અમદાવાદ: વસ્ત્રાલમાં પાલતુ શ્વાનનો હુમલો, 54 વર્ષીય મહિલાને બચકું ભરતા પોલીસ ફરિયાદ
CNCD વિભાગના ડોગ કમ્પ્લેઈન સેલ, વેટરનરી ડોક્ટર અને SRP સ્ટાફે 5 સપ્ટેમ્બરે સંયુક્ત વિઝિટ કરી સ્થળ તપાસ કરી અને વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટની ચકાસણી કરી હતી.
Published : September 5, 2026 at 7:47 PM IST
અમદાવાદ: વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં ડોગ બાઇટની એક ઘટના સામે આવી છે. વસ્ત્રાલના હરભોળા પાર્ક વિભાગ 2 માં કચરો ફેંકવા માટે ઘરથી બહાર નીકળેલી 54 વર્ષીય મહિલા પર પાડોશીના પાલતુ શ્વાન જર્મન શેફર્ડે અચાનક હુમલો કર્યો હતો અને હાથમાં બચકું ભર્યું હતું. આ મહિલાને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી.
અગાઉ પણ મહિલાને શ્વાન દ્વારા બચકું ભરવામાં આવ્યું હોવાની ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં શ્વાન માલિક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.
CNCD વિભાગ દ્વારા આ મુદ્દે માહિતી આપવામાં આવી હતી કે પૂર્વ ઝોનના રામોલ વોર્ડમાં રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ હીરાબા સ્કૂલની સામે મહાદેવનગર ટેકરા, હરભોળા પાર્ક વિભાગ-02, મકાન નં. 68માં વસવાટ કરતા પાલતુ શ્વાનના માલિક ધર્મિષ્ઠાબેન દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ દ્વારા રાખવામાં આવતા જર્મન શેફર્ડ પ્રકારના પાલતુ શ્વાને તા. 04/09/2026ના રોજ મકાન નં. 69માં બાજુમાં રહેતા શ્રીમતી કપીલાબેન મહેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ પર હુમલો કરી ઈજા પહોંચાડી હતી. આ અંગે તેઓ દ્વારા રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. તા. 05/09/2026ના રોજ CNCD વિભાગ દ્વારા કાર્યરત ડોગ કમ્પ્લેઈન સેલના વેટરનરી ડોક્ટર, SI, કેચર તથા SRP પોલીસ સ્ટાફે સંયુક્ત વિઝિટ કરી સ્થળ તપાસ કરી હતી.
પેટ ડોગને વેક્સિન આપવામાં આવેલ હોવાનું વેટરનરી ડોક્ટર દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યું હતું. તા. 30/09/2025થી એક વર્ષ એટલે કે તા. 30/09/2026 સુધીનું વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ રજૂ થયેલ છે.
પેટ ડોગનું રજીસ્ટ્રેશન નંબર CNCDP/2025-26/6099 છે. તા. 27/05/2025થી રૂ. 200 ફી ભરી પેટ ડોગનું ઓનર્સ દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવેલ છે.
પાલતુ શ્વાનના માલિક દ્વારા અન્યને નુકસાન થાય તે રીતે છૂટું મૂકવા અંગે, અન્યને નુકસાન થયાના બનાવ અંગે, પાલતુ શ્વાનના કારણે અન્યને થતી હેરાનગતિ અંગે અને પાલતુ કૂતરું કરડવાના બનાવો બાબતે તકેદારી ન રાખવા બદલ પાલતુ શ્વાનના માલિક ધર્મિષ્ઠાબેન દિનેશભાઈ પ્રજાપતિએ દાખવેલી બેદરકારી અંગે રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નં. 11191024261015, તા. 04/09/2026થી શ્રીમતી કપીલાબેન મહેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ (ફરિયાદી) દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવતા પાલતુ શ્વાનના માલિક શ્રીમતી ધર્મિષ્ઠાબેન દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી રામોલ પોલીસે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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