અમદાવાદઃ પરંપરાગત વેશમાં ગરબાના તાલે ઝૂમ્યા શ્વાન, જુઓ 'Paw-Ratri'ના અનોખા રંગ
અમદાવાદમાં નવરાત્રીનો ઉત્સવ શરૂ થાય તે પહેલા પેટ ડોગ્સ માટે 'Paw-Ratri' કાર્યક્રમ થકી ઉજવણી કરવામાં આવી
Published : October 4, 2026 at 4:04 PM IST
અમદાવાદઃ નવરાત્રી દરમિયાન ગરબા રસિકો ગરબાના તાલે રાતભર ઝૂમે છે, પરંતુ શહેરમાં એક એવું આયોજન પણ થયું જ્યાં ગરબાની મજા માત્ર લોકો પૂરતી સિમિત નહોતી. અહીં ડાન્સ ફ્લોર પર ડોગ્સ પણ પોતાના પેટ-પેરેન્ટ્સ સાથે નવરાત્રીની ઉજવણીનો ભાગ બન્યા. 'Paw-Ratri' નામના આ આયોજનમાં ડોગ્સને નવરાત્રીના માહોલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.
અમદાવાદ શહેરમાં થયેલી આ અનોખી ઉજવણીમાં પેટ-પેરેન્ટ આંચલ પોતાના અઢી વર્ષના ચીકુ નામના ડોગ સાથે બીજી વખત 'Paw-Ratri'માં પહોંચ્યાં હતાં. આંચલે જણાવ્યું કે, ગણશોત્સ, નવરાત્રી કે અન્ય કોઈ તહેવાર, સામાન્ય રીતે દરેક જગ્યાએ પ્રાણીઓને સાથે લઈ જવાની મંજૂરી મળતી નથી. ત્યારે પોતાના પેટ સાથે તહેવારની ઉજવણી કરવાનો આવો પ્રસંગ મળે તે તેમના માટે ખાસ અનુભવ છે.
આંચલે જણાવ્યું કે, ગયા વર્ષે પણ તેઓ અહીં આવ્યા હતા અને આ વર્ષે ફરી આવ્યા છે. તેમણે પેટ્સ માટે આવો કાર્યક્રમ યોજવા બદલ આયોજક વૈદેહી ભટ્ટનો આભાર માન્યો હતો અને કહ્યું કે, અહીં આવીને તેમને અને તેમના પેટને ખૂબ આનંદ મળે છે.
પેટ-પેરેન્ટ રિંકી શાહ પોતાના ગોલ્ડન રીટ્રીવર રોની સાથે 'Paw-Ratri'માં જોડાયા હતા. રિંકીએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષથી તેઓ ડોગી હોટલના અલગ-અલગ કાર્યક્રમોમાં રોની સાથે ભાગ લે છે. તેમના મતે પેટ્સ માટે ખાસ આયોજન થવું મહત્વનું છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે પેટ્સને લઈને ક્યાં જવું તે અંગે પેટ-પેરેન્ટ્સને મુશ્કેલી રહેતી હોય છે. આવા કાર્યક્રમો યોજાય ત્યારે પોતાના પેટ સાથે બહાર આવીને ઉજવણી કરવાની તક મળે છે અને તેઓ તેના માટે ખુશ છે.
કેવી રીતે આવ્યો 'પો-રાત્રી'નો વિચાર
‘ડોગી હોટલ’ના કો-ફાઉન્ડર જય ભટ્ટે ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, તેઓ છેલ્લા ચાર વર્ષથી ડોગ્સ સંબંધિત સેવાઓ સાથે જોડાયેલા છે. બોર્ડિંગ, સ્વિમિંગ, ગ્રૂમિંગ, પેટ-ફ્રેન્ડલી કેફે અને ટ્રેનિંગ જેવી વિવિધ સુવિધાઓ સાથે કામ કરતી વખતે તેમને એક સવાલ થયો કે, નવરાત્રીમાં લોકો ગરબાનો આનંદ માણે તો તેમના ડોગ્સનું શું? જય ભટ્ટે વધુમાં જણાવ્યું કે, તેમના પોતાના બે લેબ્રાડોર ડોગ્સ મેડી અને માઇલો છે, બાપ-દીકરાની જોડી છે. તેઓ પોતે નવરાત્રીમાં ગરબા રમવા જતા, ત્યારે ડોગ્સને સાથે ન લઈ જઈ શકતા હોવાનો વિચાર આવ્યો અને ત્યાંથી ડોગ્સ માટે ખાસ નવરાત્રીનું આયોજન કરવાનો વિચાર આવ્યો.
