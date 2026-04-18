વરાછામાં ભાજપના પ્રચારના શ્રીગણેશ જ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવા: અલ્પેશ કથીરિયાને પાટીદારોએ ભીંસમાં લીધા

પ્રચાર અર્થે નીકળેલા અલ્પેશ કથીરિયા પર લોકોએ પાટીદાર આંદોલનથી લઈને અન્ય સમસ્યાઓને લગતા અનેક પ્રશ્નોનો મારો ચલાવ્યો

પ્રચાર અર્થે નીકળેલા અલ્પેશ કથીરિયા પર લોકોએ પાટીદાર આંદોલનથી લઈને અન્ય સમસ્યાઓને લગતા અનેક પ્રશ્નોનો મારો ચલાવ્યો
પ્રચાર અર્થે નીકળેલા અલ્પેશ કથીરિયા પર લોકોએ પાટીદાર આંદોલનથી લઈને અન્ય સમસ્યાઓને લગતા અનેક પ્રશ્નોનો મારો ચલાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 9:36 PM IST

સુરત: શહેરમાં ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે, પરંતુ સત્તાધારી પક્ષ ભાજપ માટે આ વખતે પ્રચાર કરવો કપરા ચઢાણ સાબિત થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને પાટીદાર બહુલ ધરાવતા વરાછા વિસ્તારમાં જનતાનો રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. વોર્ડ નં-3 (વરાછા)માં ભાજપના ઉમેદવાર અને અલ્પેશ કથીરિયાના પત્ની કાવ્યા પટેલના પ્રચાર અર્થે નીકળેલી ટીમને આજે ગ્રીન ઝોન સોસાયટીમાં મતદારોના આકરા સવાલો અને વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

અલ્પેશ કથીરિયા જ્યારે પોતાની ટીમ સાથે સોસાયટીમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે સ્થાનિક યુવાનોએ સવાલોનો મારો ચલાવ્યો હતો. આંદોલનના દિવસો યાદ અપાવતા યુવાનોએ રોકડું પરખાવ્યું હતું કે, "અમે આંદોલન વખતે પાટીદારોએ દંડા ખાધા છે, તો અત્યારે સવાલ પૂછીએ છીએ તો તમે ભાગી કેમ જાઓ છો?" જે શક્તિનો ઉપયોગ આંદોલન વખતે થયો હતો, તે સત્તામાં ગયા પછી સમાજ અને વિસ્તારના પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે કેમ નથી થતો તેવા તીખા સવાલોથી અલ્પેશ કથીરિયા ભીંસમાં મુકાયા હતા.

પ્રચાર અર્થે નીકળેલા અલ્પેશ કથીરિયા પર લોકોએ પાટીદાર આંદોલનથી લઈને અન્ય સમસ્યાઓને લગતા અનેક પ્રશ્નોનો મારો ચલાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ગૃહિણીઓએ ડીજે બંધ કરાવ્યું, કહ્યું - રસ્તા સરખા કરાવો

ભાજપના ઉમેદવારોના સ્વાગત માટે સોસાયટીમાં મોટા અવાજે ડીજે વગાડવામાં આવી રહ્યું હતું. આ ભપકા જોઈને સોસાયટીની ગૃહિણીઓ ઘરની બહાર આવી ગઈ હતી અને તાત્કાલિક ડીજે બંધ કરાવી દીધું હતું. મહિલાઓનો આક્ષેપ હતો કે, "વિસ્તારમાં રસ્તાના ઠેકાણા નથી, ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય છે, ત્યારે આટલો મોટો દેખાડો અને ભપકો શા માટે?" રસપ્રદ વાત એ હતી કે, જે વ્યક્તિએ થોડીવાર પહેલા ઉમેદવારને ખેસ પહેરાવ્યો હતો, તે જ વ્યક્તિએ સુવિધાના અભાવે નેતાઓનો ઉધડો લેવાનું શરૂ કર્યું હતું.

માત્ર રસ્તા જ નહીં, પરંતુ સરકારી શિક્ષણની કથળતી હાલત અને ખાનગી શાળાઓની બેફામ ફી મુદ્દે પણ નેતાઓને ઘેરવામાં આવ્યા હતા. લોકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે મધ્યમ વર્ગનો માણસ પોતાના બાળકને સરકારી શાળામાં મોકલી શકતો નથી. નેતાઓએ નવી શાળાઓ બની હોવાનો દાવો કર્યો, પણ જનતાએ તેને માત્ર કાગળ પરની વાતો અને ભ્રષ્ટાચાર ગણાવી નકારી કાઢી હતી.

જ્યારે મામલો વધુ ગરમાયો અને લોકોનો આક્રોશ વધ્યો, ત્યારે અલ્પેશ કથીરિયા અને તેમની ટીમે લોકોને વીડિયો ઉતારતા અટકાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અમે કોઈના દુશ્મન નથી, વીડિયો બંધ કરો." જનતાએ કટાક્ષમાં જણાવ્યું હતું કે જો સાતેય કમળ જીતવા હોય તો લાઈટ, ગટર અને પાણી જેવી પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવી પડશે.

