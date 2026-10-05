પાટણ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં હોબાળો, ભાજપે બહુમતીના જોરે ચર્ચા વગર એજન્ડા મંજૂર કરતા કોંગ્રેસનો વિરોધ
પાટણ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં હોબાળો થયો હતો. સાશક પક્ષ ભાજપ દ્વારા બહુમતીના જોરે ચર્ચા કર્યા વગર એજન્ડા મંજૂર કરતા કોંગ્રેસે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
Published : October 5, 2026 at 8:32 PM IST
પાટણ: પાટણ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં હોબાળો થયો હતો. સાશક પક્ષ ભાજપ દ્વારા બહુમતીના જોરે ચર્ચા કર્યા વગર 11 જેટલા એજન્ડા મંજૂર કરતા કોંગ્રેસે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક કલાક દરમિયાન કોંગ્રેસના સભ્યો DDOની ચેમ્બર પાસે ઘરણા પર બેઠા હતા અને રામધૂન બોલાવી સુત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
પાટણ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં હોબાળો
પાટણ જિલ્લા પંચાયતમાં ખાસ સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સામાન્ય સભામાં વિપક્ષ કોંગ્રેસે હોબાળો મચાવ્યો હતો. કોંગ્રેસના ડેલીગેટ્સે વિરોધ નોંધાવી ખાસ સામાન્ય સભાના બદલે સાધારણ સભા યોજી પ્રશ્નોતરી અને ચર્ચાની માંગ કરી હતી. બીજી તરફ ભાજપ અને કોંગ્રેસના ડેલીગેટ્સ વચ્ચે ગ્રાન્ટની ફાળવણીને લઇને પણ આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા.
ગ્રાન્ટની ફાળવણીમાં ભેદભાવનો આક્ષેપ
કોંગ્રેસના ડેલીગેટ્સે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, જિલ્લા પંચાયતની ગ્રાન્ટની ફાળવણીમાં ભેદભાવ રાખવામાં આવે છે. પ્રમુખ દ્વારા પોતાના પક્ષના ડેલીગેટ્સને વધુ ગ્રાન્ટ જ્યારે અન્ય ડેલીગેટ્સને ઓછી ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે. વિપક્ષે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો ગ્રાન્ટ ફાળવણીમાં ન્યાય નહીં મળે તો આગામી સમયમાં વિકાસ કમિશનર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવશે અને જરૂર પડે તો હાઇકોર્ટના દરવાજા પણ ખખડાવવામાં આવશે.
બીજી તરફ સમગ્ર મામલે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખે કોંગ્રેસના આક્ષેપોને ફગાવી દીધા હતા. પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, સાત દિવસ અગાઉ જ એજન્ડામાં સ્પષ્ટપણે 'ખાસ સભા'નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રમુખના જણાવ્યા મુજબ, 16મા નાણાપંચ અને વિકાસના કામો સહિત કુલ 11 મુદ્દાઓ બહુમતીથી મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. ગ્રાન્ટની ફાળવણી તેમજ પ્લાન અપલોડ કરવાના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલા તમામ આક્ષેપો પાયાવિહોણા હોવાનું પણ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું.
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