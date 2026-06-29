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'તમે અમારાથી નીચા છો તો વરઘોડો શા માટે કાઢો છો' ?, પાટણના હાજીપુરમાં વરરાજા સાથે મારપીટ, 5 સામે ગુનો દાખલ

વરઘોડો કાઢવા બાબતે 5 શખ્સોએ હુમલો કર્યો હતો અને જ્ઞાતિસૂચક અપશબ્દો અને ધમકી આપવા બદલ પોલીસે પાંચ સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

લગ્નના વરઘોડા દરમિયાન વરરાજા પર હુમલો
લગ્નના વરઘોડા દરમિયાન વરરાજા પર હુમલો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 7:05 AM IST

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Updated : June 29, 2026 at 7:54 AM IST

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પાટણ: જિલ્લાના હાજીપુર ગામમાં લગ્નના વરઘોડા દરમિયાન હુમલાની ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી છે. આજે પણ છૂત અછૂત અને જાતિવાદના કિસ્સાએ સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. હાજીપુર ગામે વરરાજાને ઘોડા પરથી નીચે પાડી મારામારી કરવામાં આવી હોવાનો અને જાતિસૂચક શબ્દો બોલી ધમકી આપવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે બાલીસણા પોલીસ મથકે પાંચ શખ્સો સામે ગુનો નોંધાયો છે.

પરિવારના આક્ષેપ મુજબ કેટલાક શખ્સોએ વરરાજાને ઘોડા પરથી નીચે પાડી માર માર્યો હતો. એટલું જ નહીં, વરરાજાનો સૂટ ફાડી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે.

હાજીપુરમાં લગ્નના વરઘોડા દરમિયાન વરરાજા પર હુમલો (Etv Bharat Gujarat)

પરિવારનો આક્ષેપ છે કે વરરાજાના કાકા, કાકી અને માતા પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તેમજ જાતિસૂચક શબ્દો બોલી અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું. "ફરી વરઘોડો કાઢશો તો જાનથી મારી નાખીશું" જેવી ધમકીઓ પણ આપવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે. ઘટનાને પગલે પટણી અને ઠાકોર સમાજ વચ્ચે તણાવનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

કૌશિક પટણી, વરરાજા અને પીડિત
કૌશિક પટણી, વરરાજા અને પીડિત (Etv Bharat Gujarat)

''અમે પાટણથી ફુલેકુ લઈને ઘર તરફ આવી રહ્યાં હતાં અને રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ હાજીપુર બસ સ્ટેશનથી અમે વરઘોડો કાઢ્યો હતો અને ગામના ચોકમાં અમે ગરબા રમતા હતા, અને ગરબા રમતા રમતા અમે ત્યાંથી નીકળ્યા ત્યારે રામુજી ચનાજી નામના શખ્સે અચાનક જ હુમલો કર્યો મારો કોલર પકડીને મને નીચે પછાળ્યો અને મારપીટ કરી, જેમાં મારી સોનાની ચેઈને ખોવાઈ ગયેલ છે. તેણે કહ્યું તમે પટણી છો અમારાથી નીચા છો તો વરઘોડો શા માટે કાઢો છો ? અમારૂં બંધારણ થઈ ગયું છે અમે નથી કાઢતા તો તમે શું કામ કાઢો છો ? અગાઉ પણ આવા ઘણા બનાવો બની ચુક્યા છે. પોલીસ પાસે એક જ અપેક્ષા છે કે અમને ન્યાય મળે''. - કૌશિક પટણી, વરરાજા અને પીડિત

સમગ્ર મામલે બાલીસણા પોલીસ મથકે પાંચ નામજોગ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. લગ્નવિધિ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. પીડિત પરિવાર દ્વારા જાતિસૂચક શબ્દો વાપરી તોફાન મચાવનારાઓ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

પોલીસે 5 શખ્સો સામે ગુનો નોંધીને કસ્ટડીમાં લીધા (Etv Bharat Gujarat)

''બાલીસણાના હાજીપુર ગામે 27 જૂનના રોજ કૌશિક પટણી નામના યુવકના લગ્ન હતા અને તેને લઈને વરઘોડાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વરઘોડો નિકળ્યો હતો ત્યારે રીતિ રિવાજ અનુસાર ગામના વાઘેશ્વરી માતાજીના મંદિરે વરરાજા ઘોડા ઉપરથી ઉતરી જતા હોય છે અને પછી આગળ જઈને ફરી ચડી જતાં હોય છે. આ બાબતે મનદુ:ખ થતાં ગામના જ રામુજી ચનાજી ઠાકોરે વરઘોડાને અટકાવી વરરાજાને ઘોડા ઉપરથી ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને આજ બાબતમાં આખી પરિસ્થિતિ વણસી હતી. પોલીસને આ વાતની જાણ થતાં તાત્કાલીક પહોંચી હતી અને ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે કુલ પાંચ ઈસમો વિરૂધ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ અંતર્ગત ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પાંચેય આરોપી પોલીસની કસ્ટડીમાં છે. બીજી તરફ પોલીસે તકેદારીના ભાગ રૂપે જ્યારે તેમની જાન અમદાવાદ રવાના થઈ રહી હતી ત્યારે પોલીસ બંદોબસ્ત ફાળવ્યો હતો અને હાલ સ્થિતિ કાબુમાં છે અને ગામમાં કોઈ વિવાદ નથી''. - પરેશ રેણૂકા, DySP

Last Updated : June 29, 2026 at 7:54 AM IST

TAGGED:

ATTACK ON GROOM
CASTEIST ABUSE CASE
BALISANA POLICE CASE
વરઘોડો વિવાદ
ATTACK ON WEDDING PROCESSION

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