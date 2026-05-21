શામળાજી મેશ્વો ડેમ રોડ પર પ્રોટેક્શન વોલના અભાવે લોકોમાં રોષ, સતત અકસ્માતોથી ભય

રોડનું લેવલ ઊંચું રાખવામાં આવ્યું હોવા છતાં ડેમ તરફ કોઈ મજબૂત પ્રોટેક્શન વોલ કે સેફ્ટી બેરિયર ન બનાવાતા અકસ્માતનો ભય સતત ઉભો થયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 12:57 PM IST

અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે મેશ્વો ડેમ પરથી પસાર થતો નવો આરસીસી રોડ હાલ વાહનચાલકો માટે જોખમી સાબિત થઈ રહ્યો છે. લાખો રૂપિયાના ખર્ચે બનાવાયેલા આ રોડ પર પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. રોડનું લેવલ ઊંચું રાખવામાં આવ્યું હોવા છતાં ડેમ તરફ કોઈ મજબૂત પ્રોટેક્શન વોલ કે સેફ્ટી બેરિયર ન બનાવાતા અકસ્માતનો ભય સતત ઉભો થયો છે.

તાજેતરમાં જ આ રોડ પર બાઈક ડેમમાં ખાબકતા બે યુવાનોના કરુણ મોત નિપજ્યા હતા. ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાવી છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે જો સમયસર સુરક્ષા દિવાલ બનાવવામાં આવી હોત તો આ દુર્ઘટના ટાળી શકાય તેમ હતી.

શામળાજીથી વાગડોદ તરફ જતા આ રસ્તા પરથી આસપાસના 20થી વધુ ગામોના લોકો અવરજવર કરે છે. સ્થાનિક રાહુલ ગામેતી સહિત ગ્રામજનોએ રોડ પર તાત્કાલિક પ્રોટેક્શન વોલની ઊંચાઈ વધારવા અને સેફ્ટી બેરિયર્સ લગાવવાની માંગ ઉઠાવી છે.

સિંચાઈ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર મેશ્વો જળાશય યોજનાના રસ્તાની કામગીરી હજુ પ્રગતિ હેઠળ છે અને પ્રોટેક્શન વોલ સહિતની સુરક્ષા કામગીરી બાકી છે. કલેક્ટર દ્વારા 16 ઓગસ્ટ 2026 સુધી આ રસ્તો સંપૂર્ણ બંધ રાખવાનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. મદદનીશ ઈજનેર એમ.આર. અસારી દ્વારા લોકોને કામગીરી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી રસ્તાનો ઉપયોગ ન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

સ્થાનિક લોકોનું માનવું છે કે આયોજનના અભાવે બનેલો આ રસ્તો હાલ સગવડ કરતાં વધુ અગવડતા અને જોખમ ઉભું કરી રહ્યો છે. તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક સુરક્ષા કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે.

