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જૂનાગઢમાં ખાદી ખરીદવા લોકો ઉમટ્યા, એક જ દિવસમાં લાખો રૂપિયાનું વેચાણ

2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ જૂનાગઢ ખાદી ભંડારમાંથી એક જ દિવસમાં 4.50 લાખ રૂપિયા કરતા પણ વધારેની ખાદીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.

જૂનાગઢમાં ખાદી ખરીદવા લોકો ઉમટ્યા
જૂનાગઢમાં ખાદી ખરીદવા લોકો ઉમટ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 7:38 PM IST

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જૂનાગઢ: ગાંધી જયંતિના દિવસે ખાદીની ખરીદી કરવા માટે દર વર્ષે ખાદી પ્રેમીઓનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ જૂનાગઢ ખાદી ભંડારમાંથી એક જ દિવસમાં 4.50 લાખ રૂપિયા કરતા પણ વધારેની ખાદીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે ખાદી ખરીદવામાં લોકોએ વધુ રસ દાખવ્યો હતો.

એક જ દિવસમાં 04.50 લાખના ખાદીના કપડાનું વેચાણ

જૂનાગઢ ખાદી ભંડારમાંથી એક જ દિવસમાં 4.50 લાખ રૂપિયાની ખાદીની ખરીદી ખાદી પ્રેમીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષની સરખામણીએ 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ખાદીના કપડાની વધુ ખરીદી થઇ હતી. 2024 અને 2025માં ગાંધી જયંત્તિ નિમિત્તે અંદાજિત બે લાખની આસપાસ ખાદીના કપડાની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે બે લાખના વધારા સાથે 4.50 લાખની ખાદીની ખરીદી એક જ દિવસમાં થઇ છે.

જૂનાગઢમાં એક જ દિવસમાં ખાદીમાં લાખો રૂપિયાનું વેચાણ (ETV Bharat Gujarat)

2 ઓક્ટોબરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી તમામ પ્રકારના ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગના કપડા પર વિશેષ વળતર પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે જેને કારણે ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગના કપડાની ખરીદી અને વેચાણ ગત વર્ષની સરખામણીએ સતત વધી રહ્યું છે.

જૂનાગઢમાં ખાદી ખરીદવા લોકો ઉમટ્યા
જૂનાગઢમાં ખાદી ખરીદવા લોકો ઉમટ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ખાદી ઉદ્યોગમાં કઇ વસ્તુ ખરીદવા વસ્તુઓ

2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સુતરાઇ ખાદી આસન, રૂમાલ, પોલી વસ્ત્ર, રેડિમેડ વસ્ત્ર મળીને કૂલ તમામ કપડામાં એક જ દિવસમાં 4,48,240 રૂપિયાનું વેચાણ થયું છે જેમાં સૌથી વધારે 1,75,000ના ખાદીમાંથી બનેલા હાથ રૂમાલનું વેચાણ થયું છે. આ સિવાય 1,89,880 રૂપિયાના પોલી વસ્ત્ર અને પોલી રેડિમેડ કપડાનું વેચાણ થયું છે. એક દિવસ દરમિયાન ખાદીના વસ્ત્રોની ખરીદી કરનાર ગ્રાહકોને 50010નું કમિશન પણ આપવામાં આવ્યું છે.

સુતરાઇ ખાદી આસન, રૂમાલ, પોલી વસ્ત્ર, રેડિમેડ વસ્ત્રની ગ્રાહકોએ ખરીદી કરી હતી
સુતરાઇ ખાદી આસન, રૂમાલ, પોલી વસ્ત્ર, રેડિમેડ વસ્ત્રની ગ્રાહકોએ ખરીદી કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)

ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ દ્વારા ઉત્પાદિત થતી ચીજ વસ્તુઓમાં સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કરેલ ડિસ્કાઉન્ટ પણ ગ્રાહકોને આપવામાં આવતું હોય છે, જે 31 ઓક્ટોબર સુધી સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે જેને કારણે ત્રણ મહિના દરમિયાન ખાદી સહિત અન્ય ચીજ વસ્તુઓના વેચાણમાં ખૂબ મોટો વધારો થાય તેવું લાગી રહ્યું છે.

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JUNAGADH KHADI GANDHI JAYANTI
JUNAGADH KHADI SALES
JUNAGADH KHADI
ખાદીનું વેચાણ
JUNAGADH KHADI SALES

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