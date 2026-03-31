બહુચરાજી દર્શનાર્થે જતા પદયાત્રીઓને નડ્યો અકસ્માત,આઇસરની અડફેટે બે લોકોના મોત; 6 ઘાયલ
સિદ્ધપુરના ધનાવાડાથી બહુચરાજી આવતા સંઘને અકસ્માત નડ્યો હતો.
Published : March 31, 2026 at 9:21 AM IST
બહુચરાજી: ચૈત્રી પૂનમના પાવન અવસરે માતાજીના દર્શનાર્થે જતા શ્રદ્ધાળુઓને અકસ્માત નડ્યો હતો. સિદ્ધપુર તાલુકાના ધનાવાડા ગામના પગપાળા સંઘને સોમવારે મોડી સાંજે નવા દેલવાડા અને દેલવાડા ગામ વચ્ચે અકસ્માત નડ્યો હતો. આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે તેમાં બે પદયાત્રીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા જ્યારે અન્ય શ્રદ્ધાળુઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા તેમણે સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
મળતી માહિતી અનુસાર, દેલવાડા નજીક પાછળથી આવી રહેલ આઇસર જેવા વાહને એકસાથે આઠ પદયાત્રીઓને પોતાની અડફેટે લીધા હતા. આ ગોઝારા અકસ્માતમાં ઠાકોર દલપતજી પારખાનજી અને ઠાકોર લાલાજી નાગજી નામના બે યુવાનોનાં ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યાં હતાં. દર્શનની આશા સાથે નીકળેલા આ યુવાનોના અકાળે અવસાનથી તેમના પરિવાર અને સમગ્ર પંથકમાં ભારે શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. રાત્રે 10:30 વાગ્યાની આસપાસ બનેલી આ ઘટનાએ સૌ કોઈને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે.
આ ઘટનામાં અન્ય પદયાત્રીઓ પણ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. ગંભીર રીતે ઘવાયેલાં હેતલબેન ઠાકોર, જુહાજી ઠાકોર, વિક્રમજી અમૃતજી ઠાકોર, મેહુલજી જુહાજી ઠાકોર સહિત 6 પદયાત્રીઓને બહુચરાજી સિવિલ હોસ્પિટલમાં વધુ સારવાર માટે લવાયા હતા. અકસ્માતની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને ઘાયલોને તાત્કાલિક બહુચરાજી સિવિલમાં સારવાર અપાઈ હતી. બહુચરાજી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડો.મિલવ પટેલ સહિતની ટીમે ઘાયલોને સઘન સારવાર આપી હતી, ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે તેઓને ધારપુર સિવિલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા.
ચૈત્રી પૂનમના મેળાને લઈને શ્રદ્ધાળુઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળતો હોય છે. શ્રી બહુચર યુવક મંડળ ધનાવાડાનો પગપાળા સંઘ રવિવારે બપોરે 60 પદયાત્રીઓ સાથે શંખલપુર અને બહુચરાજી આવવા રવાના થયો હતો. શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવથી ચાલી રહેલા આ સંઘ પર કાળનો પંજો ફરી વળ્યો અને આ ગોઝારી ઘટના બની હતી. વાહનની ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે આ ઇસરની ટક્કરે રથ પણ દૂર ફંગોળાઈને પડ્યો હતો. અકસ્માતમાં રથ ફંગોળાતા અને પદયાત્રીઓ રસ્તા પર પટકાતા ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. દર્શનાર્થે જતા સંઘમાં થયેલા આ અકસ્માતને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
