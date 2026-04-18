ETV Bharat / state

AIMIM ની માન્યતા પર સવાલ! હાઇકોર્ટમાં ગેઝેટ નોટિફિકેશનને પડકાર, ઉમેદવારી રદ કરવાની માંગ

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પહેલા એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વિવાદ ઉગ્ર બન્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલી અરજી AIMIM પાર્ટીની માન્યતા અને તેના ઉમેદવારોની ઉમેદવારીને લઈને ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

અરજીમાં શું દલીલ કરવામાં આવી?
આ અરજી અમદાવાદના શેખ મોહમ્મદ ઇરફાન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં ગુજરાત સરકાર, રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ અને AIMIMને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. અરજીમાં મુખ્ય દલીલ એ કરવામાં આવી છે કે AIMIM ગુજરાત રાજ્યમાં માન્ય રાજકીય પક્ષ તરીકે ગણાવા માટે જરૂરી માપદંડોને પૂર્ણ કરતી નથી. ભારતના ચૂંટણી નિયમો અનુસાર કોઈપણ પક્ષને રાજ્ય સ્તરે માન્યતા મેળવવા માટે ત્રણ મુખ્ય માપદંડોમાંથી ઓછામાં ઓછો એક પૂર્ણ કરવો જરૂરી હોય છે. જેમાં 6% મત ટકાવારી, અથવા વિધાનસભામાં ઓછામાં ઓછા 3 ધારાસભ્યો, અથવા લોકસભામાં 1 સાંસદ હોવો જરૂરી છે. અરજદારનો દાવો છે કે AIMIM આમાંથી એકપણ માપદંડ પૂર્ણ કરતી નથી.

આ વિવાદનું કેન્દ્રબિંદુ છે ગુજરાત સરકારનું 22 માર્ચ 2026 ગેઝેટ નોટિફિકેશન. આ નોટિફિકેશનમાં AIMIM ને માન્ય રાજકીય પક્ષ તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે, જેના આધારે મહાનગરપાલિકાની વર્તમાન ચૂંટણીમાં AIMIMના ઉમેદવારોને માત્ર 1 ટેકેદાર સાથે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે.

જોકે, કાયદાકીય રીતે જો કોઈ પક્ષ અમર્યાદિત અથવા અમાન્ય હોય, તો તેના ઉમેદવારને ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે ઓછામાં ઓછા 10 ટેકેદારોની જરૂર પડે છે. અરજદારનું કહેવું છે કે AIMIM ને ખોટી રીતે માન્ય પક્ષ ગણાવવાથી અન્ય પક્ષો અને ઉમેદવારો સાથે અસમાનતા ઊભી થઈ રહી છે, જે બંધારણના સમાનતા સિદ્ધાંતનો ભંગ કરે છે. અરજીમાં આ પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, આ નોટિફિકેશન ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને સમાનતા બંનેને નુકસાન પહોંચાડે છે. જો AIMIM ને આ પ્રકારની રાહત મળે, તો તે ચૂંટણીમાં અન્ય ઉમેદવારો સામે અયોગ્ય લાભ પ્રાપ્ત કરે છે.

શેખ મોહમ્મદ ઇરફાને હાઈકોર્ટને વિનંતી કરી છે કે, 22 માર્ચ 2026ના ગેઝેટ નોટિફિકેશનને ગેરબંધારણીય જાહેર કરી રદ કરવામાં આવે. ઉપરાંત AIMIMને આ ચૂંટણી માટે માન્ય રાજકીય પક્ષ તરીકે ગણવામાં ન આવે. સાથે જ AIMIM ના તમામ ઉમેદવારોની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવે. હાલ આ મામલો ગુજરાત હાઇકોર્ટની વિચારણા હેઠળ છે અને આવનારા દિવસોમાં તેની સુનાવણી થવાની શક્યતા છે. આ કેસનો નિર્ણય માત્ર AIMIM માટે નહીં, પરંતુ સમગ્ર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીની પ્રક્રિયા માટે દિશા નિર્ધારિત કરી શકે છે. જો કોર્ટ અરજદારના પક્ષમાં નિર્ણય આપે છે, તો AIMIM ના ઉમેદવારો માટે મોટો ફટકો સાબિત થઈ શકે છે અને ચૂંટણીની ગતિશીલતા પણ બદલાઈ શકે છે. હવે સૌની નજર હાઈકોર્ટના અંતિમ ચુકાદા પર છે.

TAGGED:

AIMIM
GUJARAT HIGH COURT
AIMIM PARTY
AIMIM IN GUJARAT
AIMIM PARTY RECOGNITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.