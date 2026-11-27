ડિગ્રી વગરના ડોક્ટરોનો ખતરનાક ખેલ! પાટણમાં દોઢ વર્ષમાં 60 બોગસ ડોક્ટર ઝડપાયા
પાટણમાં નકલી ડિગ્રીધારી મુન્નાભાઇ MBBSનો રાફડો ફાટ્યો છે. છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં અંદાજે 60 જેટલા બોગસ તબીબો પોલીસના હાથે ઝડપાયા હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
Published : November 27, 2026 at 12:05 PM IST
પાટણ: પાટણમાં નકલી ડિગ્રીધારી મુન્નાભાઇ MBBSનો રાફડો ફાટ્યો છે. છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં અંદાજે 60 જેટલા બોગસ તબીબો પોલીસના હાથે ઝડપાયા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. મેડિકલ ડિગ્રી અને પ્રેક્ટિસનું લાઈસન્સ ન હોવા છતાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા લેભાગુ તબીબો સામે પોલીસની કાર્યવાહી તો થાય છે પરંતુ તેઓ દંડ ભરીને બહાર આવી જાય છે અને ફરી ગેરકાયદે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દે છે.
પાટણમાં વધુ પાંચ બોગસ તબીબ ઝડપાયા
પાટણ જિલ્લામાં બોગસ ડોક્ટરો સામે પોલીસની સતત કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. તાજેતરમાં પાટણ LCB અને SOG પોલીસે રાધનપુર, સમી, કાકોશી અને સરસ્વતી વિસ્તાર સહિતના સ્થળોએ કાર્યવાહી કરી પાંચ બોગસ તબીબને ઝડપી પાડ્યા છે.
પકડાયેલા શખ્સોમાં ઈમ્તિયાઝ મેમણ (રાધનપુર), વિશાલ ઠાકોર (સમી), સોમજી ઠાકોર અને મનીષ પટેલ (કાકોશી) તેમજ ઇલ્મુદીન તુવર (પાટણ)નો સમાવેશ થાય છે. આરોપીઓ પાસે મેડિકલ ડિગ્રી અને પ્રેક્ટિસનું માન્ય લાયસન્સ ન હોવા છતાં તેઓ તબીબી સારવાર કરતા હોવાનો પોલીસનો આક્ષેપ છે. પોલીસ દ્વારા દરોડા દરમિયાન ઇન્જેક્શન, દવાઓ અને મેડિકલ સાધનો સહિત કુલ રૂ. 26,901નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. પાંચેય સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
દોઢ વર્ષમાં 60 બોગસ તબીબ ઝડપાયા
પાટણ જિલ્લામાં છેલ્લા દોઢેક વર્ષ દરમિયાન અંદાજે 60 જેટલા બોગસ તબીબો ઝડપાયા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આવા શખ્સો સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 319(2) તથા મેડિકલ પ્રેક્ટિસ સંબંધિત કાયદાની કલમ 30 હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા તેમની પાસેથી મળતા દવાઓ, ઇન્જેક્શન અને તબીબી સાધનો જપ્ત કરવામાં આવે છે. આરોપીઓની અટકાયત કરી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. જોકે, કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને સજાની જોગવાઈઓના કારણે કેટલાક આરોપીઓ દંડ ભરીને છૂટી જાય છે અને ત્યારબાદ ફરીથી ગેરકાયદે તબીબી પ્રેક્ટિસ શરૂ થતી હોવાની ફરિયાદો પણ સામે આવી રહી છે.
કેવી રીતે ચાલે છે બોગસ ડૉક્ટરોનું નેટવર્ક?
મળતી માહિતી અનુસાર, સ્થાનિક સ્તરે થતી ફરિયાદો મુજબ, કેટલાક શખ્સો મોટા શહેરોમાં તજજ્ઞ ડોક્ટરોની હોસ્પિટલ કે ક્લિનિકમાં કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ શરૂ કરે છે. 6થી 12 મહિના દરમિયાન પ્રાથમિક સારવાર અને દવાઓ અંગેની જાણકારી મેળવ્યા પછી નાના ગામડાઓમાં 10/10ની નાની ઓરડીમાં ક્લિનિક શરૂ કરી દે છે.
ગામડાના ગરીબ અને અભણ દર્દીઓને ઓછા ખર્ચે સારવાર આપવાની લાલચ આપવામાં આવે છે. માત્ર 20,25 કે 100 રૂપિયામાં દવા, પાટાપિંડી અને બોટલ ચઢાવવા જેવી સારવાર કરવામાં આવે છે. દર્દીની સ્થિતિ ગંભીર હોય તો તેને મોટા શહેરના તજજ્ઞ ડોક્ટર પાસે લઇ જવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં દર્દીઓને રેફર કરવા બદલ કમિશન પણ મળતું હોવાની ચર્ચા છે.
ગામડામાં આરોગ્ય સેવાની અછતનો લાભ!
પાટણ જિલ્લામાં 572 જેટલાં ગામડા આવેલા છે. ધારપુર ખાતે મેડિકલ કોલેજ આવેલી છે અને પાટમ શહેર ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ તથા રાજસ્થાન માટે તબીબી સારવારનું કેન્દ્ર પણ બન્યું છે. જોકે, જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આજે પણ પૂરતી તબીબી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પડકાર છે. જિલ્લામાં 55 સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને છ રેફરલ હોસ્પિટલ હોવા છતાં કાયમી તબીબી સ્ટાફની અછતની ફરિયાદો ઉઠતી રહે છે.
બીજી તરફ પાટણ, રાધનપુર અને સિદ્ધપુર જેવા શહેરોમાં ખાનગી હોસ્પિટલોમાં મોંઘી સારવાર ગરીબ દર્દીઓ માટે મુશ્કેલ બની રહે છે. ખાસ કરીને સમી, શંખેશ્વર, સાંતલપુર, રાધનપુર અને હારીજ તાલુકાનાં ગામડાંઓમાં સસ્તી સારવારના નામે બોગસ તબીબો સક્રિય હોવાની ફરિયાદો સામે આવી રહી છે.
અધિકારીનો ખુલાસો અને મોટો પડકાર!
આ સમગ્ર ઘટનાને લઇને જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, બોગસ તબીબો સામેની કામગીરી તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરો દ્વારા પણ કરવામાં આવે છે. આવા શખ્સો ઝડપાયા બાદ તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કાયદાકીય જોગવાઇઓના કારણે કેટલાક દંડ ભરીને છૂટી જતા હોય છે. જિલ્લામાં છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં આશરે 60 જેટલા બોગસ તબીબો ઝડપાયા છે. હજુ પણ આવી ગેરકાયદે પ્રવૃતિઓ સામે કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
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