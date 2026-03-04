ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરના નરસિંહપરા વિસ્તારમાં ખંડણીખોરો બેફામ, ખંડણી ન આપતા દંપતી પર જીવલેણ હુમલો

સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રાના નરસિંહપરામાં પાવભાજીની લારી ચલાવતા દંપતી પાસે ખંડણીખોરોએ રૂ. 50 હજારની માંગણી કરતા ન આપતા દંપતીને માર મારીને મંગલસૂત્ર પણ લૂંટી ગયા.

નરસિંહપરા વિસ્તારમાં ખંડણીખોરો બેફામ
Published : March 4, 2026 at 9:11 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ દિવસેને દિવસે કથળતી જઈ રહી છે. આવા સંજોગોમાં ધાંગધ્રા શહેરમાં ખંડણીખોરોની બેફામીએ કાયદો વ્યવસ્થા નેવે મુકી દીધા છે. રાજસ્થાનથી આવેલા મદનલાલ પટેલ અને તેમના પરિવાર પર થયેલા જીવલેણ હુમલાએ આખા વિસ્તારને ભયભીત કરી દીધો છે. મદનલાલ પટેલ, જે ધાંગધ્રા બસ સ્ટેન્ડ નજીક પાવભાજીનો નાનો ધંધો કરીને પોતાના પત્ની અને 2 બાળકોનું ગુજરાન ચલાવે છે, તેમના ઘરે 4 આરોપીઓએ ઘુસીને તોડફોડ કરી, હુમલો કર્યો અને લૂંટપાટ પણ કરી હતી.

ઘટના ધાંગધ્રાના નરસિંહપરા વિસ્તારમાં બનેલી છે. મદનલાલ પટેલ અહીં તેમના પરિવાર સાથે રહે છે. તાજેતરમાં તેમના ઘરે 4 વ્યક્તિઓએ પહોંચીને 50 હજાર રૂપિયાની ખંડણીની માંગ કરી અને કહ્યું કે, "જો તારે તારી લારી ચલાવવી હોય તો 50 હજાર રૂપિયા આપ." મદનલાલ પાસે આટલી રકમ ન હોવાથી તેઓએ આરોપીઓને નાં આપતા આરોપીઓએ તેમના ઘરમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશ કર્યો. ઘરમાં તોડફોડ શરૂ કરી અને ધારીયા, ધોકા, પાઇપ જેવા સાધનોથી વાપરી મદનલાલ અને તેમના પત્ની પર હુમલો કર્યો હતો. મદનલાલને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થઈ, જેના કારણે તેમને પ્રથમ ધાંગધ્રા સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા અને પછી સુરેન્દ્રનગર મેડિકલ કોલેજમાં રેફર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની હાલત હજુ પણ ગંભીર જણાય છે.

નરસિંહપરા વિસ્તારમાં ખંડણીખોરો બેફામ (ETV Bharat Gujarat)

આ માત્ર એક વખતની ઘટના નથી. મદનલાલે પોલીસને જણાવ્યું છે કે છેલ્લા 4 વર્ષથી અલગ-અલગ ખંડણીખોરો તેમને હેરાન-પરેશાન કરતા આવ્યા છે. તેઓ વારંવાર તેમની લારી પાસે આવીને ગલ્લામાંથી પડેલા પૈસા લઈ જાય છે અને ધમકીઓ આપે છે. આ વખતે હુમલા દરમિયાન મદનલાલના પત્નીના ગળામાં પહેરેલું મંગલસૂત્ર પણ લૂંટી લેવામાં આવ્યું હતું. તેમના પત્નીને પગમાં ઇજા થતા ટાંકા લેવા પડ્યા છે. આ ઉપરાંત, હુમલા પછી પણ આરોપીઓએ મદનલાલના મોબાઇલ પર ફોન કરીને ધમકીઓ આપી છે. તેઓ કહે છે, "જો પૈસા નહીં આપે તો તમારો ધંધો નહીં ચલવા દઈએ અને તમારા બાળકોને શાળામાંથી ઉઠાવી લઈશું." આ ધમકીઓથી પરિવાર ભયભીત બન્યો છે.

આરોપીઓના નામ સંજય ચૌહાણ, છત્રપાલસિંહ ઝાલા, અંકિત રાવલ અને કેતન મકવાણા છે. ઘટના બન્યા પછી મદનલાલના પરિવારજનોએ 112 પર કોલ કર્યો હતો. આ મામલે ધાંગધ્રા સીટી પોલીસ તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. સમગ્ર બનાવ અંગે 4 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા, DSP પ્રેમસુખ ડેલુએ જણાવ્યું છે કે, "ભોગબનનારની ફરિયાદ પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી છે. વધુ તપાસ માટે સ્પેશિયલ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને તપાસ સોંપી છે. પરિવારને ન્યાય મળશે અને આવા ખંડણીખોરોને કડક સજા થશે." તેઓએ ભોગબનનાર પરિવારને ખાતરી પણ આપી છે કે આરોપીઓને કાયદાનું ભાન કરાવવામાં આવશે.

મદનલાલે પોલીસને વધુમાં જણાવ્યું કે, "ખંડણીખોરોની આ બેફામીથી અમારું જીવન બગડી ગયું છે. અમે નાનો ધંધો કરીને રોજી-રોટી ચલાવીએ છીએ, પણ આવી ધમકીઓથી બાળકો પણ ડરી ગયા છે." તેઓએ જિલ્લા પોલીસ વડાને રજૂઆત કરીને તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.

આ ઘટના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વધતા ગુનાઓનું પ્રતીક બની છે. સ્થાનિક લોકો પણ આ મુદ્દે ચિંતિત છે અને વધુ સુરક્ષાની માંગ કરી છે.

હાલ આ મામલે પોલીસની તપાસ ચાલુ છે અને આરોપીઓને ઝડપી પકડવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે.

સંપાદકની પસંદ

