈ શકે છે.
હાઈકોર્ટે ASIના વકીલને સક્ષમ અધિકારીઓ પાસેથી સમગ્ર મામલે સૂચનાઓ મેળવવા જણાવ્યું છે. અરજદારો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી સામગ્રી અને પુરાવાઓની બારીકાઈથી તપાસ કરવા તેમજ આગામી સુનાવણી વખતે આ પ્રકારના ઐતિહાસિક સ્મારકોના વિષયમાં જાણકારી ધરાવતા સક્ષમ અધિકારીને હાજર રાખવા પણ જણાવ્યું છે.
રાજ્ય સરકારે પણ મૂર્તિ અને સ્મારકના સંરક્ષણને મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાવ્યું
રાજ્ય સરકાર અને ભરૂચના કલેક્ટર તરફથી રજૂઆત કરતાં સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, અરજદારોની રજૂઆતોમાં તપાસ કરવા યોગ્ય મુદ્દાઓ છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે સરકાર અરજદારોની દરેક દલીલનું સમર્થન કરતી નથી, પરંતુ ASI દ્વારા પણ મૂર્તિ મળી હોવાની હકીકત સ્વીકારવામાં આવી હોવાથી સ્મારક અને મૂર્તિના સંરક્ષણનો મુદ્દો મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
સરકારી વકીલે એવી રજૂઆત પણ કરી હતી કે કેટલાક સ્તંભોને નુકસાન પહોંચાડવાના પ્રયાસ અંગે અહેવાલ મળ્યો છે. આ મુદ્દે યોગ્ય પગલાં લેવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. તેમણે ઉમેર્યું હતું, કે આ વિવાદ વિવિધ સમુદાયોની ધાર્મિક લાગણીઓ સાથે સંકળાયેલો હોવાથી સમગ્ર મામલે કાળજીપૂર્વક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
ભોજશાળા કેસનો પણ ઉલ્લેખ
અરજદારોએ મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના ભોજશાળા સંબંધિત ચુકાદાનો પણ આધાર લીધો હતો. જોકે, આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડતર હોવાનો ઉલ્લેખ સુનાવણી દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો. અરજદારોએ ગુજરાત હાઈકોર્ટને વિનંતી કરી હતી કે ભોજશાળા કેસ સહિતના સંબંધિત કાનૂની મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ભરૂચની આ ઇમારતના ઐતિહાસિક સ્વરૂપની તપાસ કરવામાં આવે. ઇમારતના સ્થાપત્યની ઓળખ માટે નિષ્ણાતોની મદદ લેવાની પણ માગ કરવામાં આવી હતી.
હાઈકોર્ટનો અભિગમ શું રહ્યો?
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, અરજદારોના દાવા મુજબ આ સ્થળ મસ્જિદ નહીં, પરંતુ જૈન મંદિર છે અને ત્યાં આવેલી મૂર્તિ તથા ઐતિહાસિક સ્થાપત્યને નુકસાન થતું હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ ધરાવતા સંરક્ષિત સ્મારકની જાળવણી જરૂરી હોવા અંગે પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, અરજદારોએ સંબંધિત સત્તાવાળાઓ સમક્ષ રજૂઆત કર્યા વિના કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હોવાનો મુદ્દો પણ સામે આવ્યો હતો. હવે ASI તરફથી આ મામલે સત્તાવાર સૂચનાઓ મેળવવામાં આવશે અને અરજદારો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી સામગ્રીની તપાસ કરવામાં આવશે.
આગામી સુનાવણી 13 ઓક્ટોબરે ભરૂચની જામા મસ્જિદ તરીકે ઓળખાતી આ ઐતિહાસિક ઇમારતના મૂળ સ્વરૂપ, મલ્લિનાથ ભગવાનની મૂર્તિના સંરક્ષણ અને પૂજાના અધિકાર અંગેના વિવાદમાં હવે ASIનો જવાબ મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે. હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા દાવાઓ અને પુરાવાઓની તપાસ બાદ જ આ મામલે આગળની કાનૂની કાર્યવાહી અંગે સ્પષ્ટતા થશે.
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