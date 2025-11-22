સ્થાનીક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં 27 ટકા OBC અનામત મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી, આગામી સુનાવણી 28 નવેમ્બરે
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહેસાણાથી અરજદાર પથુજી ઠાકોરે એડવોકેટ હર્ષ રાવલ મારફતે જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી હતી.
Published : November 22, 2025 at 1:29 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ત્યારે ગુજરાતમાં થનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં 27% ઓબીસી અનામતને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવી છે.
મહેસાણાના એક અરજદારે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આ મામલે એક જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી છે. હાઇકોર્ટમાં થયેલી આ અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રાજ્ય સરકારે ગુજરાત લોકલ ઓથોરિટી એમેન્ટમેન્ટ એક્ટ 2023 લાવીને સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં ઓબીસી અનામતમાં વધારો કર્યો છે. પરંતુ અધર બેકવર્ડ ક્લાસની વ્યાખ્યા સરકારી નોકરીઓમાં અનામતમાં હોય છે તેમ રાજકીય રિપ્રેઝન્ટેશનમાં થઈ શકે નહીં. આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી ધરવામાં આવી હતી.
આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહેસાણાથી અરજદાર પથુજી ઠાકોરે એડવોકેટ હર્ષ રાવલ મારફતે જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી હતી. મહેસાણાના અરજદાર દ્વારા કરવામાં આવેલી આ અરજી સંદર્ભે રાજ્ય સરકારે હાઇકોર્ટમાં સોગંદનામુ રજૂ કર્યું હતું.
પથુજી ઠાકર પોતે એક નિવૃત્ત પ્રિન્સિપલ છે અને ઓબીસી વર્ગમાંથી આવે છે. તેમણે અરજીમાં જણાવ્યું છે કે, રાજ્ય સરકારે ગુજરાત લોકલ ઓથોરિટી એમેડમેન્ટ 2023 લાવીને રાજ્યમાં જિલ્લા તાલુકા ગામ પંચાયત અને લોકલ બોડીઝની અન્ય ચૂંટણીઓમાં ઓબીસી અનામત 10% થી વધારીને 27% કર્યું છે, જેથી ખરેખર અધર બેકવર્ડ ક્લાસની વ્યાખ્યા સરકારી નોકરીઓમાં અનામતની જેમ પોલિટિકલ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં કરી શકાય નહીં. આ અરજીના સંદર્ભમાં હાઇકોર્ટમાં રાજ્ય સરકારે એફિડેવિટ ફાઇલ કર્યું હતું જે મુજબ તેઓ જસ્ટિસ ઝવેરી કમિશન રિપોર્ટને અનુસર્યા નથી જેથી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવે.
આ મામલે સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં સરકાર વતી જનરલ દલીલો કરશે જેથી સમય આપવામાં આવે. તમામ દલીલો બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે આ મામલે મુદત આપી અને આ મામલે વધુ સુનાવણી 28 નવેમ્બરે કરવામાં આવશે.
આ કેસમાં બે અરજદારે જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા મુજબ જે તે વિસ્તારમાં વસ્તીના આધારે ઓબીસીને બેઠકો ફાળવવી જોઈએ અને જો તે વિસ્તારમાં ઓબીસીની સંખ્યા વધુ હોય તો 50% થી અનામત વધે નહીં તે રીતે પણ બેઠકો ફાળવી શકાય અને ઓછી સંખ્યા હોય તો ઓછી બેઠકો ફાળવી જોઈએ. આ મામલે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બેકવર્ડ ક્લાસમાં પોલિટિકલ રિપ્રેઝર્સેશનમાં જાતિઓની ઓળખ અને સંખ્યા માટે ઝવેરી કમિશનની રચના કરવામાં આવી હતી જેને ડીસોલ્વ કરી નાખવામાં આવ્યું છે. જેના લીધે લોકલ લેવલની ચૂંટણીઓમાં ફિક્સ અનામત દ્વારા બેઠકોની ફાળવણીથી અન્ય જાતિઓને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
આ મામલે હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ઝવેરી કમિશનનો રિપોર્ટ માર્ગદર્શક હોઈ શકે છે પણ બંધનકર્તા ન હોઈ શકે. હાઇકોર્ટે આ મામલે સરકાર અને ચૂંટણી પંચ બન્નેને નોટિસ આપી છે.
