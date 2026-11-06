બોપલ-ઘુમામાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો આવશે કાયમી ઉકેલ, AMC નાખશે 43.5 કિમી નવી લાઇન
60 હજારથી વધુ લોકોને મળશે રાહત; બોપલ-ઘુમા સહિત આસપાસનાં તળાવોનું થશે ઇન્ટરલિંકિંગ, વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે પમ્પિંગ સ્ટેશન પણ કાર્યરત કરાશે
Published : November 6, 2026 at 5:34 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના ઝડપથી વિકસી રહેલા બોપલ-ઘુમા વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બોપલ અને ઘુમા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે અંદાજે ₹32 કરોડના ખર્ચે 43.5 કિલોમીટર લાંબી નવી ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાની દરખાસ્તને AMCની વોટર સપ્લાય કમિટીમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થતાં વિસ્તારના અંદાજે 60 હજારથી વધુ નાગરિકોને સીધો લાભ મળશે.
બોપલ અને ઘુમા વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રહેણાંક સોસાયટીઓ, એપાર્ટમેન્ટ્સ અને કોમર્શિયલ એકમોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. વસતી વધવાની સાથે વરસાદી પાણીના નિકાલની સમસ્યા પણ ગંભીર બની છે. ચોમાસા દરમિયાન ભારે વરસાદ પડતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ અને સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. જેના કારણે વાહનચાલકો, સ્થાનિક રહીશો અને વેપારીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને AMC દ્વારા સમગ્ર વિસ્તાર માટે વરસાદી પાણીના નિકાલનું નવું નેટવર્ક તૈયાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ કામગીરી અંતર્ગત 300 MMથી લઈને 2400 MM વ્યાસની વિવિધ ક્ષમતાની પાઇપલાઇનો નાખવામાં આવશે. અંદાજે 43.5 કિલોમીટર લાંબા નેટવર્કમાં NP-3 અને NP-4 પ્રકારની પાઇપનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. વિસ્તારની ભૌગોલિક સ્થિતિ અને વરસાદી પાણીના પ્રવાહને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ-અલગ સ્થળોએ વિવિધ વ્યાસની લાઇનો નાખવામાં આવશે, જેથી વરસાદી પાણી એકત્રિત થઈ ઝડપથી આગળના નિકાલના સ્થળ સુધી પહોંચી શકે.
આ પ્રોજેક્ટની ખાસિયત એ છે કે માત્ર પાઇપલાઇન નાખવાની જ નહીં, પરંતુ વિસ્તારનાં તળાવોનું ઇન્ટરલિંકિંગ અને પમ્પિંગ સ્ટેશનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે. જેના કારણે વરસાદી પાણીનો યોગ્ય સંગ્રહ અને નિકાલ થઈ શકશે. ખાસ કરીને બોપલ-ઘુમા વિસ્તારની સોસાયટીઓમાં ભરાતા પાણીની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
વોટર સપ્લાય કમિટીના ચેરમેન ધરમશી દેસાઈના જણાવ્યા અનુસાર ઘુમા અને બોપલનાં તળાવો તેમજ આસપાસની સોસાયટીઓમાં ભરાતા વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. રાજયાશ, આંબલી અને સૂર્યશ્રીજી સહિતનાં તળાવોનું ઇન્ટરલિંકિંગ કરવામાં આવશે. વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે પમ્પિંગ સ્ટેશન પણ કાર્યરત કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર વ્યવસ્થા દ્વારા વરસાદી પાણીનો નિકાલ ગોતા-ગોધાવી કેનાલમાં કરવામાં આવશે.
AMCની વોટર સપ્લાય કમિટીમાં આ દરખાસ્ત મંજૂર થઈ જતાં હવે પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. આગામી ચોમાસાને ધ્યાનમાં રાખીને કામગીરી હાથ ધરવાની દિશામાં આયોજન કરવામાં આવશે. જો કામગીરી સમયસર પૂર્ણ થશે તો આવતા વર્ષના ચોમાસામાં બોપલ-ઘુમાના રહીશોને પાણી ભરાવાની સમસ્યામાંથી મોટી રાહત મળી શકે છે.
વોટર સપ્લાય કમિટીના ચેરમેન ધરમશી દેસાઈના જણાવ્યા અનુસાર "બોપલ અને ઘુમા વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની જે સમસ્યા ઊભી થાય છે તેના કાયમી ઉકેલ માટે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આશરે ₹32 કરોડના ખર્ચે 43.5 કિલોમીટર લાંબી વરસાદી પાણીની લાઇન નાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ઘુમા અને બોપલનાં તળાવો તેમજ આસપાસનાં તળાવોનું ઇન્ટરલિંકિંગ કરવામાં આવશે. રાજયાશ, આંબલી અને સૂર્યશ્રીજી સહિતનાં તળાવોને જોડવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલ માટે પમ્પિંગ સ્ટેશન પણ કાર્યરત કરાશે. આ પાણીનો નિકાલ ગોતા-ગોધાવી કેનાલમાં કરવામાં આવશે. અમારો પ્રયાસ છે કે આવતા વર્ષના ચોમાસામાં બોપલ-ઘુમાના લોકોને વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે. આ માટેની દરખાસ્ત વોટર સપ્લાય કમિટીમાં મંજૂર કરવામાં આવી છે."
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