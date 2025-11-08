શિક્ષણની જેમ હવે ચૂંટણીમાં પણ અનામતની માંગણી, પાટીદાર નેતા અલ્પેશ કથીરિયાનું મોટું નિવેદન
અલ્પેશ કથીરિયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સત્તા અને સિસ્ટમમાં આપણે ભાગીદાર બનવું પડશે.
Published : November 8, 2025 at 8:46 PM IST
સુરત: પાટીદાર અને ભાજપના નેતા અલ્પેશ કથીરિયાએ ફરી એકવાર અનામતના મુદ્દે સૂર વ્યક્ત કરીને રાજકીય ગરમાવો પેદા કર્યો છે. સુરતમાં આપેલા એક નિવેદનમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે અભ્યાસમાં અનામત માટે લડત ચલાવવામાં આવી હતી, તે જ રીતે હવે ચૂંટણીમાં અનામત મેળવવા માટે લડવું પડશે.
અલ્પેશ કથીરિયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સત્તા અને સિસ્ટમમાં આપણે ભાગીદાર બનવું પડશે. તેમણે કહ્યું કે, "શિક્ષણમાં અનામત લીધું, તે જ રીતે હવે ચૂંટણીમાં અનામત માટે સરકારમાં રજૂઆત કરી છે અને હાઈકોર્ટમાં પણ પિટિશન કરી છે."
27% અનામતનો નિયમ અને ખરાબ પરિણામની આશંકા
તાજેતરમાં ભારતમાં પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં 27% અનામતનો નિયમ લાગુ કરવામાં આવી છે, જેનું પરિણામ ખરાબ આવશે તેવી આશંકા કથીરિયાએ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ઉમેર્યું, "આ નિયમનું પરિણામ ખરાબ મળશે, તમે (સમાજ) છો તો પણ તમારે 27%માં ભાગ આપવાનો. તમારા ગામમાં 100% (તમારા સમુદાયના) હશે તો પણ બીજા મેમ્બરોને લડાવવા પડશે."
ગામડાંઓમાં સમાજને એક થવા હાકલ
પાટીદાર આગેવાન અલ્પેશ કથીરિયાએ દરેક ગામમાં સમાજને એક થવાની જરૂર છે. તેમ જણાવીને આવનારા દિવસોમાં સ્થિતિ ખરાબ થશે તેવી ચેતવણી પણ ઉચ્ચારી હતી. તેમના આ નિવેદનોએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની આગામી ચૂંટણીઓમાં અનામતના મુદ્દે ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી છે.
આ પણ વાંચો: