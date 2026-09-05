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પાટણમાં ચોમાસુ પાક નિષ્ફળ જવાના એંધાણ, 40% વરસાદની ઘટ અને વીજકાપથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી

જિલ્લામાં બે લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે પરંતુ વરસાદ ન આવતા ખેતી સુકાવા લાગી છે, જ્યારે નર્મદા કેનાલમાં પાણી ન છોડાતા સિંચાઈનું સંકટ સર્જાયું છે.

પાટણમાં ચોમાસુ પાક નિષ્ફળ જવાના એંધાણ
પાટણમાં ચોમાસુ પાક નિષ્ફળ જવાના એંધાણ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 2:01 PM IST

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પાટણ: રાજ્યમાં વરસાદ ખેંચાયો છે અને ચોમાસુ હવે અંતિમ તબક્કા તરફ જઈ રહ્યું છે. કેટલાક તાલુકા વિસ્તારોમાં અર્ધ અછતના દુકાળના પડઘમ સંભળાઈ રહ્યા છે. પાટણ જિલ્લામાં આ સીઝનમાં વરસાદની 34 થી 40 ટકા ઘટ છે. પાટણ જિલ્લો ડ્રાય એરિયામાં આવેલો છે અને જિલ્લામાં રણ વિસ્તાર હોવાથી અહીં ચોમાસું એકધારું 16 આની રહેતું નથી. હાલ ચોમાસાની સીઝનમાં જિલ્લામાં બે લાખ હેક્ટરમાં વિવિધ પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. આખો ઓગસ્ટ મહિનો પૂરો થયો છતાં એક પણ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો નથી.

બીજી બાજુ છેલ્લા ચારેક દિવસથી જિલ્લામાં ખેતી પર અપાતી વીજળી પણ વેરણ બની છે. જિલ્લામાં 10 કલાક ખેતી માટે વીજળી આપવાના દાવા થયા હતા અને હવે છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસથી 10 કલાકના બદલે 8 કલાક વીજળી અપાતા ખેડૂતો માટે સ્થિતિ વધુ કપરી બની છે.

પાટણમાં ચોમાસુ પાક નિષ્ફળ જવાના એંધાણ, 40% વરસાદની ઘટ અને વીજકાપથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી (Etv Bharat Gujarat)

પાટણ જિલ્લામાં ચાલુ ચોમાસાની સીઝનનો પ્રારંભ 26 જૂનથી થયો હતો અને શરૂઆતના દિવસોમાં વરસાદનું આગમન થયું હતું. જૂનના અંતિમ અઠવાડિયા તેમજ જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહ સુધી નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો હતો, જેમાં રાધનપુર, સાંતલપુર અને શંખેશ્વર તાલુકામાં સીઝનનો વરસાદ પ્રથમ રાઉન્ડમાં પૂરો થયો હતો. ત્યારે જિલ્લાના જે ખેડૂતો વરસાદ આધારિત ખેતી કરતા હતા, તેઓએ ખેતરોમાં વિવિધ પાકનું વાવેતર કર્યું હતું અને પાક સારો થશે તે આશા સાથે ખેતીમાં જોતરાયા હતા. પરંતુ જુલાઈના અંતિમ સપ્તાહ અને આખો ઓગસ્ટ મહિનો ચોમાસું નિષ્ક્રિય રહ્યું અને વરસાદ બિલકુલ ન આવતા ખેડૂતો માટે સ્થિતિ વધુ વિકટ બની છે અને ચોમાસું ખેતીને યોગ્ય પાણી ન મળતા ખેતી સુકાવા લાગી છે.

આમ તો પાટણ જિલ્લાને નર્મદા કેનાલનો લાભ મળ્યો છે અને પેટા કેનાલો ગામડે ગામડે સુધી પહોંચી છે, પરંતુ નર્મદા નિગમ દ્વારા કેનાલોમાં પાણી ન છોડાતા સિંચાઈનું પાણી ખેતીને મળ્યું નથી. તેને કારણે ખેડૂતો માટે સ્થિતિ વધુ વિકટ બની છે.

ઓછામાં પૂરું, જે ખેડૂતો પાસે ટ્યુબવેલ કે બોરવેલ હતા તેઓ તેમના પાકને મદદરૂપ પાણી મેળવતા હતા, પરંતુ જેટકો દ્વારા ખેતીમાં 10 કલાક વીજળી આપવાનું ચાલુ હતું, તેમાં કાપ મૂકીને હવે દિવસ દરમિયાન 8 કલાક વીજળી મળતા ખેતરોમાં ઊભો મોલ મુરઝાઈ રહ્યો છે.

જે ખેડૂતો બોરવેલ કે ટ્યુબવેલ ધરાવતા ખેડૂતો પાસેથી એક કલાકના 200 રૂપિયા લેખે પાણી મેળવતા હતા અથવા તો અડધી ઉપજ આપીને ખેતી કરતા હતા, તેમના માટે હાલ ખેતી બચાવવી મુશ્કેલ બની છે. જો આવી સ્થિતિમાં ચોમાસાનો ખરીફ પાક નિષ્ફળ જાય તો શિયાળાના રવી પાક પર સંકટના વાદળો ઘેરાશે, તેવું જિલ્લાના ખેડૂતોનું કહેવું છે.

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