'જે થાળીમાં ખાધું તેમાં જ થુંક્યું', પટાવાળાએ કંપનીમા કરી 6 લાખ રોકડની ચોરી
15 હજારના પગારદાર કર્મચારીએ બહારના વ્યક્તિની મદદથી ચોરીને અંજામ આપ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : December 9, 2025 at 5:29 PM IST
પીપોદરા, સુરત: સુરત જિલ્લામાં ફરી એકવાર વિશ્વાસઘાત અને ચોરીની મોટી ઘટના સામે આવી છે. કીમ ચારરસ્તા નજીક પીપોદરા GIDCમાં આવેલી ક્યુરેક્ષ ફ્લેક્ષ (Curex Flex) કંપનીમાં કામ કરતા એક પગારદાર પટાવાળાએ જ કંપનીના સંચાલકોને મોટો આર્થિક ફટકો આપ્યો છે. કંપનીની ઓફિસમાંથી રૂપિયા 6 લાખની રોકડની ચોરી કરીને પટાવાળો ફરાર થઈ ગયો છે, જે બાદ કોસંબા પોલીસે ત્વરિત તપાસ હાથ ધરી છે.
ચાર વર્ષના વિશ્વાસનો ભંગ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બેનરો બનાવતી ક્યુરેક્ષ ફ્લેક્ષ કંપનીમાં ચમન સિંગ નામનો યુવક છેલ્લા ચાર વર્ષથી પટાવાળા તરીકે નોકરી કરતો હતો. કંપની તેને માસિક 15,000 રૂપિયાનો પગાર ચૂકવતી હતી. કંપનીના દરેક ખૂણાથી પરિચિત ચમન સિંગ માર્કેટિંગ ઓફિસમાં ચા-પાણી આપવા અને સાફ-સફાઈ કરવા માટે નિયમિત જતો હતો. આ દરમિયાન તેણે કંપનીના સંચાલકોને ઓફિસના ટેબલમાં રોકડ રકમ મૂકતા જોઈ લીધા હતા. આ દૃશ્ય જોતા તેનું મન લલચાયું અને તેણે ચોરીનો પ્લાન ઘડી કાઢ્યો.
રાત્રિના અંધારામાં 'મિશન' ચોરી
પોતાના ઇરાદાને પાર પાડવા માટે ચમન સિંગે અન્ય એક વ્યક્તિની મદદ લીધી. યોજના મુજબ, મોડી રાત્રિના અંધારામાં આ બંને શખ્સો કિચન તરફથી માર્કેટિંગ ઓફિસમાં પ્રવેશ્યા હતા. ત્યાં તેમણે ઓફિસના ટેબલનો લોક તોડ્યો અને અંદર રહેલી હિસાબની રૂ. 6 લાખની રોકડ રકમની ચોરી કરી તરત જ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા.
CCTV ફૂટેજમાં પટાવાળાનો પર્દાફાશ
બીજા દિવસે સવારે કંપનીના સંચાલકો ઓફિસે પહોંચ્યા ત્યારે માર્કેટિંગ ઓફિસના ટેબલનો તૂટેલો લોક અને રોકડ ગાયબ જોતા તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. તાત્કાલિક સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવતા ચોરીની આ સમગ્ર ઘટનામાં તેમનો વિશ્વાસુ પટાવાળો ચમન સિંગ જ અન્ય એક શખ્સ સાથે મળીને સંડોવાયેલો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
કોસંબા પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ
કંપની સંચાલકોએ આ અંગે તાત્કાલિક કોસંબા પોલીસ મથકે જાણ કરી હતી. કોસંબા પોલીસ મથકના પીઆઈ ડી. એલ. ખાચરએ આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, પીપોદરા GIDCમાં ચોરીની ઘટના બની છે અને પ્રાથમિક તપાસમાં કંપનીના જ કર્મચારીએ અન્ય એક સાથે મળીને ચોરી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. હાલ PSI ધાંધલ આ કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે અને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.