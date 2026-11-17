પાટણ: શ્રેય મોલ પાસે 5-6 રાઉન્ડ ફાયરિંગની ઘટના, પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે
પાટણ શહેરના હાસાપુર વિસ્તારમાં આવેલા રોટલીયા હનુમાન નજીક આયુષ ટાઉનશીપ પાસે શ્રેય મોલ નજીક ફાયરિંગ થયું હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : November 17, 2026 at 12:59 PM IST
પાટણઃ રોટલીયા હનુમાન મંદિર નજીક આવેલી આયુષ ટાઉનશીપ પાસે ફાયરિંગની ઘટના બનતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી છે. એસપી સહિત એલસીબી, એસઓજી અને બી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
પાટણ શહેરના હાસાપુર વિસ્તારમાં આવેલા રોટલીયા હનુમાન નજીક આયુષ ટાઉનશીપ પાસે શ્રેય મોલ નજીક ફાયરિંગ થયું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. બનાવની જાણ થતા જ પાટણ એસપી સહિત એલસીબી, એસઓજી અને બી ડિવિઝન પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો છે અને સમગ્ર મામલે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
પાટણ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને પડકારતી ફાયરિંગની એક ગંભીર ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ, શહેરના હાસાપુર વિસ્તારમાં આવેલા રોટલીયા હનુમાન મંદિર નજીક આયુષ ટાઉનશીપ પાસેના શ્રેય મોલ નજીક અચાનક ફાયરિંગ થયું હોવાની વિગતો સામે આવી છે. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ આ સ્થળે શ્રેય ફિટનેસ નીચે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
ધોળા દિવસે બનેલી આ ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ભય અને ચકચારનો માહોલ ફેલાયો છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જાણ થતાની સાથે જ પાટણ જિલ્લા પોલીસ વડા (SP) સહિત લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB), સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) અને બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનનો ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને ફાયરિંગ કયા કારણોસર અને કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું તે દિશામાં ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી છે.
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