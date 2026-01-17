તરણેતરમાં ઈનામી ડ્રોના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી, લોકોએ મચાવ્યો હોબાળો, થઈ મારામારી
સુરેન્દ્રનગરના તરણેતરમાં ગૌશાળા અને મંદિરના લાભાર્થે ટિકિટોના વેચાણ બાદ ડ્રો ન કરતા લોકો રોષે ભરાયા અને હોબાળો મચાવ્યો હતો.
Published : January 17, 2026 at 11:40 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અમરાપરમાં ગૌશાળા અને અનસોયા મંદિરના લાભાર્થે ટિકિટો વેચાણ કરી અને લકી ડ્રો યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં અલગ-અલગ લોભામણી સ્કીમો મૂકી અંદાજિત એક લાખથી વધુ ટિકિટનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
એક ટિકિટના ભાવ 499 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યા હતા અને અલગ-અલગ પ્રકારના ઈનામી વસ્તુની જાહેરાતો પણ કરવામાં આવી હતી અને આ સમગ્ર બાબતને લઈને તરણેતર ખાતે લકી ડ્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ડ્રો જ ન થતા લોકોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો અને આયોજકો સામે આક્રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
આયોજકોમાં હીરાભાઈ ગ્રામ ભડીયા, લગધીર કારેલીયા, સુરેશ ઝરવરીયા, મેરા ડાભી, નરસિંહ સોલંકી અને રમેશ જેજરીયા દ્વારા આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે લોકો દ્વારા ટિકિટોની ખરીદી કરવામાં આવી હતી તેમને કોઈ પણ પ્રકારના ડ્રોનો લાભ ન મળતા લોકો રોષે ભરાયા હતાં. આ અંગે સ્થાનિક લોકો અને ડ્રોમાં ભાગ લેનાર તેમજ ટિકિટ ખરીદનાર લોકોમાં આયોજકો સામે રોષ આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો.
ડ્રોમાં થયેલા હોબાળાના પગલે પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને પરિસ્થિતિ થાળે પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બીજી તરફ પોલીસની ટીમના પગલે ડ્રોના સ્થળે નાસભાગ અને દોડાદોડી પણ થઈ જવા પામી હતી. એટલું જ નહીં પોલીસ ઉપર પથ્થર મારો થયા હોવાની અફવા પણ ઉડી હતી. જોકે, આ અંગે પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, કોઈપણ પ્રકારનો પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો નથી. માત્ર લાભાર્થીઓને ડ્રોનો લાભ ન મળતા હોબાળો કરવામાં આવ્યો હતો અને મામલો શાંત પડવા જતાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી.
'થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા તરણતર ગામે એક લકી ડ્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા આવા કોઈપણ ડ્રો અંગેની મંજુરી આપવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે આ આયોજન બંધ રાખવા માટેની પણ પોલીસ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ અમારા ધ્યાનમાં આવેલું કે, અનસોયા આશ્રમ ખાતે ગૌશાળા બનાવવા બાબતેની બહાનું કરીને લકી ડ્રોનું આયોજન કર્યુ,મહંત રામદાસબાપુ અને અન્ય 6 જેટલા વ્યક્તિઓ સાથે મળીને કર્યું હતું. ત્યાં આયોજનને અટકાવવા માટે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.તે દરમિયાન આ આયોજનની અંદર લકી ડ્રો અને પૈસાના વહિવટ બાબતે ગેરરીતિ થઈ હોવાનું ત્યાં એકત્રિત થયેલા લોકો અને ડ્રોની અંદર જે પણ વ્યક્તિઓ ભાગ લીધો હતો તેવા લોકોએ આક્ષેપ મુકવામાં આવ્યો છે. ત્યાં આયોજકો અને સામાન્ય લોકો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. જેને અટકાવવા માટે પોલીસે દરમિયાનગીરી કરી અને મંહત અને આયોજકોમાંથી એક લખધીર કારેલીયાને ત્યાંથી પોલીસ સ્ટેશને લઈ જવામાં આવ્યા હતાં અને તેમની જે પણ સાધન સામગ્રી છે એ બધી વસ્તુઓને સાથે રાખીને હાલમાં ત્યાં કેવા પ્રકારની શું વ્યવસ્થા હતી, ખરેખર કોઈ ગેરરીતી થઈ છે કે કેમ ? આ બાબતની તપાસ થાનગઢ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.' - વિશાલ રબારી, DYSP, લીંબડી
આ સમગ્ર આયોજન દરમિયાન પોલીસ ઉપર કોઈ પથ્થરમારો થયો નથી, આ અંગેના જે વીડિયો સામે આવ્યા છે, તેમાં માત્ર આયોજકો સામે લોકોનો રોષ અને હોબાળો દેખાઈ રહ્યો છે. અને આ ઉપરાંત કોઈ પથ્થરમારો કે કોઈ વાહનોને નુકસાન થયું હોય તેવું અમારી ધ્યાને આવ્યું નથી. મંજુરી વગર આયોજન અને ડ્રો બાબતે પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. - વિશાલ રબારી, DYSP, લીંબડી