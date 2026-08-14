નવસારીના ગણદેવી પંથકના ઝીંગા તળાવો સામે 15થી વધુ ગામના લોકોનો મોરચો, કલેક્ટર સામે એક અસરગ્રસ્તે કર્યુ હૈયાફાટ રૂદન
15થી વધુ ગામના ગ્રામજનોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી પાણીના પ્રવાહમાં અવરોધરૂપ તમામ ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો દૂર કરવાની માંગ કરી હતી.
Published : August 14, 2026 at 7:38 AM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં ગત જુલાઈ મહિનામાં અતિભારે વરસાદને કારણે કાવેરી, અંબિકા, પૂર્ણા અને ખરેરા નદીમાં ઘોડાપૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. તેમાં ખાસ કરીને અંબિકા નદીના પૂરે ગણદેવી તાલુકાના કાંઠાના ગામોમાં ભારે તારાજી સર્જી હતી.
24 જુલાઈના રોજ અંબિકા નદીની સપાટી 43 ફૂટથી ઉપર પહોંચી જતા અનેક ગામોમાં 10 ફૂટ કે તેથી વધુ પાણી ભરાયું હતું. પૂરનું પાણી ઓસરવામાં અંદાજે 48 કલાક લાગતા લોકોના ઘરો, ઘરવખરી, પશુધન અને ખેતીને મોટું નુકસાન થયું હતું.
ગણદેવી તાલુકાના કાંઠાના ગામોના લોકો હવે આ પૂર પાછળના કારણો અંગે સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. કાંઠાની ખાંજણ જમીનમાં અંદાજે 5500 હેક્ટર વિસ્તારમાં બનેલા 2500થી 3000 જેટલા ઝીંગા તળાવોના કારણે વરસાદી અને નદીના પાણીના કુદરતી નિકાલમાં અવરોધ ઊભો થતો હોવાનો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી કાંસ પૂરી દેવામાં આવ્યા હોવાનો પણ આરોપ છે. વધુમાં ઝીંગા તળાવોની 10થી 15 ફૂટ ઊંચી પાળને કારણે પાણીનો નિકાલ અટકતો હોવાનો ગ્રામજનોનો દાવો છે.
આ મુદ્દે આજે કલામઠા, છાપર, મોરલી, કોઠા, માસા, ભાઠા, વાસણ, દેવધા, તલિયારા, સરીખુરદ, ભાટ, માછિયાવસણ, મોવાસા અને સરીબુજરંગ સહિત 15થી વધુ ગામોના આગેવાનો, મહિલાઓ અને 1200થી વધુ લોકો નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. ગ્રામજનોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી પાણીના પ્રવાહમાં અવરોધરૂપ તમામ ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો દૂર કરવાની માંગ કરી હતી.
ગ્રામ આગેવાનોએ સેટેલાઇટ મેપિંગ અને ટેકનિકલ માહિતીના આધારે અંબિકા નદીના પ્રવાહ તથા આસપાસના ઝીંગા તળાવોની સ્થિતિ રજૂ કરી હતી. સાથે જ કૃષ્ણપુરથી ધોલાઈ સુધી બની રહેલા કોસ્ટલ હાઈવેને પીલર ઉપર બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. જો હાઈવેને કારણે વરસાદી અને પૂરના પાણીના કુદરતી પ્રવાહમાં અવરોધ સર્જાશે તો તેનો વિરોધ કરવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.
ગ્રામજનોની રજૂઆત સાંભળ્યા બાદ જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવોના સર્વે બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે ચોમાસા પહેલાં જ જલાલપોર અને ગણદેવી તાલુકામાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં 146 ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. માણસના જીવથી મોટું કોઈ તળાવ ન હોઈ શકે અને વરસાદી પાણીના નિકાલમાં અવરોધરૂપ તળાવો દૂર કરવાની ખાતરી પણ તેમણે આપી હતી.
નવસારી જિલ્લાના 52 કિલોમીટરના દરિયાકાંઠાની ખાંજણ જમીનમાં વર્ષોથી ઝીંગા ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે કાયદેસર કરતાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવોની સંખ્યા વધુ છે. હવે અંબિકાના પૂરમાં થયેલી તારાજી બાદ આ મુદ્દો ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. ત્યારે હજારો લોકોની રજૂઆત બાદ તંત્ર ખરેખર પાણીના કુદરતી પ્રવાહમાં અવરોધરૂપ ઝીંગા તળાવો સામે કેટલી કડક કાર્યવાહી કરે છે અને કોસ્ટલ હાઈવેના નિર્માણમાં ગ્રામજનોની માંગને કેટલું મહત્વ મળે છે, તે જોવું રહ્યું.
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