ધરમપુરના ગામોમાં મોબાઈલ નેટવર્કની દયનીય સ્થિતિ, 108 ઍમ્બ્યુલન્સને પણ નથી લાગતા કૉલ
ધરમપુરના ધામણી, તામછડી, ઢાંકવળ અને પેણઢા ગામોમાં મોબાઈલ નેટવર્કનો સંપૂર્ણ અભાવ, ગ્રામજનોના રોજિંદા જીવનમાં અસહ્ય મુશ્કેલી.
Published : June 6, 2026 at 3:35 PM IST
વલસાડ : ધરમપુર તાલુકાના ધામણી, તામછડી, ઢાંકવળ અને પેણઢા સહિતના ગામોમાં મોબાઈલ નેટવર્કની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની ગઈ છે. આ વિસ્તારોમાં જાણીતી કંપનીના મોબાઈલ નેટવર્ક ખૂબ જ નબળું છે અથવા ઘણા વિસ્તારોમાં સંપૂર્ણ રીતે ઉપલબ્ધ જ નથી.
નેટવર્કના અભાવે આ ગામોના હજારો ગ્રામજનો દૈનિક જીવનમાં અસહ્ય મુશ્કેલીઓ વેઠી રહ્યા છે. સામાન્ય ફોન કૉલ કરવા માટે પણ લોકો વલખાં મારે છે. એક ગામથી બીજા ગામ કે શહેર સાથે સંવાદ જ ન થઈ શકે ત્યારે આ ગ્રામ્ય વિસ્તારો સંચારની દ્રષ્ટિએ અલગ-થળ પડી ગયા હોય તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.
વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્થિતિ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. ઓનલાઇન અભ્યાસ, પ્રવેશ પ્રક્રિયા, સ્કોલરશિપ અરજી અને ઓનલાઇન પરીક્ષા જેવી આધુનિક શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાઓ આ ગામોના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્વપ્ન બની ગઈ છે.
સૌથી ગંભીર પાસું એ છે કે સરકારી યોજનાઓનો લાભ ઓનલાઇન મેળવવો, ઇ-ગ્રામ, ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા, બેંકિંગ સેવા અને UPI પેમેન્ટ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ આ લોકો માટે સાવ અઘરી બની ગઈ છે. ગ્રામ્ય ગરીબ વર્ગ, ખેડૂતો અને વૃદ્ધ નાગરિકો આ સ્થિતિથી સૌથી વધારે પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે.
સ્થાનિક રહીશ લક્ષ્મીબેને જણાવ્યું કે, "108 ઍમ્બ્યુલન્સ, હૉસ્પિટલ અને ઈમરજન્સી સેવા માટે ફોન કરવો હોય ત્યારે નેટવર્ક ન મળતા ગ્રામજનો ભારે મુસીબતમાં મુકાઈ જાય છે. ઘણી વખત કિંમતી જીવ ગુમાવવાની ભીતિ ઊભી થાય છે."
આ ગંભીર સ્થિતિ ધ્યાને લઈ અરજદાર વિજયભાઈ બારિયાએ ધારમપુર-૨ ના મામલતદાર અને પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ લેખિત રજૂઆત કરી છે. તેમણે માગ કરી છે કે આ ગામોમાં મોબાઈલ નેટવર્કની તપાસ કરાવી, Vodafone Idea અને Reliance Jio કંપનીઓ સાથે સંકલન કરી નવા ટાવર સ્થાપિત કરવામાં આવે.
વિજયભાઈ બારિયાએ કહ્યું, "ચોમાસામાં ભારે વરસાદ, પૂર અને ભૂસ્ખલન જેવી કુદરતી ઘટનાઓ સમયે ગ્રામજનો મદદ માટે ફોન પણ કરી શકતા નથી. આ લોકો વર્ષોથી આ વ્યથા ભોગવી રહ્યા છે. સરકારે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ."
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