પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં વિવિધ દ્રવ્યોથી થતો મહાદેવનો અભિષેક, અને તેનું ફળકથન, જુઓ વિશેષ અહેવાલ
શ્રાવણ મહિનામાં દેવાધિદેવ મહાદેવને વિવિધ દ્રવ્યો દ્વારા અભિષેક કરવામાં આવતો હોય છે. મહાદેવને શ્રાવણ મહિનામાં કરવામાં આવતા અભિષેકનું મહત્વ શું છે ?
Published : August 19, 2026 at 6:07 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 6:53 AM IST
જૂનાગઢ: પવિત્ર શ્રાવણ મા ચાલી રહ્યો છે જેમ જેમ શ્રાવણ મહિનાના દિવસો આગળ વધતા જશે તેમ તેમ લોકોની શીવ પ્રત્યેની ભક્તિ અને આસ્થામાં પણ ઘોડાપૂર આવતું જોવા મળશે, ત્યારે શ્રાવણ મહિનામાં દેવાધિદેવ મહાદેવને વિવિધ દ્રવ્યો દ્વારા અભિષેક કરવામાં આવતો હોય છે. મહાદેવને શ્રાવણ મહિનામાં કરવામાં આવતા અભિષેકનું મહત્વ શું છે ? કેવા પ્રકારના દ્રવ્યોથી મહાદેવને અભિષેક થઈ શકે કઈ જાતિના જાતકો કેવા પ્રકારે શિવાભિષેક કરીને શ્રાવણ મહિનામાં દેવાધિદેવ મહાદેવની પૂજા અને અર્ચના કરી શકે જુઓ અમારો વિશેષ અહેવાલ.
પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને શિવ અભિષેકનું મહત્વ
પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે 30 દિવસ સુધી શિવ અને જીવનું મિલન શિવાલયોમાં સતત થતું જોવા મળશે, ત્યારે પવિત્ર શ્રાવણ મહિનામાં દેવાધિદેવ મહાદેવ ને કેવા પ્રકારના અભિષેક કરવા જોઈએ તેનાથી કેવું પુણ્યશાળી ફળ પ્રાપ્ત થતું હોય છે, તેનો શિવપુરાણમાં સવિસ્તાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રાવણ મહિનો મહાદેવને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આ સમયે ચાતુર્માસ ચાલતો હોવાથી એકમાત્ર દેવ તરીકે શિવજી ધરાતલ પર તેમનું અનુભૂતિ સૌ કોઈને થાય તે માટે પૃથ્વીતલ પર સૌથી નજીક હોય છે, જેને કારણે શ્રાવણ મહિનામાં શિવ ભક્ત દ્વારા કરવામાં આવેલા અભિષેક થી મહાદેવ તુરંત પ્રસન્ન થતા હોય છે, આવી ધાર્મિક માન્યતા શિવના સેવકોમાં જોવા મળે છે. જેથી શ્રાવણ મહિનાના 30 દિવસો દરમિયાન વિશેષ અભિષેક થતો હોય છે.
અલગ દ્રવ્યોથી થતા અભિષેક અને તેનું મહત્વ
શિવ પુરાણમાં મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે એકમાત્ર બીલ્વપત્ર અને પવિત્ર જળને પૂરતું માનવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં કોઈ પણ શિવ ભક્ત પોતાને ઈચ્છા શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર અલગ અલગ દ્રવ્યોથી મહાદેવને અભિષેક કરતા હોય છે. જેમાં જળ અભિષેક એટલે કે ગંગાજળ અથવા તો શુદ્ધ પાણી કે જે પવિત્ર સ્થળોથી એકઠું કરવામાં આવ્યું હોય, તેનાથી અભિષેક થઈ શકે છે. કેટલાક શિવભક્તો શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવ પર દૂધનો અભિષેક પણ કરતા હોય છે. તેમાં પણ જો ગાયનું કાચું દૂધ કોઈ પણ શિવભક્તને મળી જાય તો તેને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, કેટલાક શિવભક્તો દહીંથી અભિષેક કરતા હોય છે, તો કેટલાક શિવભક્તો તેમની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર મહાદેવ પર શ્રાવણ મહિનામાં ઘી થી પણ અભિષેક કરે છે. મધ, ગોળનું પાણી, શેરડીનો રસ, પંચામૃત ભસ્મ અને રુદ્રાભિષેક જેવા અલગ અલગ દ્રવ્યોથી મહાદેવનો અભિષેક કરવાનું વિશેષ પુણ્યશાળી માનવામાં આવ્યું છે.