15-20 ડોગ્સથી શરૂઆત, હવે 90-100 ડોગ્સ
જય ભટ્ટના જણાવ્યા મુજબ, ચાર વર્ષ પહેલાં આ આયોજનની શરૂઆત માત્ર 15થી 20 ડોગ્સથી કરવામાં આવી હતી. હવે ચોથા વર્ષમાં આ આયોજનનો વ્યાપ વધ્યો છે અને આ વખતે અંદાજે 90થી 100 ડોગ્સ તથા 250થી 300 લોકો જોડાવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી. આ આયોજનમાં ગરબા અને આરતી સહિત નવરાત્રી સાથે જોડાયેલી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
'પો-રાત્રી' માત્ર ઇવેન્ટ નહીં, એક લાગણી છે
ડોગી હોટલના કો-ફાઉન્ડર વૈદેહી ભટ્ટે જણાવ્યું કે, આ આયોજન પાછળ લગભગ સાડા ત્રણ મહિનાથી તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. 'Paw-Ratri'નું આયોજન છેલ્લા ચાર વર્ષથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. વૈદેહી ભટ્ટે જણાવ્યું કે, સવાલ એ છે કે ડોગ્સ આપણા દરેક સેલિબ્રેશનનો ભાગ કેમ ન બની શકે? આ વિચાર સાથે અમદાવાદમાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી ખાસ ડોગ્સ અને પેટ-પેરેન્ટ્સ માટે 'પો-રાત્રી'નું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ડોગ્સ માટે પણ ટિકિટ, ઇનામ અને આખું પેટ-ફ્રેન્ડલી વાતાવરણ
વૈદેહી ભટ્ટના જણાવ્યા મુજબ, 'Paw-Ratri' ટિકિટ આધારિત ઇવેન્ટ છે. ડોગ્સ માટે શરૂઆતમાં અર્લી-બર્ડ અને ત્યારબાદ ઇવેન્ટની તારીખ સુધી ટિકિટની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી. વિવિધ કેટેગરીમાં ડોગ્સ માટે ઇનામોની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ઇવેન્ટમાં હોસ્પિટાલિટી, વેટરનરી કેર, ડોગ ફૂડ, બેકરી અને પેટ્સ માટેની અન્ય વસ્તુઓ સાથે જોડાયેલા વિવિધ પાર્ટનર્સ અને સ્ટોલ્સ પણ રાખવામાં આવ્યા હતા, જેથી પેટ્સ અને તેમના પેરેન્ટ્સ માટે સમગ્ર વાતાવરણ પેટ-ફ્રેન્ડલી રહે.
નવરાત્રીના કપડાંમાં ડોગ્સ જોઈને માલિકોની મહેનત દેખાઈ
વૈદેહી ભટ્ટે જણાવ્યું કે, આ આયોજનની સૌથી મોટી વાત ઇનામ કે ઇવેન્ટનું કદ નથી, પરંતુ પેટ્સ માટે લોકોમાં જોવા મળતો પ્રેમ અને લાગણી છે. નવરાત્રી માટે પોતાના ડોગ્સને તૈયાર કરવા પેટ-પેરેન્ટ્સ જે મહેનત કરે છે તે આ આયોજનમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. કોઈ પોતાના ડોગને પરંપરાગત અંદાજમાં તૈયાર કરે છે, તો કોઈ તેને નવરાત્રીના રંગમાં સજાવે છે. ડોગ્સ સાથે આવેલા પેટ-પેરેન્ટ્સ માટે આ માત્ર એક ઇવેન્ટ નહીં, પરંતુ પરિવારના સભ્ય સાથે તહેવાર ઉજવવાનો પ્રસંગ બની રહ્યો છે.
"એ ડોગ નથી, અમારા પરિવારનો સભ્ય છે"
વૈદેહી ભટ્ટે વધુમાં જણાવ્યું કે, કે 'પો-રાત્રી' પાછળની મુખ્ય લાગણી પેટ્સ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ પેટ-પેરેન્ટ્સ પોતાના ડોગ્સને પરિવારનો હિસ્સો માને છે અને એ જ લાગણી આ સમગ્ર આયોજનમાં જોવા મળે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, પોતાના પેટને નવરાત્રી માટે તૈયાર કરીને લાવનાર દરેક પેટ-પેરેન્ટની મહેનત, પ્રેમ અને એકતા જ 'પો-રાત્રી' પાછળની સૌથી મોટી બાબત છે.
અમદાવાદની આ 'પો-રાત્રી'એ નવરાત્રીની એક અલગ જ તસવીર સામે આવી, જ્યાં લોકો પોતાના પેટ્સ સાથે તહેવારનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા. ગરબાના તાલ વચ્ચે ડોગ્સની પૂંછડીઓ હલતી રહી અને પેટ-પેરેન્ટ્સ માટે નવરાત્રીની ઉજવણીનો અર્થ થોડો વધુ પરિવારભર્યો બની ગયો.
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