દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં ચોથા માળેથી પટકાતા દર્દીનું કરુણ મોત, પોલીસ તપાસ શરૂ
દર્દી છાતી અને પેટની બીમારીની સારવાર માટે દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા
Published : November 22, 2026 at 9:26 PM IST
દાહોદ: દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાંથી એક ચોંકાવનારી અને કરુણ ઘટના સામે આવી છે. હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ થયેલા એક દર્દીએ હોસ્પિટલના ચોથા માળેથી નીચે છલાંગ લગાવતા મોતને ભેટ્યો છે. દર્દી અચાનક ચોથા માળેથી નીચે પટકાતા હોસ્પિટલ પરિસરમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ, દાહોદ પોલીસની ટીમ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી સમગ્ર મામલે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, દાહોદના રેટીયા ગામના રહેવાસી ફિરોજ જાદવભાઈ બિલવાલ છાતી અને પેટની બીમારીની સારવાર માટે દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. તેઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન અચાનક હોસ્પિટલના ચોથા માળેથી નીચે પટકાયા હતા.
ચોથા માળેથી નીચે પટકાતાં ફિરોજ બિલવાલને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને આ દુર્ઘટનામાં તેમનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. દર્દીના મોતના સમાચાર સામે આવતા જ હોસ્પિટલ પરિસરમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. હોસ્પિટલના સ્ટાફ તેમજ ત્યાં હાજર લોકોમાં પણ ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક દાહોદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. જાણ થતાં જ પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર ઘટનાની પ્રાથમિક વિગતો મેળવવાની સાથે તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસ દ્વારા મૃતકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે. સાથે જ હોસ્પિટલના ચોથા માળે કયા સંજોગોમાં આ ઘટના બની, દર્દી ત્યાં કેવી રીતે પહોંચ્યા અને ઘટનાના સમયે શું પરિસ્થિતિ હતી તે સહિતના વિવિધ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ સમગ્ર ઘટના અંગે હોસ્પિટલ તંત્ર તરફથી પણ માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે.
હાલમાં આ ઘટના પાછળનું ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. સારવાર દરમિયાન દર્દીએ કયા સંજોગોમાં ચોથા માળેથી નીચે છલાંગ લગાવી તે સૌથી મોટો સવાલ છે. શું આ પગલું કોઈ માનસિક તણાવના કારણે ભરવામાં આવ્યું હતું કે પછી તેની પાછળ અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર હતું? તે અંગે હાલ કંઈ પણ સ્પષ્ટ કહી શકાય તેમ નથી. દાહોદ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને પોલીસ તપાસ બાદ જ આ કરુણ ઘટનાની વાસ્તવિક હકીકત સામે આવશે.
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