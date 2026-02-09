નવસારીના કાંઠા વિસ્તારમાં પાણીનો પોકાર, 6 ગામોના લોકોનો પીવાના પાણી માટે સંઘર્ષ
નવસારી જિલ્લાના દરિયા કાંઠે વસતા છ ગામોના નાગરિકો આજે પણ મીઠા પાણી માટે તરસી રહ્યા છે.
Published : February 9, 2026 at 4:27 PM IST
સરકાર નાગરિકોને પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થાય તે માટે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે. ખાસ કરીને દરેક ઘરમાં શુદ્ધ પીવાનું પાણી પહોંચે એ માટે “નળ સે જળ” જેવી મહત્વાકાંક્ષી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. પરંતુ નવસારી જિલ્લાના દરિયા કાંઠે વસતા છ ગામોના નાગરિકો આજે પણ મીઠા પાણી માટે તરસી રહ્યા છે. પાણીથી ભરેલા વિશાળ દરિયાની વચ્ચે રહેતા હોવા છતાં આ ગામોના લોકોને પીવાના પાણી માટે સંઘર્ષ કરવો પડી રહ્યો છે.
નવસારી જિલ્લાના દરિયા કાંઠાના પ્રસિદ્ધ વિહારધામ ઉભરાટ તેમજ તેની આસપાસના દાંતી, દીપલા, બોરસી, વાસી અને દીવાદાંડી માછીવાડ ગામો વર્ષોથી દરિયાઈ ધોવાણ અને મીઠા પાણીની અછત જેવી સમસ્યાઓ ભોગવી રહ્યા છે. આ તમામ ગામોને પાણી પૂરું પાડવા માટે ઉકાઈ ડાબા કાંઠા નહેર આધારિત જૂથ પાણી યોજના અમલમાં છે. પરંતુ દર વર્ષે નહેરના સમારકામ માટે 45 થી 60 દિવસ સુધી નહેરનું પાણી રોટેશન બંધ કરવામાં આવે છે. નહેરનું રોટેશન બંધ થતાં ઉભરાટ ગામે આવેલા છીછરા તળાવ પર આધારિત આ છ ગામોની પાણી વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય છે. આ તળાવમાં મહત્તમ 28 દિવસ પૂરતું જ પાણી સંગ્રહ થઈ શકે છે. પરિણામે નહેરનું પાણી બંધ થયાના અંતિમ દિવસોમાં ગામજનોને પાણી માટે વલખાં મારવા પડે છે. હાલ પણ છેલ્લા પાંચ દિવસથી હજારો ગ્રામજનો પીવાના પાણીની ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
બોરસી ગામના ગ્રામિણો જણાવી રહ્યા છે કે, પહેલેથી જ આ ગામોને ત્રણ દિવસે એકવાર માત્ર 45 મિનિટ માટે જ પાણી મળે છે ત્યારે તળાવ સુકાઈ જતાં લોકો મજબૂરીવશ દરિયાનું ખારું પાણી કે ગામના કુવા પર આધાર રાખવા મજબૂર બન્યા છે. બોરસી ગામમાં મહિલાઓ કુવેથી પાણી ખેંચી રહી છે, પરંતુ આ પાણીમાં 4000 TDS જેટલું ક્ષાર પ્રમાણ છે, જેનાથી ચામડીના રોગો સહિત આરોગ્યને નુકસાન થવાની શક્યતા છે.
આઝાદીના 77 વર્ષ બાદ પણ પીવાના પાણી જેવી પાયાની જરૂરિયાત માટે સંઘર્ષ કરવો પડે એ બાબતે ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ છે. પાણી પુરવઠા વિભાગને વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ અસરકારક પગલાં લેવામાં ન આવતા લોકો આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. નહેરનું પાણી બંધ થાય ત્યારે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની માંગ પણ ગ્રામજનો કરી રહ્યા છે.
જલાલપુર તાલુકા પંચાયતના સભ્ય નિલેશ પટેલ જણાવી રહ્યા છે કે, ઉભરાટ જૂથ પાણી યોજનાનું તળાવ 6 ગામોના 10 હજારથી વધુ લોકોને પાણી પૂરું પાડે છે. આ તળાવને ઊંડું કરવા અથવા નજીકમાં નવું તળાવ બનાવવા માટે ગ્રામજનો વર્ષોથી માંગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ પાણી પુરવઠા વિભાગ તરફથી કોઈ ગંભીર કાર્યવાહી થતી નથી. બીજી તરફ વાસી ગામે PM મિત્રા પાર્કનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જ્યાં અલગ પાણી લાઈન નાખવામાં આવી રહી છે. જો આ લાઈનમાંથી કાંઠાના ગામોને પણ પાણી આપવામાં આવે તો સમસ્યાનું કાયમી સમાધાન શક્ય છે.
નવસારી જિલ્લાના દરિયા કાંઠાના વિસ્તારોમાં વર્ષોથી મીઠા પાણીની અછત છે. જૂની અને ક્ષમતા વિનાની પાણી યોજનાઓને અપગ્રેડ કરવા માટે પાણી પુરવઠા વિભાગ હજુ પણ ઉદાસીન વલણ દાખવી રહ્યો છે.