વિવિધ દ્રવ્યોથી અભિષેક અને તેનું પુણ્ય ફળ
શ્રાવણ મહિનામાં ગંગાજળ કે શુદ્ધ પાણીથી અભિષેક કરવાથી મનની શાંતિ પાપનો નાશ અને સમૃદ્ધિ પણ વધતી હોય છે દૂધથી અભિષેક કરવાથી દિર્ઘ આયુષ્ય સંતાન પ્રાપ્તિ અને સારા આરોગ્ય માટે દૂધ અભિષેક શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે તેવી જ રીતે કોઈ પણ શિવભક્ત પોતાની સંપત્તિ અને વૈભવ માં વધારો થાય તેવી મનોકામના માટે દહીંથી પણ અભિષેક કરતો હોય છે તો કેટલાક શિવભક્તો મહાદેવ પર ઘી નો અભિષેક કરે છે તેનાથી કોઈ પણ વ્યક્તિના તેજ માં વધારો થવાની સાથે તે શક્તિશાળી બને છે અને મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે અભિષેક કરવાથી પૂર્ણ યજ્ઞનું ફળ પણ પ્રાપ્ત થતું હોય છે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની વાણી પર કાબુ મેળવવા માટે અથવા તો તેને આકર્ષિત બનાવી શકે તેમજ શરીરે રોગથી મુક્ત રહે તે માટે મધ થી અભિષેક કરતા હોય છે ગોળ ના પાણીથી અભિષેક કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં સુખ અને સમાનતા આવતી હોય છે જે કોઈ પણ શિવભક્ત આર્થિક દેવા માં ડૂબી ગયો હોય અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિને આર્થિક સમૃદ્ધિ તરફ આગળ વધવું હોય આવા લોકો આવા શિવ ભક્તો મહાદેવને શેરડી ના રસથી અભિષેક કરતા હોય છે મહાદેવ પર સૌથી શ્રેષ્ઠ અને જેને ઉત્તમ માનવામાં આવ્યો છે તેવા પંચામૃત અભિષેક માં દૂધ દહીં ઘી મધ ગોળ આ પાંચ તત્વો એક સાથે હોય છે અભિષેક કરવાથી શિવભક્ત ની તમામ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે જેથી પંચામૃત અભિષેકને સર્વ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યો છે ઘણા શિવભક્તો સંસારી મોહમાય માંથી પોતાની જાતને દૂર રાખવા માટે ભસ્મ અભિષેક કરતા હોય છે ભસ્મ અભિષેક વૈરાગ્ય મોક્ષ અને કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં આવેલી નકારાત્મક ઊર્જાને નાશ કરે છે તો કેટલાક શિવભક્તો રુદ્રાભિષેક પણ કરતા હોય છે જેમાં મંત્રોચ્ચાર સાથે જળ કે પંચામૃત નો અભિષેક થતો હોય છે શ્રવણ મહિનાના સોમવારે રુદ્રાભિષેક અભિષેક કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિને નડતા તમામ ગ્રહ દોષો દૂર થાય છે અને શિવપુરાણ અંતર્ગત શ્રાવણ મહિનાના સોમવારે રુદ્રાભિષેક કરવાથી શિવજી શિવભક્ત પર અતિ પ્રસન્ન થતા હોય છે તેવી જ રીતે