પથુભા ગોહિલનું કસ્ટડીમાં મૃત્યુ, 36 કલાક બાદ પણ પરિવારનો મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઈનકાર: જવાબદારો સામે પગલાં લેવાની માગ સાથે સમાજનું આવેદન
પથુભા ગોહિલનું મૃત્યુ થયા બાદ ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજમાં ઘેરા પડઘા પડ્યા
Published : November 26, 2026 at 9:59 PM IST
ભાવનગર: Gujctocના ગુનામાં ભાવનગર જિલ્લા જેલમાં કસ્ટડીમાં રહેલા પથુભા ગોહિલને હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. આ મામલે પરિવાર અને સમાજ દ્વારા જેલ તંત્ર સામે બેદરદારીના આક્ષોપો સાથે મૃત્યુના 36 કલાક બાદ પણ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઈનકાર કર્યો છે. તેમણે જવાબદારો સામે યોગ્ય પગલાં લેવાની માગ સાથે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું છે.
પથુભા ગોહિલનું મૃત્યુ થયા બાદ ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજમાં ઘેરા પડઘા પડ્યા છે. પરિવાર અને સમાજ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે અને તેમની સામે થયેલા ફરિયાદને પગલે જવાબદાર સામે કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી છે. 36 કલાક થવા છતાં હજુ સુધી મૃતદેહ સ્વીકારાયો નથી.
જિલ્લા જેલમાં હાર્ટ એટેક આવતા હોસ્પિટલ ખસેડાયા
ભાવનગરની જિલ્લા જેલમાં ગુનામાં કસ્ટડીમાં રહેલા પથુભા ગોહિલને બે દિવસ પૂર્વે હાર્ટ એટેક આવતા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જો કે ત્યારબાદ ફરી જેલ ખાતે લઈ જવાયા હતા. પરંતુ મોડી રાત્રે ફરી હાર્ટ એટેક આવતા સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું.પથુભા ગોહિલના મૃત્યુ બાદ ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ રોષે ભરાયો છે. પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
પરિવારે કર્યો આક્ષેપ અને માંગ
પથુભા ગોહિલના ભત્રીજા ક્રિપાલસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે અમે આજે કલેકટરને મળ્યા છે અને તેઓ અમને સાંભળ્યા છે તેમને અમારી ફરિયાદ લીધી છે અને જવાબદાર સામે ફરિયાદ થાય તેવા પગલાં ભરશું તેમ જણાવ્યું છે. આની પાછળ જે ટોળકી હશે તે જ ઝડપાઈ જાય કલેક્ટરે પોઝિટિવ નિર્ણય આપ્યો છે. 35 કલાકથી મૃતદેહ સ્વીકાર્યો નથી તો નિર્ણય થઈ જાય. હાલમાં કલેકટર આઈજી અને માનવ અધિકાર પંચને આવેદન આપવાના છીએ.
કોની સામે પગલાં ભરવાની માંગ
ક્રિપાલસિંહ ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તપાસ કરનાર જેટલા અધિકારી, આઈજી,એસપી તમામ સામેલ છે. ષડયંત્રમાં કેમ લોકો ભોગ બન્યા, જે મોભી છે તેને કેમ પાડી દેવામાં આવે, તે કરનાર બધા સામેલ છે. તેમાં અધિકારી અને ગજસીટોક નાખવા પ્રેશર કર્યું હતું. વલ્લભભાઈ વિરડીયા, તેના ભાઈ હસમુખભાઈ, આઈજી અને તપાસ કરે છે. અંસુલ જૈન સાહેબ જે તપાસ કરે છે માત્રને માત્ર ત્રણ મહિના કેમ રહી શકે. રાજકીય દબાણ ફૂલ છે. આની પાછળ રાજકીય હાથો હોય જ.
IGનું નિવેદન
ભાવનગરના આઈજી રાજેન્દ્ર અસારીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજસીટોક ગુના અંતર્ગત પથુભા ગોહિલ કસ્ટડીમાં હતા ત્યારે તેમનું મૃત્યુ થવા પામ્યું હતું તેને લઈને સમાજના લોકો આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા. તેમના મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી જે હકીકત આપી છે તે સ્વીકારવામાં આવી છે. આ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી છે કોઈ ફરિયાદ ખોટી કરતું હશે તો ઉપરી અધિકારી તપાસ કરી કાર્યવાહી થઈ શકે છે. આ મામલે મેજિસ્ટ્રેટ લેવલે તપાસ થશે.
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