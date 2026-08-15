સુરત: 500 રૂપિયાની નકલી નોટો સાથે એક ઝડપાયો, પૂર્વ પત્નીની પણ સંડોવણી સામે આવી
પોલીસે લાલગેટ વિસ્તારમાં 500 રૂપિયાના ચલણની નકલી નોટો સાથે એક શખસને ઝડપ્યો
Published : August 15, 2026 at 8:41 PM IST
સુરત: શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વચ્ચે ગુનાખોરી ડામવા માટે પોલીસ સતત સક્રિય છે. ત્યારે સુરતના લાલગેટ પોલીસ મથકના સર્વેલન્સ સ્ટાફે બાતમી અને શંકાસ્પદ ગતિવિધિના આધારે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ચોકબજાર ચાર રસ્તા પાસેથી 500 રૂપિયાની કુલ 35 જાલી નોટ સાથે એક ઇસમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે આ કેસમાં તેની પૂર્વ પત્નીને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, લાલગેટ પોલીસ મથકના સર્વેલન્સ સ્ટાફના એએસઆઈ મોહશીન હુસૈન સૈયદ અને સાજીદમીયા લાલમીયા ચોકબજાર ચાર રસ્તા વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા. તે દરમિયાન એક વ્યક્તિની હિલચાલ અને વર્તણૂંક શંકાસ્પદ જણાતા પોલીસે તેની અટકાયત કરી કડકાઈથી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં પકડાયેલા શખ્સની ઓળખ કલ્પેશ મૂળજીભાઈ રાઠોડ (ઉ.વ. 40, રહે. ઘર નં. 906, ભાદર બિલ્ડીંગ, વીર સાવરકર સોસાયટી, ભેંસાણ, સુરત. મૂળ રહે. દાઠા, જી. ભાવનગર) તરીકે થઈ હતી.
પોલીસે તેની શંકાસ્પદ બેગની તલાશી લેતા તેમાંથી 500 રૂપિયાની 35 નકલી (જાલી) નોટો મળી આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે કલ્પેશ રાઠોડ કન્સ્ટ્રક્શન મટિરિયલનો વેપાર કરે છે. પોલીસે જ્યારે જાલી નોટો અંગે સઘન પુછપરછ કરી, ત્યારે કલ્પેશે ચોંકાવનારી કબૂલાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ નોટો ભરેલી બેગ તેને તેની પૂર્વ પત્ની હિનાએ ત્રણ દિવસ અગાઉ આપી હતી. વધુ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું હતું કે તેની પત્ની છેલ્લા 12 વર્ષથી તેની સાથે રહેતી નથી.
આ ઉપરાંત, તપાસ દરમિયાન પોલીસને કલ્પેશ પાસેથી 'માનવાધિકાર પંચ'નું એક શંકાસ્પદ આઈકાર્ડ પણ મળી આવ્યું હતું. આ સમગ્ર માનેલા ગંભીર પ્રકરણ અંગે લાલગેટ પોલીસ મથકના પીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી પાસેથી જાલી નોટો ઉપરાંત ત્રણ મોબાઈલ ફોન અને બે લેપટોપ સહિત કુલ રૂપિયા 2.38 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ હાલ એ દિશામાં ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહી છે કે ખરેખર કલ્પેશની પૂર્વ પત્નીએ જ તેને આ જાલી નોટોની બેગ આપી હતી કે પછી પૂર્વ પત્ની સાથેના પારિવારિક વિવાદ કે અદાવતમાં તેને ફસાવવા માટે આરોપી ખોટી કહાની બનાવી રહ્યો છે. હાલ લાલગેટે આ અંગે ગુનો નોંધી કલ્પેશ રાઠોડની ધરપકડ કરી લીધી છે અને તેની પૂર્વ પત્ની હિના મોહનભાઈ વાઢેળને વોન્ટેડ જાહેર કરી આગળની કાયદેસરની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ બનાવને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.
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