શ્રાવણ મહિનાના પ્રત્યેક સોમવારે અભિષેક કરવાથી અવિવાહીત યુવક અને યુવતી ને મનગમતો જીવનસાથી મળતો હોય છે તેવી જ રીતે સતત જળની ધારાઓ દ્વારા મહાદેવનો અભિષેક કરવાથી કોઈપણ વ્યક્તિના જીવનમાં શીતળતા આવતી હોય છે જેને કારણે ક્રોધનું શમન થતું હોય છે મહાદેવને બીલીપત્ર ખૂબ જ પ્રિય છે ત્રણ પાન વાળું બિલ પત્ર મહાદેવ પર અભિષેક કરવાથી ત્રણેય લોકોનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થતું હોય છે આવી પરંપરા શિવ પુરાણમાં જોવા મળે છે
અન્ય દ્રવ્યોથી થતા અભિષેક અને તેનું મહત્વ
કેસર સાથે દૂધનો અભિષેક કરવાથી માન સન્માન અને યશમાં વધારો થાય છે અને કેટલાક કિસ્સામાં રાજયોગ ની સંભાવનાઓ પ્રબળ બનતી હોય છે ચંદન સાથે જળનો અભિષેક કરવાથી કોઈ પણ શિવભક્ત ને માનસિક શાંતિ અને ઠંડકની મળતી હોય છે અત્તર થી અભિષેક કરવાથી શિવભક્ત ના જીવનમાં અત્તરની માફક ખુશ્બુ ફેલાય છે અને સંબંધો અત્તરની માફક સુગંધિત બનતા હોય છે કેટલાક શિવભક્તો મહાદેવ પર નાળિયેર પાણીનો પણ અભિષેક કરતા હોય છે જેનાથી સંતોષ સંપત્તિ અને પરિવારમાં શાંતિનું વાતાવરણ વધુ મજબૂત બને છે સરસવના તેલથી અભિષેક કરવાથી શત્રુ પર વિજય શનિદોષ નિવારવા માટે અતિ ઉત્તમ અને રોગો સામે રક્ષા મળતી હોય છે પ્રત્યેક શિવભક્ત ઘરમાં અનાજની કોઈ કમી ઊભી ન થાય અને પરિવારની બરકત માં વધારો થાય તેવા આશય થી મહાદેવ ને લોટથી પણ અભિષેક કરી શકે છે સુખી અને ખૂબ લાંબુ આયુષ્ય ભોગવવા માટે કેટલાક શિવભક્તો ફળના રસ થી પણ મહાદેવ પર અભિષેક કરતા હોય છે
શ્રાવણ મહિનામાં અભિષેકનું મહત્વ સૌથી વધારે કેમ
શ્રાવણ મહિનામાં શિવના અભિષેકને સૌથી શ્રેષ્ઠ મહત્વનો અને અતિ પુણ્યશાળી માનવામાં આવ્યો છે તેની પાછળ સનાતન ધર્મની પરંપરા પણ જોડાયેલી છે સમુદ્ર મંથન વખતે નીકળેલું વિષ પીવાથી મહાદેવના સમગ્ર શરીરમાં વિષ ની અતિ તીવ્ર ગરમી ફેલાઈ ગઈ હતી જેથી મહાદેવને ઠંડકનો અહેસાસ થાય અને વિષ ની ગરમી તેમના દેહ છે માંથી દૂર થાય તે માટે દેવતાઓએ શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવ પર ઠંડા જળથી અભિષેક કરીને વિષ ની ગરમીને ઓછી કરવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો હતો ત્યાર થી સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર શ્રાવણ મહિના માં દેવાધિદેવ મહાદેવને જળાભિષેક કરવાની ધાર્મિક પરંપરા શરૂ થઈ જે આજે કરોડો વર્ષોથી ચાલતી આવે છે.
