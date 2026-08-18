વાવના મોરીખા ગામે દલિત યુવકના મોતનો મામલો ગરમાયો, કલેક્ટર કચેરીએ રજૂઆત ન સાંભળતા લોકોમાં આક્રોશ
ન્યાયની માંગ સાથે વાવ-થરાદ કલેક્ટર કચેરીએ ધસી આવેલા લોકોની મોડી સાંજ સુધી રજૂઆત સાંભળવામાં ન આવતા આખરે લોકોની ધીરજ ખૂંટી હતી.
Published : August 18, 2026 at 1:58 PM IST
વાવ-થરાદ: વાવના મોરીખા ગામે 1 જૂનના રોજ ગામના તળાવમાંથી લખીરામ પરમાર નામના યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જેને લઈને મૃતકના પરિવારજનોએ ગામના જ લોકો સામે હત્યાનો આરોપો લગાવી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જોકે પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોધી તપાસ શરૂ કરી હતી, ત્યાર બાદ 306ની કલમ પોલીસે લગાવી. પરંતુ પરિવારની માંગ છે કે તેમના દીકરાની હત્યા થઈ છે માટે 302ની કલમ ઉમેરવામાં આવે. છેલ્લા અઢી મહિનાથી તેમની માંગ મુજબ કાર્યવાહી ન થતાં આખરે પીડિત પરિવારની પડખે સમાજના અન્ય લોકો પણ આવ્યા છે.
સોમવારે આ મામલે મોટી સંખ્યમાં લોકો કલેકટર કચેરી સુધી મહારેલી નીકાળી પહોંચ્યા હતા અને કલેક્ટરને રજૂઆત કરવાની હતી પરંતુ કલેક્ટરએ નીચે આવીને રજૂઆત ન સાંભળી અને રવાના થઈ ગયા હોવાનો આરોપ લોકોએ લગાવ્યો છે. જેના કારણે મોડી સાંજે રોષે ભરાયેલા સમાજના લોકોએ વીડિયો બનાવી કલેકટર સામે આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો.
રજૂઆત સાંભળ્યા વિના જ કલેક્ટર ત્યાંથી ગાડીમાં બેસીને રવાના થતા હોવાના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થા છે. એક પરિવારે પોતાનો યુવાન દિકરો ગુમાવ્યો અને ન્યાય માટે પીડિત પરિવારનો અવાજ ન સાંભળવામાં આવતા આખરે લોકોમાં તંત્ર પ્રત્યે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. રોષે ભરાયેલા લોકોએ ન્યાયની માંગ સાથે સવારથી ધરણાં પર ઉતર્યા હતાં આખરે સાંજ સુધી તેમની રજૂઆત સાંભળવામાં ન આવતા લોકોએ વિડીયો વાયરલ કરી આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો.
લોકોનો આરોપ છે કે, સાંજ સુધી ધરણાં પર બેસવા છતાં કલેકટર તેમને સાંભળવા ન આવ્યા. વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીના સમર્થક છીએ અને અમે 11 હજાર મત આપ્યા છે. કલેકટર સાહેબ કોના કહેવાથી આ દલિતોને સાંભળવા નથી આવતા ? દલિતોને સાંભળવા તો પડે ને ? એટલું જ નહી વીડિયોમાં રાજકીય પાર્ટીઓ સામે પણ આક્રોશ ઠાલવી કહ્યું કોઈ રાજકીય પાર્ટીએ પણ ફોન નથી કર્યો. 35 દિવસની દીકરી હતી ત્યારે પિતાનું મોત થયું છે, મોતનો મલાજો પણ જળવાયો નથી. ન્યાય ન આપી શકો તો કઈ નહીં પરંતુ અમને સાંભળવા તો આવો. અમને જ્યાં સુધી ન્યાય નહી મળે ત્યાં સુધી કલેક્ટર કચેરીએ ધરણાં યથાવત રાખવાની પણ ચીમકી આપી છે.