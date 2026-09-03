ગીર સોમનાથ: જુગારીઓને લઇને જતી PCR વાન પલટી, 7 જુગારી સહિત 10 લોકો ઇજાગ્રસ્ત
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકામાં જુગારની રેડ બાદ 7 આરોપીઓને લઈ પોલીસ મથકે પરત ફરી રહેલી PCR-1 મોબાઈલ યુનિટ વાનને અકસ્માત નડ્યો હતો.
Published : September 3, 2026 at 7:08 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકામાં જુગારની રેડ બાદ 7 આરોપીઓને લઈ પોલીસ મથકે પરત ફરી રહેલી PCR-1 મોબાઈલ યુનિટ વાનને અકસ્માત નડ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં 7 જુગારી સહિત 10 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
સોનારીયા ગામે જુગાર અંગે કાર્યવાહી કર્યા બાદ 7 જુગારીઓને PCR વાન મારફતે ગીર ગઢડા પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા. દરમિયાન બેડીયા ગામ નજીકના વળાંક પાસે વાનના ચાલકે કાબુ ગુમાવતા PCR વાન પલટી મારી ગઈ હતી. અકસ્માતમાં 7 જુગારીઓ, 2 GRD જવાનો અને એક પોલીસ કર્મચારી સહિત કુલ 10 લોકોને ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
સોનારીયામાં જુગારની રેડ બાદ સર્જાયો અકસ્માત
મળતી માહિતી મુજબ, ગીર ગઢડા પોલીસે સોનારીયા ગામે જુગાર રમાતો હોવાની બાતમીના આધારે રેડ કરી હતી. પોલીસની કાર્યવાહીમાં 7 આરોપીઓ ઝડપાયા હતા ત્યારબાદ તમામને PCR-1 મોબાઈલ યુનિટ વાનમાં બેસાડી ગીર ગઢડા પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા પરંતુ બેડીયા ગામના વળાંક પાસે અચાનક વાન ચાલકે કાબુ ગુમાવતા વાહન પલટી ગયું હતું. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે.
પોલીસ કર્મચારી અને વૃદ્ધ જુગારીને ગંભીર ઈજા
અકસ્માતમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ લાખનોત્રા સહિત અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓ અને જુગારીઓને ઈજાઓ પહોંચી હતી. ખાસ કરીને વિપુલ લાખનોત્રા તેમજ એક વૃદ્ધ જુગારીને હાથ અને પગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અન્ય ઈજાગ્રસ્તોને પણ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ડ્રાઈવર સામે દારૂ પીધા હોવાનો આક્ષેપ
અકસ્માત બાદ કેટલાક જુગારીઓ દ્વારા PCR વાનના ડ્રાઈવરે દારૂ પીધેલી હાલતમાં વાન ચલાવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. આ આક્ષેપને પગલે પોલીસે ડ્રાઈવરનું બ્લડ સેમ્પલ લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ સાથે અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ લાખનોત્રા સામે પણ દારૂ પીધો હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા જેથી પોલીસે તેમના પણ બ્લડ સેમ્પલ લીધા છે.
જોકે, હાલની પ્રાથમિક તપાસમાં ડ્રાઈવર કે કોન્સ્ટેબલ વિપુલ લાખનોત્રાએ નશો કર્યો હોવાનું કોઈ સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવ્યું નથી. બંનેના બ્લડ સેમ્પલના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ દારૂના આક્ષેપ અંગેની વાસ્તવિક સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.
PI કુલદીપ ચાવડાએ આપી માહિતી
સમગ્ર ઘટનાને લઈને ગીર ગઢડા પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર કુલદીપ ચાવડા સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સોનારીયા ગામે જુગારની રેડ બાદ 7 જુગારીઓને PCR-1 મોબાઈલ યુનિટ વાનમાં ગીર ગઢડા પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા. દરમિયાન બેડીયા ગામના વળાંક પાસે ચાલકે કાબુ ગુમાવતા વાન પલટી ગઈ હતી, જેમાં પોલીસ કર્મચારીઓ અને જુગારીઓને નાના-મોટી ઈજાઓ પહોંચી છે. દારૂ પીધેલી હાલતમાં વાન ચલાવવાના આક્ષેપ અંગે ડ્રાઈવર તેમજ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ લાખનોત્રાના બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. બ્લડ રિપોર્ટ બાદ સમગ્ર હકીકત સામે આવશે.
અકસ્માતને લઈને ગીર ગઢડા પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ અને જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઘટના સ્થળના વાયરલ વીડિયોને પગલે પણ આ મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
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