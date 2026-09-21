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પાટણના સમી નજીક મળેલી બિનવારસી બાળકીનો ભેદ ઉકેલાયો, LCBએ પ્રેમી પંખીડાને ઝડપ્યા

પકડાયેલા આરોપી પરેશ ઠાકોર અને રેખા વાલ્મીકિ વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હતો, દીકરીની લાલસામાં અમદાવાદથી બાળકી લાવ્યા હતા.

પાટણના સમી નજીક મળેલી બિનવારસી બાળકીનો ભેદ ઉકેલાયો
પાટણના સમી નજીક મળેલી બિનવારસી બાળકીનો ભેદ ઉકેલાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 1:29 PM IST

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પાટણ: સમી નજીક બંધ જિનિંગ મિલમાંથી મળી આવેલી 6થી 7 મહિનાની બિનવારસી બાળકીનો ભેદ ગણતરીના દિવસોમાં પાટણ એલસીબીએ ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે એક પ્રેમી પંખીડાને ઝડપી પાડ્યું છે અને બાળક ક્યાંથી મેળવ્યું તેની પૂછપરછમાં તેઓએ અમદાવાદમાં સિકંદર નામની વ્યક્તિ પાસેથી બાળકી લીધી હોવાનું જણાવ્યું છે.

પોલીસે આરોપીઓના આઠ દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા હતા, જે કોર્ટે મંજૂર કર્યા બાદ પૂછપરછમાં આ વાતનો ખુલાસો થયો હતો. યુવતીને અગાઉના પતિ સાથેના લગ્નથી ચાર સંતાનો હતા અને તે બધા છોકરા હતા. પતિનું અવસાન થયા બાદ તેને આ યુવક સાથે પ્રેમ થયો હતો અને દીકરીની લાલસાને કારણે બાળકીની ચોરી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

LCBએ પ્રેમી પંખીડાને ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)

ઘટના શું હતી?

સમી તાલુકાના કઠિવાડા નજીક 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ કઠિવાડા નજીક આવેલી દિશા ઇન્ડસ્ટ્રીઝના દરવાજા પાસેથી એક તરછોડાયેલી બાળકી મળી આવી હતી. આ ઘટનામાં ગુજરાત સરકારની 112 જનરક્ષક ટીમ દ્વારા બાળકીને તાત્કાલિક ધારપુર હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી હતી.

બાળકીની ઓળખ માટે પોલીસે સોશિયલ મીડિયામાં ફોટોગ્રાફ્સ વાયરલ કર્યા હતા અને વિવિધ રૂટના સીસીટીવી ચેક કર્યા હતા.

ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે પોલીસે 10,000 રૂપિયાના એક મોબાઈલ સાથે બે આરોપીઓને પકડી પાડ્યા હતા. પકડાયેલા આરોપીઓમાં પરેશ ઠાકોર રહે નાથપુરા, બનાસકાંઠા અને રેખા વાલ્મીકિ રહે દિયોદર સામેલ છે.

બંને આરોપીઓ વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હોવાથી બાળકીને લઈને અવારનવાર ઝઘડા થતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઝઘડાથી કંટાળીને 11 સપ્ટેમ્બરની સાંજે 7 વાગ્યે બાળકીને અવાવરું જગ્યાએ મૂકીને બંને નાસી ગયા હતા.

એલસીબી ટીમે આરોપીઓ સામે બીએનએસ કલમ 93 અને જેજે એક્ટ કલમ 75 હેઠળ ગુનો નોંધી સમી પોલીસને સોંપ્યા છે.

પકડાયેલા પ્રેમી પંખીડાની પૂછપરછમાં હજુ વધુ ખુલાસા થઈ શકે છે અને બાળક ચોરીનું કૌભાંડ બહાર આવી શકે છે.

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TAGGED:

PATAN LCB ARREST
SAMI ABANDONED BABY
GUJARAT CHILD THEFT
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