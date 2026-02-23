પ્રેમ લગ્ન મુદ્દે પાટીદાર સેના આક્રમક: અધૂરા કાયદાના વિરોધમાં મહેસાણાથી ઊંઝા ઉમિયા માતાજી સુધી પદયાત્રા, માતાજીને હૂંડી અર્પણ કરી
રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિધાનસભામાં પ્રેમ લગ્ન સંબંધિત કાયદો નબળો, સરકારના બિલમાં મૂળ માંગણીઓ જ ગાયબ: પાટીદાર સેના
Published : February 23, 2026 at 10:44 AM IST
મહેસાણા: ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પ્રેમ લગ્ન (Love Marriage) અને ભાગેડુ લગ્નોમાં માતા-પિતાની સંમતિ ફરજિયાત કરવાના મુદ્દે પાટીદાર સમાજ સહિત વિવિધ સમાજો દ્વારા ઉગ્ર માંગ કરવામાં આવી રહી છે. તાજેતરમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિધાનસભામાં આ અંગેનો કાયદો લાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પાટીદાર સેના આ કાયદાની વર્તમાન રૂપરેખાથી નારાજ છે. પાટીદાર સેનાનું કહેવું છે કે સરકારે જે બિલ રજૂ કર્યું છે તેમાં તેમની મુખ્ય માંગણીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી અને કાયદો હજુ પણ નબળો છે, જેના વિરોધમાં અને સરકારને સદબુદ્ધિ મળે તે માટે પાટીદાર સેના દ્વારા મહેસાણાથી ઊંઝા ઉમિયા માતાજીના મંદિર સુધી એક ભવ્ય પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
પાટીદાર સેનાના આગેવાનોએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, પાટીદાર સેના દ્વારા ભાગેડુ લગ્ન, પ્રેમ લગ્ન અને મૈત્રી કરાર દ્વારા સમાજમાં જે દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે તેની સામે અવાજ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે. કેટલીક ઘટનાઓમાં નિર્દોષ દીકરીઓને ફોસલાવીને, પટાવીને કે લલચાવીને લઈ જવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ભાગેડુ લગ્નો અને મૈત્રી કરારનો ગેરઉપયોગ અટકે તે માટે પાટીદાર સેના દ્વારા સરકારને પાંચ મહત્વના મુદ્દાઓ સાથે લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
સરકારના બિલમાં મૂળ માંગણીઓ ગાયબ
પાટીદાર સેનાના આગેવાનોએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, સરકારે જાહેરાત કરી અને વિધાનસભામાં બિલ પણ રજૂ કર્યું, જેને અમે આવકારીએ છીએ. પરંતુ, પ્રજાની અને સમાજની જે વાસ્તવિક માંગ હતી કે ભાગેડુ પ્રેમ લગ્નના કાયદાને વધુ કડક અને મજબૂત બનાવવો, તે દિશામાં કોઈ નક્કર મુદ્દાઓ આ બિલમાં ઉમેરવામાં આવ્યા નથી. સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા બિલમાં પાટીદાર સેનાની માંગણીઓ મુજબના સુધારા જોવા મળ્યા નથી, જેથી હજુ પણ દીકરીઓના ભવિષ્ય સામે ખતરો યથાવત છે.
પાટીદાર સેનાની મુખ્ય માંગણીઓ શું છે?
લગ્નની નોંધણીનું સ્થળ: દીકરા કે દીકરીના માતા-પિતાનું જ્યાં આધારકાર્ડ નોંધાયેલું હોય, તે જ ગામની ગ્રામ પંચાયત અથવા નગરપાલિકામાં જ લગ્નની નોંધણી (Marriage Registration) થવી જોઈએ. ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબ દીકરીની વિદાય તેના પોતાના ઘરેથી જ થતી હોય છે, તેથી નોંધણી અન્ય કોઈ જિલ્લા કે રાજ્યમાં ન થવી જોઈએ.
લોહીના સંબંધવાળા સાક્ષીઓ: પ્રેમ લગ્ન કે કોર્ટ મેરેજમાં સાક્ષીઓ તરીકે કોઈપણ અજાણ્યા વ્યક્તિઓને કે ભાડૂતી લોકોને ઊભા રાખી દેવામાં આવે છે. તેના બદલે, લગ્નની નોંધણી વખતે લોહીના સંબંધ ધરાવતા સાક્ષીઓ હોવા ફરજિયાત કરવા જોઈએ અને આવા સાક્ષીઓની પણ વિશેષ જવાબદારી નક્કી થવી જોઈએ.
મિલકતમાંથી બેદખલ કરવાની જોગવાઈ: માતા-પિતા સુધી દીકરી કે દીકરાને સામાજિક રીતે પરણાવવાની અને ઉછેરવાની જવાબદારી નિભાવતા હોય છે. છતાં જો માતા-પિતાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ કોઈ સંતાન લગ્ન કરે, તો તેવા કિસ્સામાં સંતાનને માતા-પિતાની તમામ મિલકતોમાંથી આપોઆપ બેદખલ કરવા માટેની કડક જોગવાઈ કાયદામાં હોવી જોઈએ.
મૈત્રી કરારમાં સુધારો: મૈત્રી કરારના કાયદામાં પણ મોટા પાયે સુધારા કરવાની આવશ્યકતા છે, જેથી તેનો સામાજિક દુરુપયોગ અટકાવી શકાય.
માતાજીના ચરણોમાં મૂકશે 'હૂંડી'
પોતાની આ માંગણીઓ સરકાર સુધી પહોંચાડવા અને સમાજની પીડાને વાચા આપવા માટે પાટીદાર સેનાના કાર્યકરો મહેસાણાથી પગપાળા ચાલીને ઊંઝા ખાતે કડવા પાટીદારોના આસ્થાના પ્રતિક સમાન કુળદેવી મા ઉમિયાના દરબારમાં પહોંચશે. ત્યાં પહોંચીને તેઓ માતાજીના ચરણોમાં એક 'હૂંડી' (લેખિત અરજી) મૂકશે. આ હૂંડીમાં તેમની તમામ પડતર માંગણીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેઓ માતાજીને પ્રાર્થના કરશે કે રાજ્ય સરકારને સદબુદ્ધિ આપે અને દીકરીઓના ભવિષ્ય તેમજ પરિવારોની શાંતિ માટે આ કાયદામાં જરૂરી સુધારા કરી તેને અપેક્ષા મુજબ કડક બનાવે.
આગેવાનોએ અંતમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, આ માત્ર એકલા પાટીદાર સમાજનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ આ પદયાત્રામાં તેઓ તમામ જ્ઞાતિ અને સમાજની પીડા લઈને નીકળ્યા છે, કારણ કે આ દુષણથી દરેક સમાજના માતા-પિતા પીડાઈ રહ્યા છે.
