પાટણમાં વરસાદ ખેંચાતા ખેતી અને નર્સરી વ્યવસાય પર સંકટ, બાગાયતી રોપા 40% સુધી થયા મોંઘા
આંબા, ખારેક, નારંગી, દાડમ, ડ્રેગન ફ્રૂટ, કરેણ અને તુલસી સહિતના રોપા અને કલમો સુકાવા લાગ્યા છે અને તેના ભાવ 30 થી 40 ટકા વધ્યા છે.
Published : September 6, 2026 at 1:17 PM IST
પાટણ: જિલ્લામાં ચોમાસુ આધારિત ખેતીમાં ચાલુ સિઝનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં વરસાદ ન પડતા ખેતી પર સંકટ આવ્યું છે. હાલ ખેતી પર ચર્ચા ચાલી રહી છે, ત્યારે બાગાયતી ખેતી તેમજ નર્સરી વ્યવસાય પણ સંકટમાં આવ્યો છે. નર્સરીમાં બાગાયતી રોપા છોડવાની માંગ ઘટી છે, તો જે વેચાણ થાય છે તે કલમો, છોડ, રોપામાં 30 થી 40%નો વધારો જોવાયો છે.
પાટણ જિલ્લામાં હારીજ અને પાટણ તાલુકામાં ગણીને પાંચેક નર્સરી છે, જ્યાં બાગાયતી છોડવા સાથે વિવિધ છોડ ઉગાડવામાં આવે છે અને વેચવામાં આવે છે. આ નર્સરી પણ હવે મુશ્કેલ સ્થિતિમાં આવી છે. જેને ગાર્ડનિંગનો શોખ છે અથવા ગાર્ડન બનાવવા માટે ચોમાસુ ઉત્તમ સમય કહેવાય છે, તેના પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે.
ખેતીમાં જે છોડ, રોપા, કલમો હોય છે તેમાં આંબા, ખારેક, નારંગી, દાડમ, ડ્રેગન ફ્રૂટ, કરેણ, તુલસી સહિત વિવિધ છોડ, કલમો સુકાવા આવ્યા છે. ડિમાન્ડ ઓછી છે અને તેના જતન પાછળ ખર્ચ વધતા રોપા 30 થી 40% મોંઘા બન્યા છે.
પાટણ હાઇવે પર આવેલ એક નર્સરીના યુવા વેપારીએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે હાલ વરસાદ ખેંચાયો છે, તેની અસર વનીકરણ પર પડી છે. હાલ વધુ ફોકસ ખેતી પર છે અને ચિંતા છે, ત્યારે સાથે સાથે નર્સરી પર પણ સંકટ આવ્યું છે.
તેમણે જણાવ્યું કે બાગાયત ખેતી ઓછા પાણીમાં થાય છે એ વાત નક્કી છે, પરંતુ હાલ વરસાદ અપૂરતો થયો છે એટલે બાગાયત ખેતીમાં પણ પાણી મળવું મુશ્કેલ છે. બાગાયત ખેતીમાં જે છોડવા હોય છે તે નર્સરીમાં ઉછેરવામાં આવે છે. ચાલુ સિઝનમાં નર્સરીના છોડવા તાજા રાખવા માટે સતત પાણીનો છંટકાવ, ગ્રીન નેટ તેમજ ફુવારા પદ્ધતિ અપનાવવી પડતી હોય છે, જે હાલ પાણીનો વપરાશ વધતાં ખર્ચ વધી ગયો છે. જેની અસર બાગાયત ખેતી પર પડી છે અને ખેતી મોંઘી થતાં ખેડૂત પણ હવે થોભો અને રાહ જુઓની સ્થિતિમાં છે.
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