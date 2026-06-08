‘નોટિસ વગર ઘરો તોડી પાડ્યા’, સુરતના નાસિરનગર ડિમોલિશન મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી
પ્રસ્તુત કેસમાં અરજદાર દ્વારા કરેલી અરજીમાં ગુજરાત રાજ્ય, સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત પોલીસ કમિશનર અને SOGના ડેપ્યુટી કમિશનરને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે.
Published : June 8, 2026 at 5:30 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના વેડ દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલા નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલાએ હવે કાનૂની વળાંક લીધો છે. નાસિરનગરના રહેવાસી શેખ હુસૈન અજીજે ગુજરાત હાઇકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા છે અને ડિમોલિશનની કાર્યવાહી પર તાત્કાલિક સ્ટે આપવાની માંગ કરી છે. સાથે જ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વૈકલ્પિક આવાસ ફાળવવાનો પણ આદેશ આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં અરજદાર દ્વારા કરેલી અરજીમાં ગુજરાત રાજ્ય, સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત પોલીસ કમિશનર અને SOGના ડેપ્યુટી કમિશનરને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે અરજદારનો પરિવાર છેલ્લા લગભગ 35 વર્ષથી નાસિરનગર વિસ્તારમાં રહે છે અને તેમના પિતા પણ વર્ષોથી આ જ સ્થળે વસવાટ કરતા હતા.
અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે રહેવાસીઓ નિયમિત રીતે પ્રોપર્ટી ટેક્સ ભરતા આવ્યા છે. તેના પુરાવા તરીકે વર્ષ 1996, 2011 અને 2018ની મિલકત વેરાની રસીદો તેમજ વર્ષ 2006નું વીજળી બિલ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર 29 મે, 2026ના રોજ સુરત મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની પૂર્વ નોટિસ કે જાણ કર્યા વિના નાસિરનગર વિસ્તારમાં તોડફોડની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. 2 જૂન, 2026 સુધીમાં અંદાજે 150 જેટલા મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા હોવાનું અરજીમાં જણાવાયું છે.
અરજદારે હાઇકોર્ટ સમક્ષ એવી પણ રજૂઆત કરી છે કે બાકીના રહેવાસીઓમાં ભયનો માહોલ છે અને તેઓને આશંકા છે કે તેમના મકાનો પણ કોઈપણ સમયે તોડી પાડવામાં આવી શકે છે. અરજી મુજબ સ્થાનિક લોકોને ડિમોલિશન કામગીરીમાં અવરોધ ન કરવા ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે અને વિરોધ કરનારાઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી રહી છે.
નાસિરનગર વિસ્તારમાં 250થી વધુ પરિવારો વસવાટ કરતા હોવાનું અરજીમાં જણાવાયું છે. જો ડિમોલિશન ચાલુ રહેશે તો અનેક પરિવારો બેઘર બની જશે તેવી ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અરજદારે દલીલ કરી છે કે ભારતીય બંધારણ હેઠળ કાયદાકીય પ્રક્રિયા વિના કોઈપણ વ્યક્તિને તેની મિલકત કે રહેઠાણથી વંચિત કરી શકાય નહીં. નોટિસ આપ્યા વિના અને સાંભળવાની તક આપ્યા વિના કરાયેલી કાર્યવાહી કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો અને બંધારણીય અધિકારોનું ઉલ્લંઘન હોવાનું જણાવાયું છે.
અરજીમાં ધ ગુજરાત પબ્લિક પ્રીમિસિસ એક્ટ, 1972ની કલમ 4નો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જેના મુજબ કોઈ વ્યક્તિને કબજો છોડાવવા પહેલાં લેખિત શો-કોઝ નોટિસ આપવી અને જવાબ આપવા માટે ઓછામાં ઓછા 10 દિવસનો સમય આપવો જરૂરી છે. ઉપરાંત ધ ગુજરાત સ્લમ એરિયાઝ એક્ટ, 1973ની જોગવાઈઓ મુજબ પણ કાર્યવાહી પહેલાં લેખિત નોટિસ આપવી જરૂરી હોવાનું જણાવાયું છે.
અરજદારે વધુમાં દાવો કર્યો છે કે આ વિસ્તાર રાજ્ય સરકારની વર્ષ 2013ની પુનર્વસન નીતિ હેઠળ આવરી લેવાયેલો છે. તેથી અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક રહેઠાણ આપ્યા વિના તોડફોડની કાર્યવાહી કરવી ગેરકાયદેસર છે.
અરજદાર પક્ષના એડવોકેટ ઝમીર શેખે જણાવ્યું હતું કે, નાસિરનગરના રહેવાસીઓને કોઈપણ પ્રકારની યોગ્ય કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને પૂર્વ નોટિસ આપ્યા વિના ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનો અમારી અરજીમાં મુદ્દો છે. બંધારણીય હકો, કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો તેમજ સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈઓનું પાલન થાય અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને યોગ્ય પુનર્વસન મળે તે માટે હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
હાલ આ અરજી ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં આ મામલે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી થવાની શક્યતા છે. હવે હાઇકોર્ટ આ મામલે શું વલણ અપનાવે છે તેના પર સૌની નજર છે.
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