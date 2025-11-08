ETV Bharat / state

શિક્ષણની જેમ હવે ચૂંટણીમાં પણ અનામતની માંગણી, પાટીદાર નેતા અલ્પેશ કથીરિયાનું મોટું નિવેદન

અલ્પેશ કથીરિયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સત્તા અને સિસ્ટમમાં આપણે ભાગીદાર બનવું પડશે.

શિક્ષણની જેમ હવે ચૂંટણીમાં પણ અનામતની માંગણી
શિક્ષણની જેમ હવે ચૂંટણીમાં પણ અનામતની માંગણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 8:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: પાટીદાર અને ભાજપના નેતા અલ્પેશ કથીરિયાએ ફરી એકવાર અનામતના મુદ્દે સૂર વ્યક્ત કરીને રાજકીય ગરમાવો પેદા કર્યો છે. સુરતમાં આપેલા એક નિવેદનમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે અભ્યાસમાં અનામત માટે લડત ચલાવવામાં આવી હતી, તે જ રીતે હવે ચૂંટણીમાં અનામત મેળવવા માટે લડવું પડશે.

અલ્પેશ કથીરિયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સત્તા અને સિસ્ટમમાં આપણે ભાગીદાર બનવું પડશે. તેમણે કહ્યું કે, "શિક્ષણમાં અનામત લીધું, તે જ રીતે હવે ચૂંટણીમાં અનામત માટે સરકારમાં રજૂઆત કરી છે અને હાઈકોર્ટમાં પણ પિટિશન કરી છે."

શિક્ષણની જેમ હવે ચૂંટણીમાં પણ અનામતની માંગણી (ETV Bharat Gujarat)

27% અનામતનો નિયમ અને ખરાબ પરિણામની આશંકા
તાજેતરમાં ભારતમાં પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં 27% અનામતનો નિયમ લાગુ કરવામાં આવી છે, જેનું પરિણામ ખરાબ આવશે તેવી આશંકા કથીરિયાએ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ઉમેર્યું, "આ નિયમનું પરિણામ ખરાબ મળશે, તમે (સમાજ) છો તો પણ તમારે 27%માં ભાગ આપવાનો. તમારા ગામમાં 100% (તમારા સમુદાયના) હશે તો પણ બીજા મેમ્બરોને લડાવવા પડશે."

ગામડાંઓમાં સમાજને એક થવા હાકલ
પાટીદાર આગેવાન અલ્પેશ કથીરિયાએ દરેક ગામમાં સમાજને એક થવાની જરૂર છે. તેમ જણાવીને આવનારા દિવસોમાં સ્થિતિ ખરાબ થશે તેવી ચેતવણી પણ ઉચ્ચારી હતી. તેમના આ નિવેદનોએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની આગામી ચૂંટણીઓમાં અનામતના મુદ્દે ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. કોંગ્રેસની 'કિસાન આક્રોશ યાત્રા' અમરેલીમાં પહોંચતા સરકાર પર પ્રહારો, સરકાર સહાયના નામે નાટક કરે છે: પ્રતાપ દુધાત
  2. 'ખરેખર ખેડૂતો માટે પેકેજ નહીં પડીકું આપવામાં આવ્યું છે', કોંગ્રેસે સરકારના સહાય પેકેજ પર શું કહ્યું?

TAGGED:

PATIDAR LEADER ALPESH KATHIRIYA
RESERVATION IN ELECTION
SURAT NEWS
ALPESH KATHIRIYA
PATIDAR LEADER ALPESH KATHIRIYA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.