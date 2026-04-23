રાજકોટ: 35 વર્ષથી ધૂળિયા રસ્તા અને અતિશય ગંદકી વચ્ચે જીવી રહ્યા છે કિસ્મતનગરના લોકો
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, સમસ્યા નિવારણ માટે જ્યારે પણ, જેને પણ ફરિયાદ કરી ત્યાંથી એક જ જવાબ મળે છે - 'અમારામાં નથી આવતું...'
Published : April 23, 2026 at 6:27 PM IST
રાજકોટ: રાજ્યભરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને હવે થોડો જ સમય બાકી છે ત્યારે રાજ્યના 'રંગીલા શહેર' રાજકોટમાં મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત ચૂંટણીઓનો જંગ જામ્યો છે. ત્યારે ETV ભારતે અહીંના લોકો પાસેથી વર્તમાન શાસકો વિશે, તેમના વાયદાઓ, તેમના વિસ્તારમાં થયેલા કામો અને તેમની હાલની માગણી શું છે તે જાણવા શહેરના રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ચર્ચા કરી.
શહેરના વૉર્ડ નંબર 9ના કિસ્મતનગરના સ્થાનિકોમાં આ વખતેની ચૂંટણીને લઈને ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં મહિલાઓએ થાળી અને વેલણ વગાડી ઉમેદવારો થતા ચૂંટણી પ્રચાર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સ્થાનિકોનો દાવો છે કે, 150 ફૂટ રિંગ રોડની એકદમ અડીને આવેલા તેમના વિસ્તારમાં તમામ મૂળભૂત સમસ્યાઓનો અભાવ છે અને શાસક પક્ષ તથા તંત્ર દ્વારા ઘોર બેદરકારી જોવા મળી છે. સ્થાનિકો ગંદકી, પીવાના પાણી, મચ્છરોના ઉપદ્રવ, તૂટેલા રોડથી ત્રસ્ત છે, જ્યારે પણ માંગણી કરવામાં આવે ત્યારે કોર્પોરેટરો અને તંત્ર દ્વારા 'અમારામાં નથી આવતું...' એ પ્રકારના જવાબો મળે છે.
35 વર્ષથી સમસ્યાઓનું સામ્રાજ્ય, કોઈ નિવારણ નહીં
અહીંના એક સ્થાનિક ખેરૂન બેન કહે છે કે, 'હું છેલ્લા 35 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં રહું છું. કચરા અને રોડની સમસ્યા અહીં કાયમી છે. અમારા આવ્યા પછી 150 ફૂટ રિંગ રોડ બન્યો, અહીં કશું જ નહોતું. પણ ત્યાંથી થોડે જ દૂર અમારા વિસ્તારમાં રોડની સમસ્યા એમની એમ જ છે. અહીં ખાડા-ખબડાવાળા રોડ, નકરો કચરો છે. ગઈકાલે મીડિયાવાળા આવ્યા એટલે થોડી સાફ-સફાઈ કરાવી બાકી અહીં કચરાની સમસ્યા કાયમી છે. વરસાદમાં બહાર નીકળવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. મેં કોર્પોરેટરને ફોન કરી જ્યારે અમારી સમસ્યા જણાવી ત્યારે તેમના તરફથી જવાબ મળ્યો કે - અમારામાં આવતું નથી. અહીં મચ્છરોનો સખત ઉપદ્રવ છે અને તેને કારણે લોકોને મેલેરિયા થતો રહે છે.'
અન્ય એક સ્થાનીક ધર્મેન્દ્ર ધોળકિયાએ પણ આ જ સમસ્યાઓને ટાંકતા પોતાની વાત મૂકી. તેઓ કહે છે કે, અત્યારે પ્રચાર કરવા આવતા લોકો આડા દિવસે અહીંના ખાડા-ખબડા વાળા અને ગંદકીવાળા રોડ જોઈને અહીં આવતા જ નથી. તેમને જ્યારે અમે રજૂઆત કરીએ ત્યારે 'અમારામાં આવતું નથી...' પ્રકારના જવાબ મળે છે જ્યારે વિસ્તારના 100-120 જેટલા ઘરોનો વેરો કોર્પોરેશન ઉઘરાવે છે.
આમ, 'રંગીલા રાજકોટ'માં કિસ્મતનગર નગરના સ્થાનિકો મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે. છેલ્લા 35 વર્ષોથી શાસકોએ તેમની વાતને કાને લીધી નથી તો શું હાલ મત માંગવા નીકળેલા અને આગામી સમયમાં ચૂંટાઈને આવનાર વ્યક્તિ/પાર્ટી આ લોકોની વેદનાને સમજશે કે કેમ તે અંગે પ્રશ્ન છે.
