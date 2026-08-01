ETV Bharat / state

પાટણ: ચાણસ્માના ભાટસર ગામે ખેતરો બેટ બન્યા, 700 વિઘા જમીનમાં પાણી ભરાતા ખરીફ પાકના વાવેતરને નુકસાન

ચાણસ્મા તાલુકાના ભાટસર ગામે ખરીફ પાક છેલ્લા દશેક વર્ષથી કુદરતી નહીં, પરંતુ કૃત્રિમ સમસ્યાના કારણે નિષ્ફળ જતો હોવાથી ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

વરસાદી પાણીથી ખેડૂતો પરેશાન
વરસાદી પાણીથી ખેડૂતો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પાટણ: ચાણસ્મા તાલુકાનું ભાટસર ગામ વરસાદને કારણે નહીં પણ વરસાદી પાણી ભરવાના કારણે છેલ્લા દસ વર્ષથી ગ્રામજનો ખેડૂતો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. વારંવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો છતાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા આજદિન સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી અને ગત રોજ થયેલ વરસાદના કારણે વધુ એકવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ચાણસ્મા તાલુકાના ભાટસર ગામના મોટાભાગના ખેડૂતોનો ચોમાસામાં વાવેતર કરવામાં આવેલા ખરીફ પાક છેલ્લા દશેક વર્ષથી કુદરતી નહીં, પરંતુ કૃત્રિમ સમસ્યાના કારણે નિષ્ફળ જતો હોવાથી ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, અને તંત્ર સમક્ષ સમસ્યાના નિવારણ માટે યોગ્ય નિર્ણય લઈને કાયમી ધોરણે નિવારણ આવે તેવી પ્રક્રિયા કરવા માટે માંગ કરી છે. હાલમાં ચાણસ્મા પંથકમાં વરસાદ નોંધાયાં બાદ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભાટસર ગામે 80 ટકા જમીનમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં ખેડૂતોનો ચોમાસામાં વાવેતર કરવામાં આવેલ મોટાભાગનો પાક નિષ્ફળ ગયો હોવાથી આર્થિક નુકસાની વેઠવાનો વખત આવ્યો છે.

વરસાદી પાણીથી ખેડૂતો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

ચાણસ્મા તાલુકાના ભાટસર ગામના મોટાભાગના લોકો ખેતીવાડી અને પશુપાલન વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે અને ગામની સીમમાં આશરે 700 વીઘા જેટલી જમીનમાં ખેડૂતો ખેતીવાડી કરીને જીવન નિર્વાહ કરી રહ્યા છે. જેમાં મોટાભાગના ખેડૂતો દ્વારા ચોમાસામાં ખરીફ પાકોનું વાવેતર કરતાં હોવાથી ચાલું વર્ષે તમામ ખેડૂતો દ્વારા કપાસ સહિત અડદ અને તુવેરનું વાવેતર કરી દીધું હતું. પરંતુ વરસાદ ખેંચાયા બાદ એકાએક નોંધાયેલા વરસાદના કારણે ભાટસર ગામની સીમમાં આજૂબાજૂના ગામના વરસાદી પાણી વહીને ભરાઈ ગયા છે.

બીજી તરફ વરસાદી પાણીનો નિકાલ થાય તેવી પણ વ્યવસ્થા ન હોવાથી ખેડૂતોને દર વર્ષે પાક નુકસાની વેઠવાનો વારો આવતો હોય છે. ત્યારે ચાલુ વર્ષે હાલમાં ગામની 80 ટકા જમીન બેટમાં ફેરવાઈ ગઈ હોવાથી ખેડૂતોને આર્થિક બોજ પડતાં રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. સીમમાં ખેડૂતો દ્વારા વાવેતર કરવામાં આવેલ કપાસ અને કઠોળના ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાયેલા રહેતાં હાલમાં પાક પણ કોહવાઈ રહ્યો છે. જેને લઈ ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થવા જઈ રહ્યું છે.

તદ્પરાંત ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા દશેક વર્ષથી ગામની સીમમાંથી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાથી દર વર્ષે આ સમસ્યા સર્જાય છે. હાલમાં ભરાઈ રહેલા વરસાદી પાણીના કારણે ખેડૂતો દ્વારા હવે આગામી સમયમાં દિવેલાનું વાવેતર કરવામાં પણ મોડા પડશે અને તેમાંય જો હજુ વધુ વરસાદ નોંધાય તો આખી ખરીફ સીઝન ફેલ જવાની ભીતી ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને દર વર્ષે સર્જાતી સમસ્યાના નિવારણ માટે નિષ્ણાંતો મારફતે મુલાકાત કરાવીને વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની યોગ્ય વ્યવસ્થા શોધી કાઢવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. ભિલોડાની ઇન્દ્રાસી નદીમાં મોટી સંખ્યામાં માછલીઓના મોતથી ફફડાટ, મામલતદાર અને TDO સ્થળ પર પહોંચ્યા
  2. ખેડાના મહુધાના ચૂણેલ ગામમાં 9 ઇંચ વરસાદ બાદ કેવી છે સ્થિતિ, લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસતા હાલાકી

TAGGED:

CHANSMA TALUKA
BHATSAR VILLAGE WATER ISSUE
RAINFALL WATER
વરસાદી પાણીની સમસ્યા
CHANSMA TALUKA RAIN WATER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.