શ્રાવણ મહિનામાં ષોડશોપચાર પૂજા અને તેનું મહત્વ
પવિત્ર શ્રાવણ મહિનામાં પણ ષોડશોપચાર અભિષેક નું વિશેષ મહત્વ શિવ પુરાણમાં આલેખવામાં આવ્યું છે, તે મુજબ 16 પ્રકારના દ્રવ્યો થી મહાદેવ પર થતા અભિષેક ને ષોડશોપચાર અભિષેક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં શિવલિંગ પર અલગ અલગ સોળ દ્રવ્યો અને વસ્તુઓ ચઢાવીને મહાદેવનો અભિષેક કરાઈ છે. આ દરેક દ્રવ્ય અને વસ્તુનો અલગ અલગ અર્થ પણ શિવ પુરાણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે, તે મુજબ આસનમાં બેસીને અભિષેક કરવાથી મોક્ષ મળે છે. જળથી મહાદેવના ચરણને અભિષેક કરવાથી પાપનો નાશ થાય છે. અંજલીનું જળ મહાદેવ પર અર્પણ કરવાથી લાંબુ આયુષ્ય પીવાનું પવિત્ર જળનો અભિષેક કરવાથી ભૂત અને પ્રેતને દુર રહેવામાં મહાદેવ મદદ કરતા હોય છે. સ્નાન કર્યા બાદ અભિષેક કરવાથી મનોકામના પૂર્ણ થતી હોય છે, મહાદેવને વસ્ત્ર અર્પણ કરવાથી માન સન્માનમાં વધારો થતો હોય છે. યજ્ઞોપવિત ધારણ કરીને અભિષેક કરવાથી બ્રહ્મતેજ માં વધારો થતો હોય છે. ચંદનનો અભિષેક કરવાથી કોઈપણ શિવભક્તની યસ અને કીર્તિમાં ખૂબ વધારો થતો હોય છે, અક્ષત દ્રવ્યથી અભિષેક કરવાથી શિવભક્તના જીવનમાં ધન ધાન્ય માં વધારો થતો હોય છે, મહાદેવને એકમાત્ર પુષ્પ અર્પણ કરવાથી કોઈપણ વ્યક્તિના જીવનમાં સુખ અને શાંતિ આવતી હોય છે. દેવાધિદેવ મહાદેવને ધૂપનો અભિષેક કરવાથી વ્યક્તિના જીવનમાં સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતી હોય છે. તો દીપક પ્રજ્વલિત કરીને થતા અભિષેકથી શિવ ભક્તના જીવનમાં દીપક જેવું જ તેજ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. નૈવેદ્યથી અભિષેક કરવાથી કોઈ પણ શિવ ભક્તના જીવનમાં સંતોષ અને તાંબુલ દ્રવ્યથી અભિષેક કરવાથી રોગ મુક્તિ થતી હોય છે, તેમજ મહાદેવ ના અભિષેક કર્યા બાદ યોગ્ય દક્ષિણા આપવાથી શિવભક્તોને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી હોય છે, તેવો ઉલ્લેખ શિવ પુરાણમાં કરવામાં આવ્યો છે.
રાશિ અનુસાર અભિષેક
શ્રાવણ મહિનામાં 12 રાશિના જાતકો માટે પણ કેવા દ્રવ્યોથી અભિષેક કરવો જોઈએ તેનો પણ વિશેષ ઉલ્લેખ શિવ શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મેષ,સિંહ અને ધનુ રાશિના જાતકોએ લાલ ચંદનની સાથે જળ વૃષભ કન્યા અને મકર રાશિના જાતકોએ દૂધ અને દહીં મિથુન તુલા અને કુંભ રાશિના જાતકો એ શેરડીનો રસ અને મધ કર્ક વૃશ્ચિક અને મીન રાશિના જાતકોએ કાચું દૂધ અને ગંગાજળનો અભિષેક કરવાથી રાશિને યોગ્ય અને અનુકૂળ પરિણામો શ્રાવણ મહિનામાં પ્રાપ્ત થતા હોય છે.
