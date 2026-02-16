છ દિવસથી પીવાના પાણી માટે વલખાં મારી રહી છે સુરેન્દ્રનગરની પ્રજા
મહાનગરપાલિકાનું બિરુદ મેળવી લીધું પણ સુરેન્દ્રનગરમાં મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં પણ તંત્ર ફેલ
Published : February 16, 2026 at 2:04 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ઉનાળાનું આગમન થાય તે પહેલા જ સુરેન્દ્રનગરની જનતાને પીવાના પાણી માટે વલખા મારવા પડે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એક બાજુ સુરેન્દ્રનગરને મહાનગરનું ટેગ મળી ગયું પણ શહેરીજનોની મૂળભૂત જરૂરિયાત જેવી પીવાના પાણીની સુવિધા પહોંચાડવામાં પણ નગરપાલિકા નિષ્ફળ નિવડી હોય તેવું દેખાઈ આવે છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી સ્થાનીકોને દર ત્રીજા દિવસે પીવાનું પાણી મળતું હતું પરંતુ હવે તેમાં પણ વધુ તંગી સર્જાઈ છે અને સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં છેલ્લા છ દિવસથી પાણી વિતરણ કરવામાં નથી આવ્યું અને પાણી પુરવઠો ખોરવાઈ જતા સ્થાનિક લોકોને પીવાના પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
હજુ તો ઉનાળો શરૂ નથી થયો ત્યાં સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં પાણીના ધાંધિયા શરૂ થઈ ગયા છે. સ્થાનિક લોકોને વેચાતા પીવાના પાણીના ટેન્કર મંગાવી અને પોતાનું રોજિંદુ પાણી ખરીદી કરવું પડી રહ્યું છે. એક બાજુ મહાનગરપાલિકાને વઢવાણ પણ ટેક્સ ભરે છે પીવાનો પણ ખર્ચ ચૂકવે છે તે છતાં પણ છ દિવસ સુધી પાણી વિતરણ કરવામાં ન આવતા વઢવાણની ગૃહિણીઓમાં પણ આ બાબતે રોષ ફાટી નીકળવા પામ્યો છે.
આમ તો જ્યારથી વઢવાણ મહાનગરપાલિકામાં ભળ્યુ ત્યારથી સુવિધાથી તો વંચિત છે પણ હવે પ્રાથમિક સુવિધા પણ હવે વઢવાણને નથી મળી રહી. પીવાના પાણી છ દિવસ થયા છતાં પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું નથી ત્યારે સ્થાનિક લોકો દ્વારા અધિકારીઓને પૂછવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે મુખ્ય પાણીની ટાંકી નો વાલ ખરાબ થઈ ગયો છે રીપેરીંગ બાદ પાણી વિતરણ કરવામાં આવશે જ્યાં સુધી રીપેરીંગ નહીં થાય ત્યાં સુધી પાણી છોડવામાં આવશે નહીં.
અધિકારીઓના આ જવાબ સામે પણ સ્થાનિક લોકોએ રોષ ઠાલવ્યો છે. વઢવાણમાં પીવાના પાણીની બે ટાંકી આવેલી છે. બંને ટાંકીના વાલ એકસાથે ખરાબ થઈ ગયા હોવાના કારણે વિતરણ વ્યવસ્થા અટકી પડી છે. શિયાણી પોળ ધોળી પોળ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મસ્જિદ ચોક નવા દરવાજા વિસ્તાર ખાંડી પોળ તમામ જગ્યાઓ ઉપર પાણી વિતરણ વ્યવસ્થા ખોવાઈ જતા છ દિવસથી વઢવાણની જનતા તરસી હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાઈ જવા પામ્યો છે.
બીજી તરફ ધોળી ધજા ડેમ હાલ 16 ફૂટની સપાટીએથી ભરેલો છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં પીવાનું પાણી આ ડેમમાંથી પૂરું પાડવામાં આવે છે પરંતુ આ ડેમ કાંઠે આવેલા ગામો છે તે જ તરસ્યા છે. મહાનગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારીના કારણે પાણી પુરવઠા વ્યવસ્થા સતત ખોરવાઈ રહી છે. આ બાબતે મોડી રાત્રે મહિલાઓ એકત્રિત થઈ અને શિયાળીની પોળ વિસ્તાર ખાતે તંત્રની કામગીરી સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને તાત્કાલિક પાણી વિતરણ શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
1 મહિનાથી પાણીના ધાંધિયા વેચાતું પાણી લેવા મજબુર બન્યા
શિયાણી પોળ વિસ્તારમાં રહેતા ઝરણાબેન જાની નામની મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે, એક મહિનાથી પાણી માટે વલખાં મારવા પડી રહ્યા છે. વારંવાર રીપેરીંગના બહાને ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યા છે પરંતુ નિરાકરણ નથી આવી રહ્યું. ઉનાળાની હજુ શરૂઆત નથી થઈ ત્યાં પાણીના ધાંધિયા શરૂ થઈ ગયા છે.જ્યારે પણ તંત્ર પાણી આપે ત્યારે થોડી વાર પાણી આપી અને બંધ કરી દે છે જેને લઈને વેચાતું પાડી લેવું પડી રહ્યું છે.
