પાટણ: સરસ્વતીના કોઇટા ગામ નજીક છોટા હાથી ટેમ્પો ઝાડ સાથે અથડાતાં બે મિત્રોનાં કરુણ મોત
માર્ગ પર અચાનક ગાય આડી ઉતરતાં છોટા હાથી ટેમ્પો ગાયને અથડાઈને સીધો ઝાડ સાથે અથડાયો હતો.
Published : August 7, 2026 at 9:22 AM IST
પાટણ: પાટણ-ડીસા હાઇવે પર સરસ્વતી તાલુકાના કોઇટા હેમાણીપુરા ગામ નજીક સરસ્વતી તાલુકાના બે મિત્રો છોટા હાથી ટેમ્પોમાં ભેંસ ઉતારીને પરત ફરતાં વખતે હાઇવે માર્ગ પર અચાનક ગાય આડી ઉતરતાં છોટા હાથી ટેમ્પો ગાયને અથડાઈને સીધો ઝાડ સાથે અથડાયો હતો.
ટેમ્પોના આગળના ભાગનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો અને બંને મિત્રો કેબિનમાં ફસાઈ જતાં મહામુસીબતે બહાર કાઢી તાત્કાલિક ૧૦૮માં સારવાર માટે જંગરાલ ખાતે લઈ જવાયા બાદ ત્યાંથી પાટણની ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા હતા. પરંતુ બંને મિત્રોનાં કમકમાટી ભર્યાં મોત નીપજ્યાં હતાં, જેને લઈ પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.
મળતી માહિતી મુજબ સરસ્વતી તાલુકાના અમરપુરા ગામના મોહમ્મદ રફીકભાઈ (૩૫) અને રવિયાણા ગામના શાહિદ અફઝલ (૨૭) નામના બંને મિત્રો ભેંસોની લે-વેચના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હોવાથી છોટા હાથી ટેમ્પોમાં ભેંસ ઉતારીને પરત ફરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન રાત્રિના સમયે સરસ્વતી તાલુકાના વાગડોદ પોલીસ મથકની હદમાં આવેલા કોઇટા હેમાણીપુરા નજીક હાઇવે માર્ગ પર અચાનક ગાય આડી ઉતરતાં છોટા હાથી ટેમ્પો ગાયને અથડાઈને સીધો ઝાડ સાથે અથડાતાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો.
અકસ્માતમાં મોતને ભેટેલા મોહમ્મદ રફીકભાઈના લગ્ન ચાર માસ પૂર્વે જ થયા હતા, જેથી પત્ની પણ ટૂંકા સમયમાં જ વિધવા બનતાં ભારે ગમગીની છવાઈ જવા પામી હતી. તેમજ રવિયાણા ગામના શાહિદ અફઝલને પણ સંતાનમાં એક વર્ષની બાળકી અને પાંચ વર્ષનો પુત્ર હોવાથી બંને સંતાનોએ નાનપણમાં જ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી દેતાં વાતાવરણમાં ગમગીની છવાઈ જવા પામી હતી અને બંનેના પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.