શ્રાવણ મહિનામાં આવતા ખાસ દિવસો
શ્રાવણ મહિલાના 30 દિવસો દેવાધિદેવ મહાદેવને સમર્પિત કરવામાં આવ્યા છે પરંતુ શ્રાવણ મહિનામાં અલગ અલગ તહેવારો પણ આવતા હોય છે અને તેના ખાસ દિવસોનું મહત્વ પણ હોય છે ત્યારે શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવારે કોઈ પણ શિવભક્ત મહાદેવ નો અભિષેક અને દર્શન કરે તો તેના મનની ઈચ્છા પૂર્ણ થતી હોય છે સાથે સાથે નાગ પંચમીના દિવસે શિવ ભક્ત મહાદેવના દર્શન કરે તો કાળસર્પ દોષ નિવારણ થઈ શકે છે શ્રાવણ મહિનામાં આવતી શિવરાત્રી દરમિયાન જો કોઈ પણ શિવ ભક્ત આખી રાતનુ જાગરણ કરે અને શિવ પુરાણમાં સૂચવેલી પરંપરા અનુસાર મહાદેવ ને અભિષેક કરે તો તેને વિશેષ ફળ પણ મળતું હોય છે શ્રાવણ મહિનાના અંતિમ સોમવારે થતા અભિષેક થી સમગ્ર વર્ષનું પુણ્ય મળતું હોય છે સાથે સાથે શ્રાવણ મહિનાના આ દિવસોમાં અભિષેક કરતી વખતે ઓમ નમો શિવાય રુદ્રાભિષેક વખતે ઓમ નમો ભગવતે રુદ્રાય મહામૃત્યુંજય મંત્ર દુધના અભિષેક કરતી વખતે અને શિવ તાંડવ સ્ત્રોત મંત્રનો ભસ્મ અભિષેક કરતી વખતે બોલવાના હોય છે.
અભિષેક વખતે શિવભક્તની દિશા અને તેનું મહત્વ
શ્રાવણ મહિનામાં કોઈપણ શિવભક્ત મહાદેવના અભિષેક કરતી વખતે તેનું મુખ હંમેશા પૂર્વ કે ઉત્તર તરફ રહે તે રીતે મહાદેવ સમાજ બેસવાનું હોય છે મહાદેવ પર કરવામાં આવેલા જળાભિષેક થી ઉત્તર તરફ ગૌમુખ માંથી નીકળતું જળ મહાદેવનું ચરણામૃત માનવામાં આવે છે જેને અભિષેક કરનાર શિવ ભક્તોએ ગ્રહણ કરવું જોઈએ મહાદેવને અભિષેક કરવા માટે માટી માંથી બનેલા ઘટ ને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે જેમાંથી ટીપા સ્વરૂપે જળનો અભિષેક અને અવિરત ધારાઓ શિવલિંગ પર થતી હોય છે આવા ઘટ માંથી થયેલ અભિષેક સર્વ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.
શ્રાવણ મહિનામાં શિવલિંગ પર કેટલાક દ્રવ્યોને કરાયા છે વર્જિત
જે રીતે શ્રાવણ મહિનામાં જે દ્રવ્યોને અભિષેક માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યા છે તેવી જ રીતે કેટલાક દ્રવ્ય પુષ્પ અને પર્ણોને પણ શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવ પર અભિષેક કરવાને લઈને વર્જિત માનવામાં આવ્યા છે જેમાં શિવલિંગ પર કેતકી નું ફૂલ માત્ર કેવડા ત્રીજી ને બાદ કરતા કોઈ પણ દિવસે તેનો અભિષેક થતો નથી સાથે સાથે તુલસી અને ચંપા ના ફૂલ પણ મહાદેવ પર અભિષેક કરવામાં આવતો નથી મહાદેવ પર અભિષેક કરતી વખતે એકદમ શાંત ચિત્તે અને મૌન ધારણ કરીને અભિષેક કરવાનો હોય છે અભિષેક નું વાસણ તાંબા માંથી બનેલું હોવું જોઈએ અન્ય કોઈ પણ ધાતુ માંથી બનાવવામાં આવેલું કોઈ પણ વાસણ અભિષેકના સમાન તરીકે ઉપયોગમાં લેવું નહીં અભિષેક કર્યા પછી પ્રસાદ માં તામશી સ્વભાવ ધરાવતા ડુંગળી અને લસણ ન ખાવાનો ઉલ્લેખ પણ શિવ પંચાયતમાં કરવામાં આવ્યો છે સાથે સાથે મહાદેવને ક્યારેય શંખથી જળાભિષેક કરવો જોઈએ નહીં આવી કેટલીક સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવને અભિષેક કરવાથી કોઈ પણ શિવભક્ત પોતાને મનગમતું ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
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