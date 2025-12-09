બોગસ લગ્ન નોંધણી: પાટણના પિતાએ દીકરી, પ્રેમી અને તલાટી સામે જાંબુઘોડા પોલીસમાં નોંધાવી ફરિયાદ
સમગ્ર મામલો પાટણ જીલ્લાના સિધ્ધપુર તાલુકાના માધુપુરા ગામનો છે.
Published : December 9, 2025 at 2:56 PM IST
જાંબુઘોડા: પંચમહાલ જીલ્લાના જાંબુઘોડા તાલુકાના કણજી પાણી ગામના તલાટી કમમંત્રી દ્વારા લગ્ન નોંધણી કરીને લાખો રુપિયા કમાઈ લીધાનો વિડિયો વાઈરલ થતા તંત્રમાં હડકંપ મચી જવા પામી હતી. આ મામલે તેને સસ્પેન્ડ કરવામા આવ્યો છે. સાથે ખાતાકિય તપાસના પણ આદેશ આપ્યા છે. ત્યારે તલાટીએ કરાવેલા બોગસ લગ્ન સામે હવે એક પિતાએ પોતાની જ દીકરી, તેના પ્રેમી તથા તલાટી વિરુદ્ધ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
સમગ્ર મામલો પાટણ જીલ્લાના સિધ્ધપુર તાલુકાના માધુપુરા ગામનો છે. જેમાં એક દીકરીના પિતાએ નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, તેમની દીકરી 14 નવેમ્બર 2025ના રોજ ઘરેથી બ્યુટી પાર્લરનો ઓર્ડર હોવાનું કઈને પોતાની બહેનપણી સાથે સિદ્ધપુર ગઈ હતી. જોકે મોડા સુધી યુવતી ઘરે ન આવતા પરિવારે તેની શોધખોળ આદરી હતી. દરમિયાન દીકરીની બહેનપણીને આ અંગે પૂછતા તેણે સાંજે 4 વાગ્યે જ ઘર માટે નીકળી ગઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ દીકરીની ભાળ ન મળકા આખરે પિતાએ સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં દીકરીના ગુમ થવાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
બાદમાં પિતાને વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનથી જાણવા મળ્યું કે, દીકરીએ ઉંઝાના ઉનાવા ગામના યુવક સાથે લગ્ન કરી લીધા છે. પરંતુ તે બિમાર હોવાથી ત્યાં જઈ શક્યા નહીં. બાદમાં તેમને વોટ્સએપ પર દીકરાના લગ્નનું પ્રમાણપત્ર મળ્યું જે જાંબુઘોડાના કણજીપાણી ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રીની સહીવાળું હતું. થોડા દિવસો બાદ પિતા કણજીપાણી ગામે પહોંચ્યા અને દીકરીએ લગ્ન સમયે રજૂ કરેલા કાગળ અને ફોર્મ તલાટી પાસે માંગ્યા હતા. આથી તલાટીએ લગ્નનું પ્રમાણપત્ર, સોગંદનામું તથા સાક્ષીઓના સોગંદનામા સહીતના કાગળો આપ્યા હતા.
બાદમાં ઘરે જઈને પિતાએ ડોક્યુમેન્ટની નકલો લઈને બાદમાં તેનો અભ્યાસ કરતા દીકરીએ ઉંઝા મામલદાર કચેરી ખાતેથી બપોરે 14.33 વાગે સ્ટેમ્પની ખરીદી કરી હતી. તેમજ સાક્ષીએ 14.33 વાગે સ્ટેમ્પની ખરીદી કરી હતી. ગોર મહારાજે 14.32 વાગે ખરીદી કરી હતી. પરંતુ દીકરીએ ફોર્મ નંબર -1 રજીસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજ પર 14-11-2025ના રોજ 4 વાગે રુબરુમાં કણજીપાણીમાં સહી કરી હતી. જો 14 તારીખે સ્ટેમ્પની ખરીદી બપોરે ખરીદી કરી હતી. ઉંઝાથી કણજી પાણી તા. જાંબુઘોડાનું અંતર 250 કિમી જેટલું હોય અને આટલા ઓછા સમયમાં પહોંચી શકાય ન હોવા છતાં રજીસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજ ફોર્મમાં રુબરુ દર્શાવીને કણજીપાણીના તલાટીએ વર વધુ અને સાક્ષીઓની ગેરહાજરીમાં લગ્ન રજીસ્ટ્રેશનની નોંધ કરી હોવાની પિતાની ફરિયાદ છે.
સ્ટેમ્પ અને સોગંદ નામામાં અલગ અલગ સ્થળ દર્શાવેલા હોવા છતાં રજીસ્ટ્રેશનની ખોટી નોંધ કરી ખોટી રીતે લગ્ન પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું હોવાની પિતાએ પોતાની જ દીકરી તેના પતિ તથા તલાટી વિરુદ્ધ જાંબુઘોડા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોધાવતા પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
