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દાંતાના મધુસુદનપુરા ગામના લોકોએ પંચાયત વિભાજન સામે દર્શાવ્યો વિરોધ, કલેકટર કચેરીએ કરી રજૂઆત

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકામાં આવેલા મધુસુદન ગામના ગ્રામજનો સોમવારે કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચીને પંચાયત વિભાજનને લઈને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 5:09 PM IST

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બનાસકાંઠા: દાંતામાં પંચાયત વિભાજનનો મુદ્દો ગરમાયો છે. જે ગામ લોકો વર્ષોથી જે પંચાયતમાં આવતા હતા તે પંચાયતમાંથી તેમનું વિભાજન હવે અન્ય ગ્રામપંચાયતમાં થવાની દરખાસ્ત બાદ ગામલોકો કલેક્ટર કચેરી પહોંચીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકામાં અમુક ગામડાઓમાં વિકાસ કરવા અને વહીવટી વ્યવસ્થાઓ વધુ સરળ બનાવવા માટે કરીને સરકાર અને જિલ્લા પંચાયત દ્વારા નવી ગ્રામ પંચાયત બનાવવા માટેનો નિર્ણય કરાયો છે. જોકે તાલુકામાં નવીન ગ્રામ પંચાયતોની મંજૂરી મળે અને નવીન પંચાયતોમાં ગામડાઓનું વિભાજન થાય તે પહેલા જ ક્યાંક ગામડાઓમાં નારાજગીનો સુર ઊઠવા પામ્યો છે.

દાંતાના મધુસુદનપુરા ગામના લોકોએ પંચાયત વિભાજન સામે દર્શાવ્યો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકામાં આવેલા મધુસુદનપુરા ગામના ગ્રામજનો સોમવારે કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચીને પોતાનો વિરોધ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે ગામલોકોનું કહેવું છે કે તેઓ વર્ષોથી જે ગ્રામ પંચાયતમાં આવે છે તે ગ્રામ પંચાયતમાં જ તમને રાખવામાં આવે અથવા જો નવી ગ્રામ પંચાયત બનાવવામાં આવે છે તો તેમના ગામને મુખ્ય ગ્રામ પંચાયત બનાવવામાં આવે.

મધુસુદનપુરા ગામના લોકોએ પાલનપુર કલેકટર કચેરીએ સુત્રોચ્ચાર સાથે કરી રજૂઆત
મધુસુદનપુરા ગામના લોકોએ પાલનપુર કલેકટર કચેરીએ સુત્રોચ્ચાર સાથે કરી રજૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

દાંતાના મધુસુદન ગામના લોકો આજે સોમવારે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને પંચાયત વિભાજન સામે વિરોધ નોંધાવી રહ્યાં છે અને આ બાબતે આક્ષેપો પણ કરી રહ્યાં છે. ગામલોકોનો આરોપ છે કે, સરકારી સહાયના નામે કોરા કાગળો પર તેમની સહીઓ લેવામાં આવી છે.મધુસુદનપુરા ગામ વર્ષોથી સોળસંડા પંચાયત હેઠળ આવે છે. આ ગ્રુપ પંચાયતમાં પાંચ ગામોનો સમાવેશ થાય છે.

મધુસુદનપુરા ગામના ગ્રામજનો સોમવારે કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધસી આવ્યા હતાં
મધુસુદનપુરા ગામના ગ્રામજનો સોમવારે કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધસી આવ્યા હતાં (Etv Bharat Gujarat)

ગામલોકોએ કહ્યું, પંચાયતનું વિભાજન કરી મોતીપુરા અને મધુસુદનપુરાને પૃથ્વીરાજગઢ સાથે જોડવાની દરખાસ્ત સામે અમારો વિરોધ છે. મધુસુદનપુરા ગામમાં વસ્તી અને મતદારોની બહુમતી હોવાથી મધુસૂદનપુરા ગ્રામ પંચાયતનુ મુખ્ય મથક રાખવાની માંગ છે. આજ માંગને લઈ ગ્રામજનોએ પાલનપુર કલેકટર કચેરીએ પહોંચી સુત્રોચ્ચાર સાથે પોતાનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો.

દાંતાના મધુસુદનપુરા ગામના લોકોએ પંચાયત વિભાજન સામે દર્શાવ્યો વિરોધ
દાંતાના મધુસુદનપુરા ગામના લોકોએ પંચાયત વિભાજન સામે દર્શાવ્યો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

'હાલમાં આ અંગે કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય લેવાયો નથી, હજુ વિભાજનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આગામી દિવસોમાં ગ્રામસભા યોજાશે અને સર્વ સંમતિ સાથે જ વિભાજન અંગે નિર્ણય થશે.-એન.એ.મરેડીયા, તલાટી કમ મંત્રી, સોલસંડા ગ્રામપંચાયત.

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